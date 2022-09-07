يتضمن هذا المشروع تصنيع وإنزال الشعاب المرجانية الصناعية، ونقل وتثبيت الشعاب المرجانية الحية عليها في مناطق محددة، إذ تم نقل وتثبيت 12 ألفا من الشعاب المرجانية الحية خلال مراحل المشروع المختلفة

في خطوة تهدف إلى إثراء البيئة البحرية والحفاظ على التنوع البيولوجي البحري في قطر تواصل شركة قطر غاز إنجاز مشروع إدارة الشعاب المرجانية الذي تم إطلاقه عام 2021.

ويتضمن هذا المشروع تصنيع وإنزال الشعاب المرجانية الصناعية، ونقل وتثبيت الشعاب المرجانية الحية عليها في مناطق محددة، حيث تم نقل وتثبيت 12 ألفا من الشعاب المرجانية الحية خلال مراحل المشروع المختلفة.

المشروع شمل أيضا إنشاء حاضنة للشعاب المرجانية تعتبر الأولى من نوعها في مركز أبحاث الأحياء المائية بمنطقة رأس مطبخ شمال الدوحة، وشهدت تلك الحاضنة وصول ألف من الشعاب المرجانية الحية من موقع مشروع قطر غاز الذي تضمن استزراع الشعاب المرجانية وتجزئتها.

وقد نتج عن رعاية الشعاب المرجانية في مركز أبحاث الأحياء المائية تكوين ما يقارب 10 آلاف وحدة من الشعاب المرجانية المجزأة التي تم استزراعها وفقا للبروتوكولات التي تم تطويرها بالتعاون مع وزارة البيئة والتغير المناخي وجامعة قطر، وقد ساعدت الشعاب المرجانية المستزرعة على إنشاء واحة جديدة للشعاب المرجانية في المياه القطرية.

برنامج شامل

من جهته، قال الرئيس التنفيذي لمجموعة الصحة والسلامة والبيئة والجودة في "قطر غاز" خليفة أحمد السليطي إن الشركة تكمل المرحلة الأخيرة من البرنامج الشامل الممتد لعدة سنوات لإدارة الشعاب المرجانية، لحماية واستدامة المحميات الطبيعية القيمة في دولة قطر.

ولفت السليطي إلى سعي الشركة لتقديم أفضل تقنيات الحماية البيئية والبحرية في دولة قطر وتعزيز الوعي البيئي وتبادل الخبرات على المستوى الوطني، وذلك بالشراكة مع كل من وزارة البيئة والتغير المناخي ووزارة البلدية وجامعة قطر، بما يتماشى مع ركيزة التنمية البيئية في رؤية قطر الوطنية 2030 وإستراتيجية "قطر غاز" البيئية.

وأوضح الرئيس التنفيذي لمجموعة الصحة والسلامة والبيئة والجودة في "قطر غاز" أن مشروع حاضنة الشعاب المرجانية التي تم إنشاؤها كجزء من برنامج إدارة الشعاب المرجانية يمكن تحويله إلى بنك وطني للشعاب المرجانية، وبالتالي المساهمة في مشاريع التنوع البيولوجي البحري وحماية الشعاب المرجانية في المستقبل في دولة قطر.

وأضاف أن المحافظة على البيئة واحدة من الأساسيات التي تتبناها "قطر غاز"، وتسعى إلى تحقيقها كجزء من مبادراتها الخاصة بالمسؤولية الاجتماعية والبيئية.

الأثر البيئي

وتضمن المشروع إعداد دراسة تقييم الأثر البيئي وتنفيذ برنامج المسوحات البحرية لاختيار أنسب المواقع لإنزال مجسمات الشعاب المرجانية الصناعية وفقا للمعايير البيئية الخاصة بملائمة مواقع الإنزال ومواصفات الشعاب المرجانية الصناعية صديقة البيئة.

وقد تم تنفيذ هذه المبادرات بالتنسيق مع وزارة البلدية والبيئة وفقا للمتطلبات البيئية التشريعية القطرية التي تتوافق مع المعايير والمواصفات العالمية ذات الصلة.

مشروع حاضنة الشعاب المرجانية ليس الوحيد لشركة قطر غاز في مجال الحفاظ على البيئة، فقد شاركت الشركة مؤخرا في إطلاق أكثر من 22 ألف سمكة هامور صغيرة من قبل مركز أبحاث الأحياء المائية في المواقع التي قامت "قطر غاز" بإثرائها مسبقا عن طريق عملية نقل الشعاب المرجانية في قطر.

وكان الهدف من إطلاق هذه الأسماك تعزيز بيئة هذه المواقع من خلال إنشاء نظام بيئي بحري متكامل، مما يعود بالنفع على الأسماك المحلية والأحياء البحرية المرتبطة بها ودعم تعزيز الموارد الطبيعية في دولة قطر.