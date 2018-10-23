ماسك يطلق "شبكة لوب".. سياقة آمنة لسيارات بسرعات خارقة

قدم رجل الأعمال إيلون ماسك القسم الأول من "شبكة لوب" للمركبات السريعة تحت الأرض، يأمل في إقامتها لمواجهة "حركة المرور المنهكة " في لوس أنجلوس.

ويمتد النفق التجريبي -الذي حفرته شركة "بورينغ" التي يملكها ماسك- بين موقف سيارات بالقرب من مقر شركة "سبيس أكس" بمدينة "هوثورن" جنوب غرب لوس أنجلوس ومنطقة تجارية مغلقة على بعد حوالي ثلاثة كيلومترات.

وستقوم شركة "بورينغ" بتزويد السيارات المعدلة ذاتية القيادة بعجلات خاصة قابلة للطي، يتم إنزالها إلى الأنفاق من خلال مصاعد.

وقال ماسك إن المركبات وفور دخولها النفق ستكون قادرة على السير بأمان بسرعة تفوق 240 كيلومترا في الساعة.

وبدأ المشروع بتغريدة كتبها ماسك قبل عامين عن حركة المرور بلوس أنجلوس ووصفها بأنها تصيبه بالجنون، وعاد رجل الأعمال الأميركي الآن مغردا "بتلك السرعة، سيبدو الأمر بمثابة النقل النظري عبر الفضاء داخل إحدى المدن".