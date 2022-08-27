المفاوضات كانت بين الدول القوية التي تجرها إلى جهتها، مثل فرنسا والمملكة المتحدة واليابان والصين، والصراع لا يزال قائما بينها بسبب مسألة صيد الأسماك، إلى جانب التنقيب عن النفط والغاز والمعادن

فشلت دول العالم في التوصل إلى اتفاق نهائي حول حماية التنوع البيولوجي في أعالي البحار، وانتهت الجولة الخامسة من المفاوضات التي جرت في مقر الأمم المتحدة بنيويورك من 15 إلى 26 أغسطس/آب الجاري بأسف كبير على هذا الفشل بعدما كانت الآمال كبيرة لإبرام أول اتفاقية عالمية لحماية المياه الدولية.

مصالح القوى الكبرى

وقالت رينا لي من سنغافورة -التي ترأست جلسات مفاوضات "المؤتمر الدولي المعني بالتنوع البيولوجي البحري للمناطق الواقعة خارج نطاق الولاية الوطنية"- في تصريح لوكالة الأنباء الفرنسية نقله موقع الجزيرة الإنجليزية إن المفاوضات أحرزت تقدما كبيرا، لكننا بحاجة إلى مزيد من الوقت للتوصل إلى اتفاق نهائي، دون أن تذكر أسباب هذا الفشل.

لكن منظمة "السلام الأخضر" (Greenpeace) المعروفة بنضالها البيئي اتهمت الولايات المتحدة ودول "تحالف الطموح العالي" (High Ambition Coalition) -التي تضم حوالي 50 دولة، على رأسها دول الاتحاد الأوروبي وكندا- بعرقلة مسار المفاوضات ونسف الجهود التي أحرزها المفاوضون.

وقالت المنظمة في بيان لها على موقعها الإلكتروني اليوم السبت إن "دول تحالف الطموح العالي لم تقم بواجبها والتفت حول بعض القضايا الأساسية، خاصة في ما يتعلق بمسائل التمويل، متسببة في فشل هذه الجولة، ومن ثم علينا اليوم انتظار جولة أخرى ربما هذا العام".

وكانت منظمة السلام الأخضر قد طالبت في منشور لها على موقع تويتر -أول أمس الخميس- دول تحالف الطموح العالي والولايات المتحدة بوقف العبث، والعمل على إيجاد حل لتدهور البيئة البحرية التي يعتاش منها مليارات البشر.

Hey USA, EU and the Global North,

It's time to stop being greedy, stop wasting time and get ocean protection done.

Billions of lives are on the line and more delay will mean more destruction.

Oceans are life!#ProtectTheOceans #IGC5 #BBNJ pic.twitter.com/lQeNVVPQhq — Greenpeace (@Greenpeace) August 25, 2022

5 جولات بلا نتائج ملموسة

الاهتمام بموضوع حماية وتسيير مناطق أعالي البحار كان قد بدأ قبل عدة سنوات، ولم يكن من السهل على خبراء البيئة البحرية والدول التي أبدت رغبتها في إعداد أول اتفاقية دولية في هذا الشأن الجلوس على طاولة المفاوضات إلا في عام 2018.

وقد استغرقت المفاوضات حول هذه الاتفاقية التي احتضنها مقر الأمم المتحدة في نيويورك حوالي 3 سنوات، حيث انطلقت الجولة الأولى منها يوم 4 سبتمبر/أيلول 2018 وامتدت إلى الـ17 من الشهر نفسه، ثم جاءت المرحلة الثانية من 25 مارس/آذار إلى 05 أبريل/نيسان 2019، ثم المرحلة الثالثة من 19 إلى 30 أغسطس/آب 2019.

وبعد توقف بسبب جائحة كورونا استؤنفت المفاوضات في مارس/آذار 2022 في جولتها الرابعة، ثم جاءت الجولة الخامسة وكان من المفترض أن تكون الجولة الحاسمة من 15 إلى 26 أغسطس/آب الجاري.

بدوره، يقول العالم اللبناني جلال الحلواني مدير مختبر علوم البيئة والمياه في الجامعة اللبنانية للجزيرة نت عبر البريد الإلكتروني "في الواقع كان ينبغي لهذه المعاهدة الدولية أن ترى النور في بداية هذا العام، أي خلال الجولة الرابعة من المفاوضات التي جرت في مارس/آذار الماضي، لكنها للأسف لم تكن حاسمة وطلب المفاوضون جلسة خامسة في أغسطس/آب الجاري".

ويضيف الحلواني "كانت الجولة الرابعة أكثر أهمية من الجولات السابقة، حيث سادتها أجواء بناءة مع رغبة حقيقية في المضي قدما من طرف بعض البلدان، كما أبدت بلدان أخرى مرونة بعدما كانت تتخذ مواقف صارمة، مثل آيسلندا والنرويج واليابان".

لماذا اتفاقية دولية لتسيير أعالي البحار؟

حسب مسودة اتفاقية أعالي البحار، فإن المياه محل التفاوض هي الواقعة خارج نطاق المياه الإقليمية للدول والتي تبعد حوالي 370 كلم عن سواحل كل دولة، وهي تشكل أكثر من ثلثي مساحة الكرة الأرضية، أي حوالي 64% منها.

ورغم أهمية هذه المناطق فقد بقيت هذه المياه غير محمية بأي اتفاقية دولية، وهو ما جعلها عرضة للانتهاكات والخروقات -خاصة في مجال الصيد البحري الجائر- دون أي رقيب أو حسيب.

كما توفر المحيطات ما يعادل 80% من الأكسجين للعالم، وتمتص بين 20 و30% من الغازات الدفيئة المسببة للتغيرات المناخية وحوالي 90% من الحرارة الزائدة فوق سطح الأرض، ولذلك فإن الحفاظ عليها وعلى تنوعها البيولوجي بات ضروريا لبقاء البشر والكائنات الحية فوق الأرض.

لذلك، ركزت مسودة الاتفاقية على حماية التنوع البيولوجي من خلال التضييق على ممتهني الصيد الجائر والمفرط، ومنع حصول التلوث ومعاقبة ممارسيه، كما ركزت مسودة الاتفاقية في جانبها المتعلق بحماية التنوع البيولوجي على إقامة محميات بحرية نموذجية، وأيضا على إيجاد آليات تنسيق بين الدول وتبادل الخبرات والتكنولوجيات في هذا المجال.

ويقول جلال الحلواني "ظلت مسألة تقاسم الموارد الجينية الموضوع الأكثر إثارة للجدل، والذي استغرق الكثير من المفاوضات لإيجاد أرضية مشتركة بحيث يمكن تقاسم الوصول إلى هذه الموارد دون إعاقة البحوث العلمية".

كما شهد موضوع المحميات البحرية تعثرا في بعض مراحل المفاوضات حول الدور الذي يجب أن يتم إسناده لاتفاقية الأطراف، إذ إن بعض الدول تريد تقليص تفويض مؤتمر الأطراف بشأن إنشاء المناطق المحمية لكن في الأخير تم التوصل إلى توافق".

أما بالنسبة للدور العربي في هذه المفاوضات فيبدو أن حكومات الدول العربية كانت منذ البداية غائبة، وهو ما أكده الحلواني "للأسف الدول العربية كعادتها غائبة بشكل مباشر، وأغلبيتها منضوية عبر تحالف أعالي البحر "إتش إس إيه" (HSA)، وهو شراكة تضم أكثر من 40 منظمة غير حكومية، والمفاوضات كانت بين الدول القوية التي تجرها إلى جهتها، مثل فرنسا والمملكة المتحدة واليابان والصين، والصراع لا يزال قائما بينها بسبب مسألة صيد الأسماك، إلى جانب التنقيب عن النفط والغاز والمعادن".