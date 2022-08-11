الرواسب وسجلات الأرض تحفظ الحفريات في حالة مسطحة دوما. فهل من الممكن أن نرى حفريات محفوظة في شكل ثلاثي الأبعاد وجيد الحفظ؟

كشف العلماء عن موقع استثنائي يعود لعصور ما قبل التاريخ ويحتوي على بقايا حيوانات بحرية. وطبقا للبيان الصحفي الذي نشرته "جامعة مانشستر" (The University of Manchester)، فإن الحفريات المكتشفة يبلغ عمرها نحو 183 مليون عام.

وتم اكتشاف الحفريات أسفل أحد الحقول الزراعية الموجودة في بلدية غلوسترشاير في المملكة المتحدة، وكانت الحفريات محفوظة بشكل جيد وكأنها حفظت في التوقيت المناسب.

حفريات جيدة الحفظ

اكتشف الموقع كلا من سالي ونيفيل هولينغورث، أساتذة الحفريات الذين اكتشفوا مؤخرا بقايا الماموث في "حديقة كوتسوولد المائية" (Cotswold Water Park) القريبة، التي ظهرت في فيلم حديث أنتجته قناة "بي بي سي" (BBC) بعنوان "أتينبارا ومقبرة الماموث" عام 2021.

وقد أوضحت سالي ونيفيل أن هذه الحفريات تنتمي إلى "العصر الجوراسي المبكر وتحديدا فترة العصر التورسي (Toarcian Age) المرحلة الرابعة من العصر الجوراسي المبكر التي امتدت من 182 إلى 174 مليون سنة مضت".

إذ كشفت طبقات الطين عن "عدد كبير من الحفريات الفقارية البحرية جيدة الحفظ، التي يمكن مقارنتها بالحيوانات المماثلة الشهيرة المحفوظة بشكل رائع في موقع آخر -في سومرست- احتوى على أحافير استثنائية".

وقد اكتشفت هذه الأحافير في طبقة نادرة من الصخور الأرضية التي لم تكن مكشوفة للسطح منذ أواخر القرن التاسع عشر.

ويشير دين لوماكس -عالم الحفريات الزائر بجامعة مانشستر الذي قاد مؤخرا علميات التنقيب التي كشفت عن إكتيوصور روتلاند (أحد الزواحف البحرية المنقرضة ذات الزعانف الشعاعية) المنتمي أيضا إلى العصر التورسي- إلى أن "الموقع مذهل جدا؛ إذ يحتوي على حفريات في حالة جيدة من الحفظ لحيوانات قديمة عاشت ذات يوم في أحد بحور العصر الجوراسي التي غطت هذا الجزء من المملكة المتحدة".

ويضيف لوماكس أن "المواقع المحلية التي تحتوي على حفريات مثل هذه تعد نادرة في المملكة المتحدة؛ ولذا فإن الأحافير التي جمعناها ستشكل بالتأكيد الأساس الذي تبنى عليه المشاريع البحثية في السنوات القادمة".

حفريات مجسمة

غير أن المذهل في الأمر تمثل في اكتشاف بعض الأسماك الأحفورية التي احتفظت ببعض التفاصيل الدقيقة كالحراشف والزعانف وحتى مُقل العيون. وكان أحد أكثر الاكتشافات إثارة رأس سمكة محفوظة بشكل ثلاثي الأبعاد.

وطبقا للتقرير الذي نشره موقع "لايف ساينس" (Live Science)، يقول نيفيل إن "الحفريات عادة ما تحفظ في شكل مسطح. غير أنها حُفظت في هذه المرة بأكثر من بعد، مما جعل السمكة تبدو وكأنها تقفز من الصخرة المحفوظة بها".

وتنتمي هذه السمكة إلى نوع من الأسماك الجوراسية التي تعرف باسم "باتشيكورموس" (Pachycormus). وقد أنشأ ستيفن دي صورة رقمية ثلاثية الأبعاد لهذه السمكة.

وتشير الملاحظات الأولية إلى أن حفريات هذا الموقع قد طمرت سريعا. وتشكلت الطبقات الخرسانية حول الهياكل العظمية في وقت مبكر نسبيا قبل ضغط الرواسب، مما حفظ طبقات الرواسب الأصلية. وقد حالت هذه الكتل الخرسانية دون مزيد من الضغط الواقع من الرواسب العلوية في أثناء طمر ودفن هذه الحفريات، ومن ثم حافظت على الحفريات في كبسولات زمنية ثلاثية الأبعاد.

ويشير نيفيل إلى أن "استخدام أحدث تقنيات إعداد وتصوير الحفريات سيخلق مستودعا ثريا يمكّننا من فهم هذه الحيوانات الفريدة بمزيد من التفصيل.

وسيتم التبرع بالعديد من هذه الحفريات، التي تم جمعها، إلى المتحف المحلي في استرود. وتقول أليكسيا كلارك، إحدى أعضاء الفريق ومسؤولة التوثيق والمقتنيات بالمتحف "إننا متشوقون لزيادة معرفتنا الجيولوجية الخاصة بمنطقة استرود. ونتطلع إلى عرض هذه الاكتشافات المذهلة أمام أعضاء المتحف وزائريه".