خلال رحلة استكشافية حديثة إلى الأعماق التي لم يتم استكشافها بالكامل بعد لشمال حيد وسط المحيط الأطلسي (Mid-Atlantic Ridge)، عثر الباحثون البحريون على شيء غريب؛ ثقوب صغيرة محفورة في الرواسب، مرتبة في عشرات الخطوط شبه المستقيمة، الأمر الذي أعاد إلى الذاكرة تلك الثقوب الغامضة التي شاهدها العلماء سابقا في عام 2004 في نفس المنطقة.

ويمتد حيد وسط المحيط الأطلسي (Mid-Atlantic Ridge) لمساحة شاسعة تبلغ 16 ألف كيلومتر، وهو أطول حيد في العالم – على الرغم من حقيقة أن معظمنا لم يره مطلقًا ولا نعرف الكثير عن هذه المنطقة، ولهذا السبب هو محور رحلة "نوا ريدج 2022" (Ridge 2022)، من مايو/أيار إلى سبتمبر/أيلول 2022.

ويذكر البيان الصحفي المنشور على موقع الإدارة الوطنية الأميركية للمحيطات والغلاف الجوي "نوا" (NOAA) أنه "أثناء رحلة الغوص رقم 04 من الرحلة الثانية للمهمة الاستكشافية "فوياج تو ذا ريدج 2022″ (Voyage to the Ridge 2022)، لاحظنا عدة مجموعات من الثقوب في رواسب قاع البحر تصطف في خطوط شبه مستقيمة على عمق حوالي 2540 مترا".

ويصف البيان الثقوب بأنها تبدو وكأنها من صنع الإنسان، مع وجود أكوام الرواسب الصغيرة حولها، وقد حاول العلماء إلقاء نظرة داخل الثقوب ووكزها بالأدوات الموجودة في الغواصة التي تعمل عن بُعد، لكنهم لم يتمكنوا. ولم يتضح ما إذا كانت الثقوب متصلة تحت سطح الرواسب.

في التقرير الذي نشرته "ساينس ألرت" (Science Alert) عن الكشف يشير العلماء إلى أن الثقوب الموجودة في قاع البحر لا تكون محيرة للغاية في العادة، ولكن هذه الثقوب كانت منقطة بأسلوب أنيق ومتناسق بشكل لا يصدق، ولولا حقيقة أنها تقع على بعد 2.5 كيلومتر تقريبا تحت سطح المحيط الأطلسي، وفي مكان معزول، لكان من الممكن أن تكون بفعل بشري.

استخدم الباحثون على متن سفينة تحمل اسم" أوكيانوس إكسبلورر" (Okeanos Explorer)، غواصة آلية لاستكشاف الحيد البركاني تحت الماء شمال أرخبيل جزر الآزور، بالقرب من ساحل للبرتغال في 23 يوليو/تموز الماضي. وبعد أسبوع تقريبا، عثر الباحثون على 4 مجموعات أخرى من الثقوب على بُعد حوالي 483 كيلومترا، وعمق 1.6 كيلومتر.

