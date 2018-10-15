"بوبجي" للجوال تتساوى مع "فورتنايت" في عدد اللاعبين

"بلاير أنّونز باتلاغراوند" (بوبجي) و"فورتنايت" تصنفان بلا شك بأنهما من أشهر الألعاب الجماعية حاليا، كما أنهما متشابهتان في أشياء كثيرة، لعل أبرزها مبدأ اللعب الجماعي عبر الإنترنت، وأسلوب اللعب الذي يقوم على مبدأ البقاء للأفضل، والآن يبدو أن اللعبتين أصبحتا أيضا تتساويان في عدد اللاعبين.

فقد أصبح لدى نسخة الهواتف النقالة من لعبة بوبجي عدد لاعبين مساو لعدد لاعبي فورتنايت، وهو ما يزيد قليلا عن مئتي مليون مستخدم، وفقا لما ذكرته الشركة لموقع ذا فيرج المعني بشؤون التقنية. وأصبح لدى كلتا اللعبتين الآن نحو ثلاثين مليون مستخدم نشط.

وسميت لعبة بوبجي أفضل لعبة في العام في متجر تطبيقات "غوغل بلاي"، لكن الشركة الأم لفورتنايت سحبت لعبتها من متجر تطبيقات غوغل بلاي في أغسطس/آب الماضي من أجل أن توزع اللعبة بنفسها تجنبا لدفع نسبة من المبيعات لغوغل.

وفي تقرير لموقع بلومبيرغ الإخباري فإن فورتنايت وصلت إلى حاجز مئتي مليون لاعب في 26 نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، لهذا فإنه من المحتمل أن يكون آخرون قد انضموا إلى اللعبة منذ ذلك الوقت.

في المقابل فإن عدد لاعبي بوبجي يستثني الصين بشكل خاص، وهذا يعني أنه من المرجح أن تفوق شعبيتها لعبة فورتنايت إذا أُخذ هذا الأمر بالاعتبار. كما أن عدد لاعبي بوبجي لا يشمل خمسين مليون نسخة أو أكثر بيعت من النسخة المدفوعة من اللعبة على الحواسيب الشخصية ومنصات ألعاب الفيديو.

وفي الصين، حيث جرى حظر منصات ألعاب الفيديو لـ15 عاما حتى عام 2015، لم يعد كثير من السكان معتادين على ألعاب منصات الفيديو ويفضلون بدلا من ذلك ألعاب الحواسيب الشخصية والهواتف النقالة. ومع شهية منفتحة نحو ألعاب الرماية من المنظور الأول، فإن العديد سارعوا إلى الانضمام للعبة بوبجي التي وصلت إلى الهواتف النقالة قبل فورتنايت.