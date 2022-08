فشلت دول العالم في التوصل إلى اتفاق نهائي حول حماية التنوع البيولوجي في أعالي البحار، وانتهت الجولة الخامسة من المفاوضات التي جرت في مقر الأمم المتحدة بنيويورك من 15 إلى 26 أغسطس/آب الجاري بأسف كبير على هذا الفشل بعدما كانت الآمال كبيرة لإبرام أول اتفاقية عالمية لحماية المياه الدولية.

وقالت رينا لي من سنغافورة -التي ترأست جلسات مفاوضات "المؤتمر الدولي المعني بالتنوع البيولوجي البحري للمناطق الواقعة خارج نطاق الولاية الوطنية"- في تصريح لوكالة الأنباء الفرنسية نقله موقع الجزيرة الإنجليزية إن المفاوضات أحرزت تقدما كبيرا، لكننا بحاجة إلى مزيد من الوقت للتوصل إلى اتفاق نهائي، دون أن تذكر أسباب هذا الفشل.

لكن منظمة "السلام الأخضر" (Greenpeace) المعروفة بنضالها البيئي اتهمت الولايات المتحدة ودول "تحالف الطموح العالي" (High Ambition Coalition) -التي تضم حوالي 50 دولة، على رأسها دول الاتحاد الأوروبي وكندا- بعرقلة مسار المفاوضات ونسف الجهود التي أحرزها المفاوضون.

وقالت المنظمة في بيان لها على موقعها الإلكتروني اليوم السبت إن "دول تحالف الطموح العالي لم تقم بواجبها والتفت حول بعض القضايا الأساسية، خاصة في ما يتعلق بمسائل التمويل، متسببة في فشل هذه الجولة، ومن ثم علينا اليوم انتظار جولة أخرى ربما هذا العام".

وكانت منظمة السلام الأخضر قد طالبت في منشور لها على موقع تويتر -أول أمس الخميس- دول تحالف الطموح العالي والولايات المتحدة بوقف العبث، والعمل على إيجاد حل لتدهور البيئة البحرية التي يعتاش منها مليارات البشر.

Hey USA, EU and the Global North,

It's time to stop being greedy, stop wasting time and get ocean protection done.

Billions of lives are on the line and more delay will mean more destruction.

Oceans are life!#ProtectTheOceans #IGC5 #BBNJ pic.twitter.com/lQeNVVPQhq

— Greenpeace (@Greenpeace) August 25, 2022