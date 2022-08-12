تلوح الأشجار والنباتات الخضراء في الأفق، تشعر بالارتياح لكنك ما إن تقترب حتى تجد أمامك بوابة سوداء في أعلاها قوس كتبت عليه بحروف بيضاء كبيرة "حديقة السموم" (The Poison Garden)، تخفض ناظريك فإذا بك أمام جمجمة بيضاء مخيفة بين عظمتين مثل التي تراها على رايات وأعلام القراصنة وحولها سُطرت هذه العبارة "هذه النباتات قد تقتل".

ليس في الأمر مزحة أو دعابة لجذب الزائرين إلى كل ما هو طريف وغريب، فخلف هذه البوابة الحديدية السوداء تنتظرك أخطر حديقة في العالم، حديقة كل ما فيها يريد قتلك أو تسميمك أو تخديرك، مرحبا بك في حديقة السموم في شمال شرق إنجلترا التي افتتحت عام 2005 وألحقت بمنظومة حديقة "آلنك".

وإذا أردت زيارة هذه الحديقة فستتلقى تحذيرا صارما قبل بداية جولتك "لا تلمس أي شيء، لا تتذوق أي شيء، لا تشم أي شيء"، وعلى الرغم من ذلك فإن بعض الزائرين -وفقا لموقع الحديقة– كانوا يفقدون الوعي من حين إلى آخر عندما يستنشقون الأبخرة السامة المنبعثة من بعض النباتات أثناء الجولة.

أخطر النباتات

من أخطر النباتات في الحديقة نبات يسمى "قاتل الذئب" (Wolf’s Bane) ويحتوي على مادة الأكونيتين، وهي من السموم الخطيرة، كما يوجد في الحديقة نبات الخروع، وبذوره تحتوي على "الريسين" (Ricin) الشديد السمية.

الزائر للحديقة سيرى "شجر الورد" (Rhododendron)، وتحتوي أوراقها على مادة غرايانوتوكسين السامة التي تنتمي إلى فصيلة السموم العصبية، وإذا أكلها الإنسان فإنها تؤدي إلى اضطراب النظام العصبي.

ولا تقتصر سموم هذه الأشجار على البشر، فلو زرعت بجوار بعضها البعض فإنها تسمم التربة فلا تصلح لزراعة أي نباتات أخرى إلا شجر الورد فقط.

السلاسل الذهبية

هناك أيضا شجرة "القَصَّاص" (laburnum) التي تعرف أيضا في أوروبا باسم "شجر السلاسل الذهبية"، وعلى الرغم من الجمال الخلاب لزهور هذا الشجر فهي ثاني أخطر شجرة في بريطانيا من حيث السمية، والكثير من الناس يزرعونها حول منازلهم بسبب أزهارها الصفراء البديعة، غير أنها تحتوي على سم يسمى "سيتسين".

ومن فرط سميتها أنه لو سقط أحد أغصانها على الأرض وظل في موضعه عدة شهور ثم جاء أحد الكلاب والتقطها بفمه كعصا يلعب بها فعلى الأرجح لن يكمل الكلب يومه ولن يعود إلى منزله مع صاحبه، لأنه ببساطة سيكون قد نفق قبل ذلك، نعم إنها سامة لهذا الحد.

زهور الخربق

من النباتات القاتلة في الحديقة زهور "الخربق" (Hellebores) التي تشتمل على 25 إلى 30 نوعا، وقد ورد في "لسان العرب" لابن منظور تحت مادة "خربق": "الخربق: نبت كالسم يُغشى على آكله ولا يقتله"، ويوصى دوما بارتداء قفازات عند التعامل معها.

وحديقة السموم جزء من برنامج وطني للتوعية بالمخدرات، وذلك ضمن جهود لتوعية الشباب بمخاطر المخدرات وإيصال المعلومات الصحيحة إليهم، وهو ما يحدث في الجولات التعريفية في حديقة السموم.