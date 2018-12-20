 نصائح ألمانية لشراء الحاسوب المحمول

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نصائح ألمانية لشراء الحاسوب المحمول

الحاسوب المحمول الذي يستخدم أثناء التنقل يفضل ألا يزيد وزنه على 1.5 كيلوغرام ومقاس الشاشة 14 بوصة (غيتي)
الحاسوب المحمول الذي يستخدم أثناء التنقل يفضل ألا يزيد وزنه على 1.5 كيلوغرام ومقاس الشاشة 14 بوصة (غيتي)

أوصت مجلة "تست" الألمانية المستخدمين بضرورة التفكير جيدا في الغرض من الاستعمال قبل شراء جهاز حاسوب محمول جديد حتى لا يتم شراء جهاز غير مناسب.

وأوضحت المجلة الصادرة عن هيئة اختبار السلع الألمانية أنه من الأفضل اختيار الموديلات المزودة بشاشة قياس 15 أو 17 بوصة عند الرغبة في استعمال جهاز الحاسوب المحمول في المنزل في أغلب الأحيان.

وبالنسبة للحاسوب المحمول الذي يستخدم أثناء التنقل يفضل ألا يزيد وزنه على 1.5 كيلوغرام ومقاس الشاشة 14 بوصة.

وعلى صعيد التجهيزات التقنية، فإن الموديلات المخصصة للاستعمال في المنزل يجب أن تشتمل على ذاكرة وصول عشوائي سعة ثمانية غيغابايتات على الأقل، وذاكرة داخلية سعة ألف غيغابايت، وذاكرة رسوميات لا تقل عن 2 غيغابايت إذا رغب المستخدم في استعمال الجهاز للاستمتاع بالألعاب أو تحرير الصور ومقاطع الفيديو.

وبالنسبة للموديلات المخصصة للعمل أثناء التنقل، فإنه فيجب ألا تقل الذاكرة الداخلية عن 256 غيغابايتا، ومن الأفضل أن تكون من نوع أقراص الحالة الساكنة "أس أس دي" مع ضرورة مراعاة فترة تشغيل البطارية.

وينصح الخبراء الألمان بألا يقل عمر البطارية عن 7.5 ساعات أثناء تشغيل الألعاب أو مقاطع الفيديو.

كما تنصح المجلة الألمانية بالاعتماد على معالجات إنتل "كور آي 5" أو "كور آي7" مع الحرص على توافر منافذ التوصيل "يو إس بي-سي"، و"يو إس بي"، و"إتش دي إم آي"، ومن الأفضل أن تكون الشاشة بدقة 1920x1080 بكسلا أو أعلى.

المصدر : الألمانية
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