حصل 4 طلاب من أعضاء جمعية رياضيات المغرب، للمرة الثانية على التوالي، على ميداليتين ذهبيتين وميداليتين فضيتين في المسابقة العالمية للرياضيات لعام 2022، التي نظمت في الجامعة الأميركية في بلغاريا.

وتحدث زياد امزيل -أحد الطلاب الفائزين بالميدالية الذهبية في المسابقة العالمية للرياضيات التي نظمت هذه السنة بين الأول والسابع من أغسطس/آب الجاري- قائلا: "الفوز بالميدالية الذهبية يعني لي الكثير، ويشرفني كثيرا أنني تمكنت من تمثيل المغرب خاصة، وأتمنى أن أكون قد أظهرت للعالم أن العالم العربي يعج بالمواهب في مجال الرياضيات القادرة على أن تحتل أعلى المراتب في أعرق المسابقات".

تألق مغربي

المسابقة الدولية للرياضيات هي مسابقة سنوية مفتوحة لجميع الطلبة الجامعيين الذين لا تتجاوز أعمارهم 23 عاما، وتتولى تنظيمها "كلية لندن الجامعية" (University College London, UCL) كل سنة، وأقيمت المسابقة هذا العام في الجامعة الأميركية في بلغاريا.

وحصل المشاركون المغاربة الأربعة في المسابقة الدولية للرياضيات في بلغاريا، للمرة الثانية على التوالي، على ميداليتين ذهبيتين وميداليتين فضيتين، وهؤلاء الطلبة هم أعضاء بجمعية رياضيات المغرب، وقد تكوّن الفريق الوطني المغربي من:

عصام الطويل عضو جمعية رياضيات المغرب، ومدرب الفريق الوطني في المسابقة العالمية للرياضيات، وطالب بمدرسة البوليتكنيك بباريس، وحاصل على ميدالية ذهبية خلال نسخة 2021.

زياد امزيل نائب الرئيس المكلف بقطب التدريبات بجمعية رياضيات المغرب، عضو الفريق الوطني بالأولمبياد العالمية للرياضيات سنة 2019 بإنجلترا الحاصل على الميدالية البرونزية، وهو طالب بالسنة الأولى بمدرسة البوليتكنيك بباريس.

أيمن معيطات، عضو جمعية رياضيات المغرب وطالب بالسنة الثانية بمدرسة البوليتكنيك بباريس.

أحمد الشهلاوي، عضو جمعية رياضيات المغرب وطالب بالسنة الثانية بمدرسة البوليتكنيك بباريس.

ويشير عمر بنونة عضو مكتب جمعية رياضيات المغرب إلى أن "معظم الجامعات المشاركة تشكل فرقا يترأسها عضو من قسم الرياضيات بالجامعة، ويمكن لأي طالب جامعي -لا يتجاوز عمره 23 سنة- أن يشكل فريقا مكونا من طلاب جامعته أو أن يشارك بشكل فردي". وبالنسبة للطلبة المغاربة، فقد تمكنوا من اجتياز اختبار انتقائي مما خول لهم تمثيل جامعتهم "مدرسة بوليتكنك" في فرنسا في هذه المسابقة.

وللحصول على الميدالية الذهبية، يجب الحصول على مجموع نقاط أعلى من 40 على 80 نقطة، وما فوق 30 نقطة من أجل الفضية. وقد حصد أعضاء الفريق النقاط الآتية: 54، و41، و39، و35 وبذلك حصلوا على ميداليتين ذهبيتين وميداليتين فضيتين. وتشمل مسائل المسابقة أغلب ميادين الرياضيات، خاصة الحسابيات والتحليل والجبر ونظرية البيان والتركيبات.

تتويجات أفريقية وعربية ودولية سابقة

يقول الطالب عصام الطويل "ليس هذا أول إنجاز من هذا النوع للطلبة المغاربة، فقد سبق أن حقق المغاربة إنجازات من هذا النوع، ومن الواضح أن المغرب يتوفر على مواهب شابة واعدة في هذا التخصص".

وعلى المستوى الوطني، ينظم سنويا أولمبياد وطني من السنة الأولى في المرحلة الثانوية إلى السنة الختامية من الدراسات الثانوية، وهي الآلية التي يتم بواسطتها انتقاء أعضاء مختلف الفرق التي تمثل المملكة المغربية في مختلف التظاهرات على المستوى الدولي.

وقد تمكن الفريق الوطني المغربي المكون من المشاركين الستة (عبد القيوم قدوري – معاد عنوة – سعد رئيسي – آدم الخراز – المهدي الكحيل – أنس البخاري) ضمن مستوى البكالوريا من الحصول على 82 نقطة و4 ميزات شرفية بنقط 19 و17و17و15، في المسابقة الدولية في النرويج 2022.

إضافة إلى ذلك، وفقا لعمر بنونة فقد "حضر المغرب بقوة في الأولمبياد الأفريقي التي نظمت في المغرب 2022، حيث عرفت دورة هذه السنة تتويج الفريق الوطني المغربي بالمرتبة الأولى فرديا، كما حصل الفريق المغربي على أعلى معدل على مستوى الفرق، بـ152 نقطة. وقد تكللت هذه النتائج بحصول الوفد الممثل لبلادنا على ميداليتين ذهبيتين، وميداليتين فضيتين، وميدالية برونزية".

أما بالنسبة للأولمبياد العربي للرياضيات الذي نظم عن بُعد في مصر عام 2020، فقد حصل المغرب على صدارة الدورة الأولى لأولمبياد الرياضيات العربي، بحصول 3 من تلاميذه على الصفوف الأولى في المسابقة، التي شارك فيها طلاب السنة الختامية في البكالوريا.

كما تمكن الفريق المغربي خلال الدورة الثانية التي نظمتها عن بعد المنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم عام 2020 من الظفر بالمرتبة الثانية بإحراز 4 ميداليات، إحداها ذهبية، وميداليتين فضيتين، وميدالية برونزية.

وإضافة إلى ذلك شارك الطلاب المغاربة في المسابقة العالمية للرياضيات للمستوى الجامعي في الجامعة الأميركية في بلغاريا في نسخة 2021 عن بعد، وتمكن الطالب أيمن الشرغاوي وعصام الطويل من الحصول على ميداليتين ذهبيتين.

جمعية شبابية وراء التتويجات

هذا، وتعد "جمعية رياضيات المغرب" الهيئة التي تسهر على توجيه وتكوين الفرق المغربية المشاركة في أنواع مسابقات الرياضيات، وأسسها عام 2016 شباب مغاربة تخرجوا في أرقى الجامعات العالمية.

وتهدف الجمعية إلى تعزيز الرياضيات في المغرب عامة، وإلى تحسين إعداد الطلاب المغاربة المتفوقين لتمثيل المغرب في مسابقات الرياضيات الدولية خاصة.

وتتكون الجمعية حاليا من أكثر من 60 عضوا، أغلبهم شباب مغاربة يدرسون في أرقى الجامعات في مختلف بقاع العالم، كالمغرب وفرنسا والولايات المتحدة، وكان أول رئيس مؤسس لها محمد أمين بنونة، خريج مدرسة البوليتكنيك بفرنسا وهو طالب دكتوراه بجامعة "إم آي تي" (MIT).

وتسعى هذه المبادرة إلى النهوض بمناهج تدريس الرياضيات الأولمبية بالمغرب، كما تقوم بعدد من التدريبات بالشراكة مع وزارة التربية الوطنية من السنة الأولى من السلك الثانوي إلى سنة البكالوريا. كما توجه التلاميذ المحتاجين إلى دعم دراسي، وتنتج مقاطع فيديو تفسيرية لمختلف دروس الرياضيات لجميع المستويات.

وفي هذا الإطار، تمكنت الجمعية عام 2019 خلال جائحة كوفيد-19 من مساعدة أكثر من 1800 تلميذ مغربي للاستعداد لامتحان البكالوريا بجميع أنحاء المغرب، بالإضافة إلى مساعدة تلاميذ الأقسام التحضيرية بتقديم نصائح ودروس الرياضيات على مستوى الأقسام التحضيرية.