آبل متهمة بـ"الكذب" بشأن قياس شاشات هواتفها الجديدة وعدد بكسلاتها

رفعت يوم الجمعة الماضي قضية جديدة ضد شركة آبل تتهمها "بالكذب" بما يتعلق بمواصفات شاشة هواتفها الأخيرة من سلسلة آيفون إكس.

ورفع القضية أمام المحكمة الجزائية الأميركية لشمال كارولينا مدعيان يزعمان أن آبل أعلنت "على نحو خاطئ" عن أحجام شاشات وعدد بكسلات أجهزة آيفون إكس وآيفون إكس ماكس وآيفون إكس إس، ويسعى المدعيان لتحويل الشكوى إلى قضية جماعية ضد الشركة.

وتقول القضية إن آبل كذبت فيما يتعلق بقياسات الشاشات من خلال احتساب المساحات التي لا تضم شاشة مثل الشق "notch" الموجود في أعلى الشاشة والزوايا، ولهذا فإن خط الإنتاج الجديد من هواتف آيفون ليس "كله شاشة" بحسب ما روجت آبل، وفقا للشكوى المؤلفة من 55 صفحة.

وعلى سبيل المثال، يفترض أن يكون قياس شاشة آيفون إكس 5.8 بوصات، لكن المدعيين ذكرا أنها تبلغ "فقط نحو 5.6875 بوصات".

كما يزعم المدعيان أن سلسلة هواتف آيفون إكس تملك دقة شاشة أخفض مما أعلنت عنه آبل، ففي حين يفترض أن تكون دقة شاشة آيفون إكس هي 2436×1125 بكسلا فإن الشاشة لا تضم بكسلات حقيقية يتألف فيها كل بكسل من ثلاثة بكسلات فرعية من الأحمر والأخضر والأزرق، وفقا للدعوى.

وتقول الشكوى إن كل بكسل في شاشة آيفون إكس يضم فقط بكسلين فرعيين، وهو أقل من المعلن عنه وفقا للشكوى، كما تزعم القضية أيضا أن هاتف آيفون 8 بلس يملك شاشة أعلى جودة من شاشة آيفون إكس.

يذكر أن هذه ليست المرة الأولى التي يتم فيها مقاضاة آبل بشأن منتجاتها، فقد قاضى العشرات من الزبائن في مارس/آذار الماضي الشركة في 59 دعوى مختلفة تتعلق بالتلاعب في نظام التشغيل بشكل أدى إلى خنق أداء هواتف آيفون الأقدم، وسعوا إلى منح تلك الدعاوى صفة دعوى جماعية.

وفي يونيو/حزيران الماضي واجهت آبل قضية أخرى طالب فيها المدعون بمبلغ خمسة ملايين دولار بدل أضرار بسبب ميل شاشة ساعة آبل إلى "التشقق أو التحطم أو الانفصال عن جسم الساعة".

وبحسب موقع سي نت المعني بشؤون التقنية، فإن آبل رفضت الرد على الفور على طلب بالتعليق على الموضوع، كما رفض الأمر ذاته محامو المدعيين.