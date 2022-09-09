علوم|فرنسا

الجغرافيا الخفية وحبوب اللقاح تكشفان النقاب عن لغز بناء الأهرامات

في عهود خوفو وخفرع ومنقرع بقي فرع النيل (فرع خوفو) عند مستوى مرتفع من المياه؛ الأمر الذي سهّل نقل مواد البناء إلى مجمع أهرامات الجيزة.

Pyramids of Giza and the Sphinx in 1860, Egypt / Pyramiden von Gizeh und die Sphinx im Jahre 1860, Ägypten, Historisch, historical, digital improved reproduction of an original from the 19th century / digitale Reproduktion einer Originalvorlage aus dem 19. Jahrhundert,. (Photo by: Bildagentur-online/Universal Images Group via Getty Images)
المهندسون المصريون القدماء استغلوا النيل وفيضاناته السنوية لنقل أحجار الأهرامات (غيتي)
فكرت المهدي
9/9/2022

لطالما أثارت أهرامات الجيزة الشهيرة العقل البشري لحل لغز بنائها، خاصة طريقة نقل تلك الكتل الحجرية الضخمة إلى مواقعها كما هي اليوم؛ لذلك نُسجت الروايات حول أنها كانت بفعل كائنات فضائية أو أمم ذات قدرات خارقة.

وكان الكاتب السويسري إريك فون دانكن أول من روّج لفكرة الكائنات الفضائية القديمة في كتابه "عربات الآلهة" (Chariots of the Gods)، وأشار إلى أن بعض المنجزات البشرية عبر التاريخ لا يمكن أن تكون قد حدثت إلا بدعم من كائنات فضائية، سواء في بناء الأهرامات نفسها أو أن تكون قد علّمت الفراعنة تقنيات فائقة لبناء الأهرامات.

A picture taken on December 17, 2021 shows men resting next to a camel with the Great Pyramid of Khufu (Cheops) (L) and Pyramid of Khafre (Chephren) (R) in the background at the Giza pyramids necropolis on the southwestern outskirts of the Egyptian capital Cairo. (Photo by SAFIN HAMED / AFP)
أهرامات الجيزة أثارت العقل البشري لحل لغز بنائها وتحديدا طريقة نقل أحجارها الضخمة (الفرنسية)

موانئ بحرية

بطبيعة الحال، للعلم وجهة نظر أخرى، وكان آخر ذلك ما قدمته دراسة حديثة صادرة عن جامعة إيكس مرسيليا في فرنسا، وأشارت إلى اعتماد المصريين القدماء على وجود فرع قديم لنهر النيل كقناة ملاحية لنقل البضائع.

وكتب الباحثون في ورقتهم -التي نشرت في دورية "بناس" (PNAS) بتاريخ 29 أغسطس/آب الماضي- أن "بناء أهرامات ومقابر ومعابد الهضبة يبدو الآن أن المهندسين المصريين القدماء استغلوا النيل وفيضاناته السنوية، مستخدمين نظاما بارعا من القنوات والأحواض التي شكلت مجمع موانئ عند سفح هضبة الجيزة".

وأسفرت عمليات الحفر الأساسية التي تم إجراؤها خلال أعمال الهندسة الحضرية حول الجيزة الحديثة عن أدلة في الطبقات الصخرية هناك تتوافق مع فرضية وجود فرع قديم لنهر النيل يمتد نحو قاعدة الأهرامات. ومع ذلك كتب الباحثون أن "الأدلة البيئية بشأن متى وأين وكيف تطورت هذه البيئة الطبيعية القديمة لا تزال نادرة".

في عهد بناة الأهرام بقي فرع خوفو عند مستوى مرتفع من المياه مما سهل نقل مواد البناء (دورية بناس)

حبوب اللقاح ومنسوب نهر النيل

من المعلوم أنه يمكن حفظ حبوب اللقاح في الرواسب القديمة. وفي هذه الدراسة، لجأ الباحثون إلى دراسة حبوب اللقاح المتحجرة لرسم صورة أكثر تفصيلا لنظام النهر كما كان يجري منذ آلاف السنين.

واستخرج الفريق حبوب اللقاح من 5 حفر في سهل الجيزة الحالي (شرق مجمع الأهرام)، وتمكن من تحديد وفرة النباتات المزهرة التي تشبه الحشائش التي تصطف على ضفاف نهر النيل ونباتات المستنقعات التي تنمو على حافة البحيرة، وقال الباحثون إن هذا يكشف عن وجود تجمع مائي دائم يخترق سهل الجيزة الذي تضخم منذ آلاف السنين.

وكما يشير تقرير منشور في موقع "ساينس ألرت" (Science Alert)، فإنه عند البحث في تاريخ السلالات المصرية تمكن الباحثون من تحديد ارتفاع وانخفاض منسوب المياه في فرع خوفو لنهر النيل على مدى 8 آلاف عام، وقاموا بربط نتائجهم بسجلات تاريخية أخرى.

(GERMANY OUT) Red Pyramid of Pharaoh Snofru, Dahshur, Egypt (Photo by Reinhard Dirscherl/ullstein bild via Getty Images)
الدراسة تعطي تصورا للجغرافيا المائية القديمة التي غطت الأهرامات المصرية الأخرى بما فيها هرم دهشور (غيتي)

وكتب الباحثون في ورقتهم أنه "في عهود خوفو وخفرع ومنقرع بقي فرع خوفو عند مستوى مرتفع من المياه؛ الأمر الذي سهل نقل مواد البناء إلى مجمع أهرامات الجيزة". وبعد عهد الملك توت عنخ آمون انخفض فرع خوفو تدريجيا حتى وصل إلى أدنى مستوياته الموثقة في آخر 8 آلاف عام، وهو ما دلت عليه العلامات الكيميائية الموجودة في أسنان وعظام المومياوات المصرية التي أشارت إلى بيئة قاحلة أيضا، إضافة إلى ما روته السجلات التاريخية الأخرى.

وأخيرا يقترح الباحثون أنه يمكن استخدام مناهج مماثلة لإعادة تصور البيئة المائية القديمة التي غطت مجمعات الأهرامات المصرية الأخرى في فترة بنائها، بما في ذلك أهرامات منطقة دهشور.

المصدر : ساينس ألرت + مواقع إلكترونية