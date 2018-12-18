توقعات 2019.. كيف سيستقبل السوق الهواتف القابلة للطي؟

يستعد الكثير من مصنعي الهواتف الذكية لطرح هواتفهم القابلة للطي خلال الأشهر القليلة القادمة، وربما تكون سامسونغ الأولى التي ستبدأ طرح جهازها الي أطلقت عليه اسم "غلاكسي أف" عام 2019.



ونشر موقع "ليتس غو ديجيتال" تقريرا بحثيا يشمل سوق الهواتف الذكية القابلة للطي والتوقعات حولها بدءا من العام القادم إلى العام 2022. وأعدت التقرير وكالة الأبحاث الكورية "سي.جي.أس".

سامسونغ الأولى وآبل الأخيرة

يعرض التقرير الجدول الزمني لطرح الأجهزة القابلة للطي، حيث ستقود سامسونغ خلال منتصف العام القادم المصنعين بطرحها جهازها الذي أعلنت عنه في مؤتمرها السنوي، تتبعها هواوي و"أل.جي" و"أوبو". ثم في النصف الثاني يتوقع أن تطرح "أم.أي" و"فيفو" و"موتورلا" أجهزتها، ليبدأ العام 2020 مع مايكروسوفت وينتهي بشركة آبل التي يتوقع أن تدخل هذا المجال متأخرة عن البقية.

توقعات المبيعات

بعد ثورة الآيفون الأصلي في صناعة الهواتف الذكية، يتوقع أن يبدأ الهاتف الذكي القابل للطي ثورة مرة أخرى. وبهذا ستحصل سوق الهواتف الذكية الراكدة على دفعة مع نهاية العام 2020، وسيكون قطاع الهواتف الذكية في حالة ارتفاع مرة أخرى، وفقا للتقرير.

ويتوقع المحللون المتفائلون أن تصل حجم مبيعات الهواتف القابلة للطي عام 2019 إلى 4.5 ملايين جهاز، وما لا يقل عن 72 مليونا عام 2022. وهذا سيؤدي إلى أن تصل نسبة المبيعات إلى 13.8% من إجمالي مبيعات الهواتف الذكية عام 2022.

في المقابل يقول المتشائمون إن هذه الهواتف ستحقق 3.5 ملايين عملية بيع خلال العام المقبل فقط، وترتفع لتصل إلى 24 مليونا عام 2022 وحده. وفي هذه الحالة، ستحقق هذه الهواتف نسبة 6.6% من إجمالي مبيعات الهواتف الذكية في العالم عام 2022.