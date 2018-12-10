تريد فصل صورتك عن الخلفية؟ استخدم الذكاء الاصطناعي

هل تعبت من استخدام أدوات وبرامج تحرير الصور للقيام بفصل صورتك عن الخلفية؟ موقع ريموف وجد الحل باستخدام الذكاء الاصطناعي.



إذا كنت بحاجة إلى طريقة لإزالة خلفيات إحدى الصور بسرعة لاستخدامها ملصقات أو في تصاميم خاصة، ستحتاج حتما لبرامج تحرير الصور، وعدة خطوات لعمل هذا التغيير البسيط.

ويستخدم موقع ريموف. بي جي (Remove.bg) تقنية الذكاء الاصطناعي للقيام بتلك العملية بشكل أسهل ودون مقابل.

فيكفي تحميل أي صورة، وسيحدد الموقع تلقائيا الشخص الموجود فيها ثم يقوم بعملية تحديد الخلفية حوله، كما يتيح لك تنزيل الصورة بصيغة بي أن جي PNG على خلفية شفافة.

ويعمل الموقع بواسطة مجموعة من اللوغاريتمات الخاصة بالذكاء الاصطناعي والتي تميز الطبقات بالصورة، فتحذف طبقات الخلفية وتفصل صورة الشخص عنها.

ويتم تحديد صور الأشخاص فقط، ويقول الموقع إن هذا ناتج عن تدريب الذكاء الاصطناعي على التعرف على صور الأشخاص الذين يكونون في الغالب بمقدمة الصورة.

وتعتمد الدقة على الصورة الأصلية، إلا أن الموقع يقول إن أفضل نتيجة يمكن الوصول لها هي 500x500 بيكسل.

ويوفر الموقع للمطورين واجهة برمجة للتطبيقات تمكنهم من تطوير تطبيقات هاتف تستخدم هذه التقنية لإنتاج صور بدون خلفيات.