شاهد.. إل جي تستعد لإطلاق تلفاز قابل للطي

تستعد شركة "إل جي" الكورية لإطلاق أول جهاز تلفاز بشاشة يتم طيها وإخفائها في أنبوب خلال الأشهر القليلة المقبلة، لتكون بذلك من أوائل الشركات التي تدخل تقنية الشاشات القابلة للطي إلى صناعة التلفزيونات.

واستعرضت الشركة الكورية هذا الجهاز في معرض "سي إي إس 2018" (CES 2018) للتقنيات الحديثة، ويتميز عن باقي التلفزيونات بأنه صندوق صغير يحوي مكبرات صوت عالية الجودة تخرج من شق موجود على واجهته العلوية شاشة مرنة رقيقة جدا يمكن طيها في أنبوب كالورق.

ويأتي الجهاز الجديد بشاشة أوليد بحجم 65 بوصة مع حواف رقيقة ودقة عرض "4 كي"، وتختفي شاشة العرض داخل أنبوب بالضغط على زر الإقفال.

ومن المنتظر طرح التلفاز أوائل العام المقبل بالتزامن مع هاتف إل جي القابل للطي الذي يعمل على شبكات الجيل الخامس.

ولم يتم تحديد سعر الجهاز الذي من المتوقع أن يكون باهظ الثمن مقارنة بغيره من الأجهزة نظرا للتكلفة العالية لشاشات أوليد المستخدمة في التصنيع، مما يزيد تكلفة تصنيعه.