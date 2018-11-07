كيف تحد من المعلومات التي تعرفها عنك مواقع الإنترنت؟

وتستخدم المواقع والتطبيقات ملفات تعريف الارتباط التي تسمى "كوكيز" (coockies)، وهي عبارة عن شفرات مصدرية (codes) تزرعها مواقع الويب على جهاز الحاسوب الخاص بالمستخدم لمعرفة معلومات عن المستخدم.

وتساعد هذه الملفات المواقع على معرفة المستخدم عند الزيارة الثانية للموقع، مما يسهل تصفح الموقع، (مثال: نلاحظ في كثير من الأحيان عند كتابة عنوان البريد في بعض المواقع الخاصة بالتسوق تظهر جميع المعلومات الأخرى تلقائيا كالبلد ورقم الهاتف).

وتمنح معظم المتصفحات المستخدم القدرة على التحكم بملفات تعريف الارتباط التي يرغب بتقييدها أو الحد من المعلومات التي تجمعها أثناء التصفح.

1- متصفح كروم (Chrome)

إذا كان كروم هو المتصفح الذي تستخدمه فيمكنك بالنقر على رمز القفل الموجود على يمين شريط العناوين على أي موقع ويب فتح قائمة بكل ما يمكن لهذا الموقع استخدامه كالكاميرا والموقع الجغرافي كما هو مبين بالصورة.

ستظهر قائمة طويلة من عناصر التحكم في الوصول، وتتضمن الموقع الجغرافي والكاميرا والميكروفون والإشعارات والصوت، لإعادة كل هذه الخيارات بسرعة إلى حالتها الافتراضية انقر فوق إعادة تعيين الإذن (reset permissions).