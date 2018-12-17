ميزة "مرعبة" في آيفون تمسح كل بياناتك ومع ذلك عليك تفعيلها

يضم آيفون ميزة "مرعبة" بإمكانها حذف بيانات الهاتف بأسرها في حال تم إدخال كلمة مرور خاطئة مرات عديدة، وعلى الرغم مما قد يبدو عليه الأمر فإن عليك تفعيل هذه الميزة.

ففي أعماق إعدادات هاتف آيفون يختبئ خيار حذف كافة بيانات هاتفك بعد عشر محاولات فاشلة لإدخال كلمة المرور الصحيحة، ويظل هذا الخيار غير مفعل للعديد من المستخدمين لسبب واضح، فإذا حاول أحد أفراد أسرتك فك قفل الهاتف وفشل بعد محاولات عديدة فهناك خطورة بأن تفقد كل شيء.

لكن الخبير التقني من شركة "ديرينغ فايربول" جون غروبر يقول إن الأمر ليس بتلك البساطة، وتاليا تفسيره للميزة:

"بعد المحاولة الفاشلة الخامسة يطلب نظام التشغيل (آي أو إس) دقيقة واحدة مستقطعة قبل أن يتيح لك التجريب مرة أخرى، وخلال هذا الوقت المستقطع فإن الشيء الوحيد الذي بإمكانك فعله هو إجراء مكالمة طوارئ فقط إلى الرقم 911، وبعد المحاولة السادسة الفاشلة ستحصل على وقت مستقطع مدته خمس دقائق، وبعد المحاولة السابعة سيرتفع الوقت المستقطع إلى 15 دقيقة، ويتصاعد هذا الوقت إلى درجة أنك ستحتاج إلى أكثر من ثلاث ساعات قبل إدخال كلمة المرور الخاطئة للمرة العاشرة".

وعلى الرغم من أن الميزة تبدو مرعبة نظريا فإنه من غير المرجح أن يقوم طفلك أو أفراد أسرتك أو أصدقاؤك بحذف كامل بيانات هاتفك بطريق الخطأ.



في المقابل، فإن تفعيل تلك الميزة قد يحمي بيانات هاتفك الحساسة من الوقوع في الأيدي الخطأ إذا ضاع هاتفك أو سرق.

ولتفعيل تلك الميزة توجه إلى "الإعدادات" (Sittings) ثم مرر إلى الأسفل حتى "هوية اللمس ورمز المرور" (Touch ID & Passcode) وسيتم عندها تنبيهك لإدخال رمز المرور، ثم مرر إلى أسفل الصفحة حتى ترى "احذف البيانات" (Erase Data) وفعّلها.