الثالثة خلال ستة أشهر.. نظارة جديدة لسناب شات

كشف تقرير جديد أن "سناب" ستطرح قبل نهاية العام الجاري نظارة جديدة لمستخدمي تطبيقها "سناب شات"، هي الثالثة لها خلال الأشهر الستة الماضية.

وكانت الشركة الأميركية قد شهدت تغيرات كثيرة في قسم تطوير العتاد بها منذ كشفت أواخر العام 2016 عن أول نظارة بكاميرا لتصوير مقاطع الفيديو ورفعها على "سناب شات".

وسيكون ستين ستراند الذي سيتولى رئاسة هذا القسم في فبراير/شباط المقبل، رابع شخص يدير فريق تطوير العتاد في الشركة منذ سبتمبر/أيلول الماضي.

وبحسب موقع "ريكود" المعني بشؤون التقنية، فإن كثرة التغييرات في قيادة أي فريق لا تعتبر مؤشرا جيدا، خاصة عند الأخذ في الاعتبار التقرير الذي يقول إن "سناب" ستطرح نسخة ثالثة من نظارتها "سبكتاكلز" قبل نهاية هذا العام.

واللافت أن نظارات "سناب" لم تحقق نجاحا كبيرا، وقد أعلنت الشركة نفسها في تقريرها السنوي 2017 إن هذه النظارات "لم تدرّ -وربما لن تدرّ- أي عائدات مهمة" للشركة. بل إن سناب خسرت أربعين مليون دولار في الخريف الماضي بسبب فائض النظارات التي لم تبعها.

لكن في المقابل، يؤمن الرئيس التنفيذي للشركة إيفان شبيغل أن نظارات "سبكتاكلز" تندرج ضمن خطة الشركة الطويلة المدى. فالميزة الرئيسية في "سناب شات" هي التواصل عبر الكاميرا باستخدام الصور ومقاطع الفيديو بدلا من النصوص، ووضع كاميرا على وجهك بدلا من جيبك (الهاتف) قد يجعل ذلك أسهل في المستقبل.

ويشير موقع "ريكود" إلى أن هذه النظارات قد تكون وسيلة "سناب" لبناء واختبار منتجات الواقع المعزز الذي تعتبره شركات كثيرة -بينها فيسبوك- مستقبل التواصل بين الناس وطريقتهم لإنجاز المهام. وربما تكون نظارات "سبكتاكلز" الجهود الأولى للشركة لفهم هذه التقنية، وبالتالي فهي ذات أهمية كبيرة لمستقبل أعمالها.