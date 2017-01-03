كيف تحذف حسابك في فيسبوك نهائيا؟
يعد فيسبوك أداة جيدة للبقاء على تواصل مع الأصدقاء والعائلة، لكن بالنسبة لبعض الناس فإن التحديثات المتواصلة والرسائل والإعجابات والوكزات والإعلانات تصبح مجتمعة أمرا مزعجا، ناهيك عن إدمان "التواصل الرقمي" بشكل قد يبعد المستخدم أحيانا عن "التواصل الحقيقي" مع الآخرين، وقد يرغب أمثال هؤلاء في إنهاء صلتهم بفيسبوك.
إن إنهاء الحساب على فيسبوك يتم بطريقتين: التعطيل أو الإنهاء، وتعتمدان على ما إذا كان المستخدم يفكر في العودة مستقبلا إلى حسابه أو حذفه نهائيا.
كيفية تعطيل الحساب
إن تعطيل الحساب مؤقتا يعني أن المستخدم يملك خيار العودة إلى فيسبوك في أي وقت يشاء، ولتعطيل الحساب يجب اتباع التالي:
النقر على رأس السهم المتجه للأسفل في أعلى يمين صفحة فيسبوك، واختيار "إعدادات"، ثم النقر على "الأمن" من القائمة التي تظهر على يسار الشاشة، ومن خيارات "الأمن" التي ستظهر على اليمين تختار "تعطيل حسابك" ثم تتبع الخطوات لتأكيد العملية.
|تعطيل الحساب يتيح لك العودة إليه واستعادته في أي وقت تشاء (الجزيرة)
وإذا عطلت حسابك فإن ملفك الشخصي لن يكون مرئيا للآخرين على فيسبوك، ولن يتمكن أحد من البحث عنك، لكن بعض المعلومات مثل الرسائل التي أرسلتها إلى أصدقاء قد تظل ظاهرة للآخرين.
وفي حال قررت العودة إلى فيسبوك مرة أخرى، فيمكنك إعادة تفعيل حسابك بأي وقت بتسجيل الدخول باستخدام بريدك الإلكتروني وكلمة المرور لتستعيد ملفك بأكمله.
كيفية حذف الحساب نهائيا
إما إذا كنت تعتقد بأنك لن تستخدم فيسبوك أبدا، فبإمكانك طلب حذف حسابك نهائيا، وفي هذه الحالة لن يمكنك إعادة تفعيل حسابك أو استعادة أي شيء شاركته على ملفك الشخصي.
قبل حذف حسابك قد ترغب في عمل نسخة احتياطية لمعلوماتك من فيسبوك، وللقيام بذلك انقر على رأس السهم المتجه للأسفل في أعلى يمين صفحة فيسبوك، واختر "إعدادات"، ثم انقر على الرابط في أسفل القائمة الرئيسية الذي يقول "نزل نسخة من بياناتك في فيسبوك".
ولحذف حسابك عليك التوجه إلى الرابط التالي:
https://facebook.com/help/delete_account ثم انقر على "احذف حسابي" واتبع الخطوات لتأكيد العملية.
|حذف الحساب نهائيا يعني أنك لن تتمكن من استعادته مرة أخرى (الجزيرة)
وقد يستغرق الأمر من فيسبوك حتى تسعين يوما كي يتم حذف كافة ما نشرته على حسابك، مثل الصور وتحديثات الحالة أو أي بيانات تم حفظها في أنظمة الحفظ الاحتياطي، وأثناء تلك المدة التي يتولى فيها فيسبوك حذف معلوماتك فإنها لن تكون متاحة لأي شخص آخر يستخدم الشبكة الاجتماعية.
وتجدر الملاحظة أن بعض الأشياء التي تفعلها على فيسبوك لا يتم حفظها في حسابك، فعلى سبيل المثال، فقد يملك صديق رسائل منك في صندوقه الوارد، وهذه المعلومات ستظل حتى بعد حذف حسابك، ولهذا ستحتاج إلى التواصل مع متلقي رسائلك إذا أردت حذفها.
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