جوائز الأوسكار في العلوم.. الإعلان عن أسماء الفائزين بجائزة "بريكثرو" العالمية

أسس جائزة "بريكثرو" سيرجي برين وبريسيلا تشان ومارك زوكربيرغ -الرئيس التنفيذي لشركة ميتا (فيسبوك)- وجوليا ويوري ميلنر وآن ووجسيكي. ويتم اختيار الفائزين من خلال لجان متخصصة من العلماء المرموقين في كل مجال.

أعلنت مؤسسة جائزة "بريكثرو" (الاختراق Breakthrough Prize) -في 22 من سبتمبر/أيلول الجاري- عن أسماء الفائزين بجائزتها المرموقة لعام 2023. وتكرم الجائزة الأعمال العلمية الرائدة التي أحدثت تغييرا جوهريا في فهمنا للعلوم.

وتمنح الجائزة في مجالات الفيزياء وعلوم الحياة والرياضيات، إضافة إلى بعض الجوائز الأخرى التي تمنح للباحثين ممن هم في مقتبل حياتهم المهنية وقدموا إسهامات كبيرة في مجالاتهم.

وتعتبر جائزة "بريكثرو" أكبر جائزة في القيمة المالية، إذ يمنح الفائز -في أي مجال من مجالات الجائزة الخمسة الرئيسة- 3 ملايين دولار، إضافة إلى 6 جوائز -قيمة كل منها 100 ألف دولار- تمنح للباحثين ممن هم في بداية حياتهم المهنية.

وفاز بجائزة "بريكثرو" لعلوم الحياة كل من:

كليفورد برانغوين، من جامعة برينستون، الولايات المتحدة

أنتوني هايمان، من معهد ماكس بلانك لبيولوجيا الخلايا الجزيئية وعلم الوراثة

وذلك لاكتشافهم آلية أساسية للتنظيم الخلوي تقوم فيها الخلية بفصل البروتينات والحمض النووي الريبي إلى قطرات سائلة عديمة الغشاء.

كما فاز في الفئة ذاتها أيضا كل من:

ديميس هاسابيس، شركة "ديب مايند"، المملكة المتحدة

جون جمبر، شركة "ديب مايند"، المملكة المتحدة

نظرا لتطويرهما طريقة ذكاء اصطناعي تعتمد على التعلم العميق يمكنها التنبؤ -بسرعة ودقة- ببنية البروتينات ثلاثية الأبعاد من خلال معرفتها لتسلسل الأحماض الأمينية.

وفاز في فئة الجائزة نفسها أيضا كل من:

إيمانويل مينيوت، جامعة ستانفورد، الولايات المتحدة

ماساشي ياناغيساوا، جامعة تسوكوبا اليابان

لاكتشاف أن داء التغفيق أو الخُدَار (Narcolepsy) ناتج عن فقدان مجموعة صغيرة من خلايا الدماغ التي تصنع مادة تعزز الاستيقاظ، مما يمهد الطريق لتطوير علاجات جديدة لاضطرابات النوم.

وفاز بالجائزة في فئة الفيزياء الأساسية كل من:

تشارلز بينيت، مركز أبحاث توماس جون واتسون، الولايات المتحدة

جيل براسار، جامعة مونتريال، كندا

ديفيد دويتش، جامعة أكسفورد، المملكة المتحدة

بيتر شور، معهد ماساتشوستس للتكنولوجيا، الولايات المتحدة

وذلك لعملهم الأساسي في مجال المعلومات الكمومية.

وفاز بالجائزة في فئة الرياضيات:

دانيال سبيلمان، جامعة ييل، الولايات المتحدة، لإسهاماته الجذرية في علوم الكمبيوتر والرياضيات النظرية

Peter Shor wins Breakthrough Prize in Fundamental Physics https://t.co/QWHWpCKZue pic.twitter.com/Osvf8CYowR — TheVoiceofAI (@TheVoiceofAI) September 22, 2022

كما فاز بجائزة "الآفاق الجديدة في الفيزياء" (New Horizons in Physics) كل من:

ديفيد سيمونز-دوفين، معهد كاليفورنيا للتكنولوجيا، الولايات المتحدة، لتطوير التقنيات التحليلية والرقمية لدراسة نظريات الحقل الامتثالي (Conformal Field Theories).

آنا غراسيلينو، فيرميلاب، الولايات المتحدة، لإدخالها تحسينات رئيسة على أداء مجوفات الترددات الراديوية فائقة التوصيل التي تعتمد على عنصر النيوبيوم.

هانيس بيرنين، جامعة شيكاغو، الولايات المتحدة

مانويل إندريس، معهد كاليفورنيا للتكنولوجيا، الولايات المتحدة

آدم كوفمان، معهد جايلا الوطني للمعايير والتكنولوجيا وجامعة كولورادو، الولايات المتحدة

كانغ كوين ني، جامعة هارفارد، الولايات المتحدة

هانز بيشلر، جامعة إنسبروك والأكاديمية النمساوية للعلوم

جيف طومسون، جامعة برينستون، الولايات المتحدة

لتطويرهم مصفوفات الملاقط الضوئية لتحقيق التحكم في الذرات الفردية من أجل استخدامها في عدد من التطبيقات من بينها علوم المعلومات الكمومية والقياس والفيزياء الجزيئية.

وفاز بجائزة "الآفاق الجديدة في الرياضيات" (New Horizons in Mathematics) كل من:

آنا كارياني، إمبريال كوليدج لندن، المملكة المتحدة، لإسهاماتها المتنوعة والتحولية في برنامج لانغلاندز (Langlands program) الذي يعتمد على التخمينات بعيدة المدى والمؤثرة حول الروابط بين نظرية الأعداد والهندسة.

رونين إلدان، معهد وايزمان للعلوم وأبحاث مايكروسوفت، لإنشائه طريقة تحديد الموقع العشوائية

جيمس ماينارد، جامعة أكسفورد، المملكة المتحدة، لإسهاماته المتعددة في نظرية الأعداد التحليلية، وعلى وجه الخصوص توزيع الأعداد الأولية

وفاز بجائزة مريم ميرزاخاني كل من:

• ماغي ميلر، جامعة ستانفورد، الولايات المتحدة

• جينيونغ بارك، جامعة ستانفورد، الولايات المتحدة

• فيرا تروب، جامعة بون، ألمانيا

وتعد هذه هي النسخة الـ 11 التي تمنح فيها الجائزة. وتعرف هذه الجائزة أيضا باسم "جائزة الأوسكار في العلوم".

وقد أسس جائزة "بريكثرو" كل من سيرجي برين وبريسيلا تشان ومارك زوكربيرغ -الرئيس التنفيذي لشركة ميتا (فيسبوك)- وجوليا ويوري ميلنر وآن ووجسيكي.

ويتم اختيار الفائزين من خلال لجان متخصصة من العلماء المرموقين في كل مجال.