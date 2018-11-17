هذه أفضل ألعاب الفيديو لعام 2018

Red Dead Redemption 2

صدرت في أكتوبر/تشرين الأول 2018، وهي من ألعاب الإثارة والمغامرات التي طوّرتها وتوزعها شركة روكستار ستوديوز. واللعبة متوفرة لمنصة سوني بلايستيشن 4 ومنصة مايكروسوفت إكس بوكس ون.

Marvel's Spider-Man

صدرت في سبتمبر/أيلول 2018، وهي من ألعاب الإثارة والمغامرة التي طوّرتها شركة إنسومانياك غيمز، وتوزعها شركة سوني إنترآكتيف إنترتينمت، ولذلك فهي حصرية لمنصة بلايستيشن 4.

Celeste

صدرت في يناير/كانون الثاني 2018، وهي من ألعاب المنصات (ثنائية الأبعاد)، طورتها وتوزعها شركة مات ميكس غيمز، وتتوفر اللعبة للحواسيب الشخصية العاملة بأنظمة التشغيل لينوكس وماك أو إس وويندوز، كما تتوفر لمنصات الألعاب نينتندو سويتش وبلايستشن 4 وإكس بوكس ون.

Pokemon Let's Go

صدرت في نوفمبر/تشرين الثاني 2018، وهي من ألعاب تبادل الأدوار، طورتها شركة غيمز فريك، وتوزعها شركتا "ذا بوكيمون كومباني" ونينتدو، ولذلك فهي متاحة حصرية لمنصة نينتدو سويتش.

Tetris Effect

صدرت في نوفمبر/تشرين الثاني 2018، وهي من ألعاب الألغاز، طورتها شركة مونستارز ريسونير، وتوزعها شركة إنهانس، واللعبة متوفرة حصريا لمنصة ألعاب "بلايستيشن 4" ومنصة "بلايستيشن في آر" الخاصة بنظارات الواقع الافتراضي لشركة سوني.

Super Smash Bros. Ultimate

صدرت في ديسمبر/كانون الأول 2018، وهي من ألعاب القتال، طورتها شركتا "باناداي نامكو ستوديوز" و"سورا"، وتوزها شركة نينتندو، وبالتالي فهي حصرية لمنصة نينتدو سويتش.

Pillars of Eternity II: Deadfire

صدرت في مايو/أيار 2018، وهي من ألعاب تبادل الأدوار، طورتها شركة "أوبسيديان إنترتينمت" وتوزعها شركة "فيرسوس إيفل"، واللعبة متاحة لكافة أنظمة تشغيل الحواسيب الشخصية ومنصات الألعاب.

Dead Cells

صدرت في أغسطس/آب 23018، وهي صنف من ألعاب الإثارة والمغامرات، طورتها وتوزعها شركة "موشن توين"، واللعبة متاحة لكافة أنظمة تشغيل الحواسيب الشخصية ومنصات الألعاب.



Donut County

صدرت أول مرة في أغسطس/آب 2018، وهي من الألعاب المستقلة (indie video game)، طورتها شركة "بن إيسبوسيتو" وتوزعها شركة "أنابورنا إنترآكتيف"، وهي متاحة للأجهزة الذكية العاملة بنظام التشغيل آي أو إس، وكذلك لكافة أنظمة تشغيل الحواسيب الشخصية ومنصات الألعاب الأخرى.

الجدير بالذكر أن القائمة المذكورة لأفضل عشر ألعاب فيديو تستند إلى تصنيف موقع سي نت فقط الذي قد يختلف عن تصنيف أي مواقع أخرى متخصصة.