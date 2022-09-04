العالم المغربي رشيد اليزمي يعتزم وضع براءة اختراع لشاحن بطارية بـ5 دقائق

يعتزم العالم المغربي المتخصص في بطاريات الليثيوم رشيد اليزمي وضع براءة اختراع لشاحن لا يستغرق سوى 5 دقائق لشحن البطارية، وفق ما نقلت الأناضول.

وقال العالم رشيد اليزمي، لموقع "إس إن آر تي نيوز" (SNRTnews)، إن التجارب الأخيرة التي قادها مع فريقه توصلت إلى شحن بطارية الليثيوم في 5 دقائق، وتعدّ هذه المدة الزمنية أقل بنسبة 17% من التوقيت السابق الذي سجله العالم ذاته، قبل عام تقريبا، عندما وصل إلى مدة 6 دقائق.

وأوضح اليزمي أن التقنية الجديدة تعتمد على تدبير لتيار الكهرباء في البطارية عوض التركيز على ضغطها الكهربائي، وهي التقنية المسماة "الفولت غير الخطي".

وقال اليزمي إن الطريقة التقليدية في شحن البطاريات تتطلب لتعبئة من 20% إلى 80% مدة زمنية لا تقل عن نصف ساعة، أما التجارب الأخيرة التي قادها مع فريقه المستقر في سنغافورة فبإمكانها بالتقنية الجديدة أن تشحن بطارية بنسبة 100%، في توقيت لا يتعدى 15 دقيقة.

تحطيم الرقم القياسي السابق

وتابع أن الأبحاث الأخيرة حطمت الرقم القياسي في الشحن، بعد أن نجحت التجارب في شحن بطارية ليثيوم في 5 دقائق، وأكد اليزمي أن التقنية الجديدة في الشحن ملائمة لجميع بطاريات الليثيوم، من بطاريات الهاتف الذكي إلى بطاريات سيارات "تسلا".

وحسب موقع التلفزيون المغربي -وفق ما نقلت الأناضول- لا يقتصر البحث العلمي لليزمي على تحطيم الرقم القياسي للمدة الزمنية الكفيلة بشحن بطارية ليثيوم، بل إنه يقود مشروعا علميا في جامعة "يان يانغ" يتمحور حول استبدال الليثيوم بمادة الفلور، على اعتبار أنه أكثر وفرة وأقل تكلفة في الاستخراج.

ولد اليزمي في مدينة فاس (شمال) عام 1953، وفيها تلقى تعليمه الابتدائي والثانوي، وبدأ حياته الجامعية في جامعة محمد الخامس في العاصمة الرباط، قبل أن يغادرها عام 1972 نحو فرنسا، لبدء رحلة عملية كانت مقدمة لسطوع نجم المخترع المغربي في العالم.