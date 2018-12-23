راب شارج 30.. أسرع تقنية شحن للهواتف الذكية

قدمت "ون بلس" بالتزامن مع إطلاق هاتفها الذكي "ون بلس 6تي مكلارن" الفاخر أسرع تقنية شحن حتى الآن هي تقنية "راب شارج 30".

وأوضحت شركة "ون بلس" أن مصطلح "راب" (Wrap) مستمد من أفلام الخيال العلمي والرحلات التي يتم قياسها بسرعة راب، وهي أسرع من الضوء، ويشير الرقم 30 إلى قدرة الشحن وهي ثلاثون واطا، حيث يتم بها شحن الهاتف الذكي "ون بلس 6تي مكلارن" الفاخر، وبالتالي يتم شحن هاتف "ون بلس" للاستعمال طوال اليوم خلال عشرين دقيقة فقط.

وعلى العكس من حلول الشحن السريع الأخرى فإن "ون بلس" تنقل الجزء الأكبر من إدارة الطاقة وتبديد الحرارة إلى محول راب شارج 30، مما يعني أن الهاتف الذكي يتعرض للسخونة بدرجة أقل، كما أن سرعة الشحن أثناء تشغيل الألعاب أو التطبيقات فائقة الأداء تكون عالية جدا مقارنة بحلول الشحن الأخرى.

وأوضحت الشركة الصينية أن الأداء الفائق لوحدة التيار الكهربائي يتدفق في خلية واحدة، ولتجنب مشكلات السخونة المفرطة عدلت شركة "ون بلس" آلية الأمان في بطارية الهاتف مع ترقية المكونات الخاصة بحماية البطارية لإتاحة المزيد من التيار الكهربائي، بالإضافة إلى حماية البطارية بواسطة لوحة واقٍ ثماني الطبقات لضمان تبريد أكثر كفاءة.

وأكدت "ون بلس" أن تقنية الشحن السريع تتوافق مع الموديلات السابقة من إنتاجها، حيث يمكن استعمالها لشحن أجهزة "ون بلس 3"، و"ون بلس تي 6"، غير أن عملية الشحن تتم بالسرعة المعتادة وليس بسرعة تقنية راب شارج 30، كما يتوافق كابل الشحن السريع من "ون بلس" مع هذه التقنية الجديدة.