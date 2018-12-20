رغم أزماتها.. فيسبوك تطور عملة للتداول عبر الواتساب

كشف النقاب مؤخرا عن سعي فيسبوك لدخول عالم العملات الرقمية من خلال تطوير نسختها الخاصة من "بتكوين".

وسترتبط العملة المشفرة بالدولار، كما سيتم تبادلها من خلال تطبيق واتساب.

وذكرت مصادر مطلعة لوكالة بلومبيرغ أن فيسبوك ستطرح عملتها الجديدة في أسواق الهند قبل نشرها حول العالم.

ويمكن أن تصبح العملة المشفرة في يوم من الأيام مفيدة في سوق فيسبوك، بحيث يتم البيع والشراء بواسطتها كما هو الحال في موقع "غم تري" (Gumtree) الشهير، بالإضافة إلى ميزات الدفع الإلكتروني والتحويلات المالية عبر تطبيق واتساب.

وقال متحدث باسم الشركة إن فيسبوك تستكشف طرق الاستفادة من قوة تكنولوجيا "سلسلة الكتل"، وهي قاعدة بيانات موزعة تمتاز بقدرتها على إدارة قائمة متزايدة باستمرار من السجلات التي تحمل اسم "كتل" أو "بلوك".

ويرأس فريق التطوير ديفد ماركوس الرئيس السابق لباي بال، وسيتعين على المستثمرين الانتظار بعض الوقت للحصول على العملة الجديدة حيث لا تزال في مراحل التطوير الأولى.

وقد ألمح الرئيس التنفيذي لفيسبوك مارك زوكرنبرغ في وقت سابق إلى اهتمام شركته بتطوير عملة مشفرة، في وقت حذر فيه الخبراء من أن انتقال فيسبوك إلى دخول عالم العملات الرقمية قد يؤدي إلى مخاطر على المستخدمين.

وقال ستيف غيغوري المهندس المعماري للحلول العالمية في شركة البرمجيات "سينوبسيس" لصحيفة "صن أونلاين" إن فيسبوك تتجه إلى منطقة جديدة محفوفة بالمخاطر بإقدامها على هذه الخطوة.

ووقعت الكثير من الاختراقات في مجال التشفير أدت إلى الاستيلاء على ملايين العملات المشفرة، ولم يتم القبض على منفذيها بسبب صعوبة وتعقيد الآلية الخاصة بالتشفير.

ويرى غيغوري وغيره من المهندسين أنه على فيسبوك تنظيف سجلها في مجال تسريب البيانات الشخصية قبل أن يتوقع من الناس أن يضعوا أموالهم بين يديها.