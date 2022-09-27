أكثر من 20 كوادريليونا.. دراسة حديثة تحصي تعداد النمل في العالم

هل سألت نفسك يوما عن عدد النمل في العالم؟ قد تبدو الإجابة مستحيلة، إلا أن معرفة ذلك تساهم في فهم النظام البيئي من حولنا.

هل تساءلت يوما عن عدد النجوم الموجودة في مجرتنا؟ أو عن عدد حبات الرمل بالصحراء؟ أو عدد النمل الذي يعيش على سطح الأرض؟

قد تبدو أسئلة مستحيلة. غير أن العلم يقترب يوميا بما يثير للدهشة من إيجاد حلول لها. إذ استطاعت دراسة بحثية حديثة نشرت بدورية "بروسيدنغز أوف ذا ناشونال أكاديمي أوف ساينس" (PNAS) إحصاء تعداد النمل في العالم. وقد أشارت تقديراتهم إلى أن تعداد النمل يصل إلى حوالي 20 كوادريليونا (الكوادريليون= مليون مليار).

ممالك مهيمنة

النمل من أكثر الكائنات الحية نجاحا وهيمنة. إذ تمكنه الدرجة العالية من التنظيم الاجتماعي من استعمار جميع النظم البيئية والمناطق حول العالم تقريبا. وقد طور النمل على مدار ملايين السنين تفاعلات قوية مع عدد كبير من الكائنات الحية بدءا من النباتات إلى الفطريات والحشرات الأخرى، أو حتى الفقاريات الأكبر حجما. إذ تعتمد بعض الحيوانات على النمل لطرد فرائسها.

وبحسب تقرير نشره موقع "ذا كونفرزيشن" (The Conversation) يقوم النمل بالعديد من الأدوار المهمة للحفاظ على التوازن البيئي، والتي من بينها تهوية التربة ونشر البذور، وتكسير المواد العضوية. كما أشارت دراسة حديثة نقلها تقرير لصحيفة غارديان (The Guardian) البريطانية أن النمل يمكنه أن يكون أكثر فاعلية من مبيدات الآفات التي يستعين بها الزراع. ولذا فإن النمل يعد جزءا مهما في السلسلة الغذائية.

ولكن، ما هو تعداد النمل حول العالم؟ ما هو وزنه الإجمالي؟ وما هي نسبته إلى الكائنات الحية الأخرى، بما في ذلك البشر؟ وماذا عن انتشاره حول العالم، ولماذا تستضيف بعض مناطق العالم أنواعا من النمل أكثر من غيرها؟

ورغم أن هذه الأسئلة قد تبدو غير ذات جدوى للوهلة الأولى، فإنها تحمل آثارا هائلة على فهمنا للعمليات الطبيعية، ذلك لأن النمل ببساطة يعد لاعبا رئيسا في معظم النظم البيئية، كما أن له العديد من التفاعلات المعقدة مع الكائنات الحية الأخرى.

إحصاء تعداد النمل

ولذا فقد قام فريق من مختبر التنوع البيولوجي للحشرات والجغرافيا الحيوية في جامعة "هونغ كونغ" (University of Hong Kong) باستخدام طريقة جديدة، في محاولة منهم لإحصاء عدد النمل حول العالم.

ووفق بيان صحفي نشرته جامعة "هونغ كونغ" يقول باتريك شولثيس المؤلف الرئيس للدراسة "لطالما انشغل الباحثون بدراسة مجتمعات النمل في جميع أرجاء العالم. ولقد جمعوا الآلاف من عينات النمل لتحديد أنواعه. وغالبا ما أحصوا تعداد النمل في أوراقهم البحثية".

وقد تراوحت تقديرات تعداد النمل السابقة بنحو كوادريليون (أو واحد مسبوقا بــ 15 صفرا). وقد استندت هذه التقديرات إلى التخمين المدروس.

ويضيف شولثيس "لقد تمكنا في هذه الدراسة من جمع بيانات ما يقرب من 500 دراسة مختلفة آتية من جميع أنحاء العالم، ومكتوبة بالعديد من اللغات المختلفة. وبهذه الطريقة تمكنا من تحديد كثافة النمل في أجزاء مختلفة من الكرة الأرضية، وكذلك تقدير العدد الإجمالي على الأرض".

توزيع متباين

وقد أفادت الدراسة الحالية أن تعداد النمل يتراوح بين ضعفين و20 ضعف العدد المقدر سابقا، أي 20 كوادريليونا (20 مسبوقة بــ 15 صفرا).

ومن حيث كتلة النمل الحيوية، فإن إجمالي كتلة النمل على الأرض تكافئ كتلة 12 مليون طن من الكربون، مما يعني أن كتلة النمل الحيوية تزن أكثر من كتلة جميع الطيور والثدييات البرية مجتمعة، وهي تعادل أيضا 20% من الكتلة الحيوية البشرية.

كما أفادت الدراسة بأن النمل موزع بشكل غير متساو على سطح الأرض. وكنمط عام، تؤوي المناطق الاستوائية عددا من النمل أكثر من المناطق الأخرى، غير أن هذا يعتمد أيضا على النظام البيئي المحلي.

وتشير سابين نوتن، المشاركة بالدراسة إلى أن "النمل يوجد بكثرة في الغابات والمناطق القاحلة. ويقل انتشاره بالمناطق التي يصنعها البشر، مما يحمل عواقب محتملة على الأنظمة البيئية التي توفرها مجتمعات النمل، كالتحلل ومكافحة الآفات".