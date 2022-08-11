في كل صيف يعرض موقع إكسبلور دوت أورغ (Explore.org) على العديد من المواقع الشريكة له بثا حيا لعالم ما تحت الماء من الحيتان البيضاء (البيلوغا) الشبيهة بالدلافين، التي تعد الزائر الموسمي المحبوب في مصب نهر تشرشل بمانيتوبا بكندا.

ورغم أن الجليد البحري في القطب الشمالي مهم جدا لحيتان البيلوغا، لأنها تتكيف بشكل كبير مع الحياة في الجليد وحوله، فإننا نراها في نهر تشرشل خلال فصل الصيف الخالي من الجليد.

وتفسر إحدى الفرضيات سبب وجود الآلاف من حيتان البيلوغا في أنهار خليج هدسون خلال الصيف بأن الغطاء الجليدي يوفر لها الحماية من الحيتان القاتلة، كما أنه يشكل قاعدة السلسلة الغذائية لها، حيث تعتمد حيتان البيلوغا على الطحالب والعوالق الحيوانية والأسماك التي تشكل جزءا من النظام البيئي في القطب الشمالي.

ما مشروع "بيلوغا بتس"؟

وإذا كنت شغوفا بحيتان البيلوغا فيمكنك التعامل معها افتراضيا، إما من خلال جمع لقطات من كاميرا البيلوغا وموقع "إكسبلور دوت أورغ" خلال شهري يوليو/تموز وأغسطس/آب من كل عام.

كما يمكنك المساعدة في تصنيف الصور في مشروع بيلوغا بتس (Beluga Bits)، بما في ذلك تحديد اتجاه البيلوغا (على سبيل المثال، هل يمكنك رؤية جانبها السفلي؟)، والأجزاء المرئية من البيلوغا، إضافة إلى تمييز العلامات عليها.

نما مشروع "بيلوغا بتس" منذ تأسيسه عام 2016 بالتعاون مع حديقة حيوان "متنزه أسينيبوين" في مشروع علمي للمواطنين يعتمد على مقاطع الفيديو من كاميرا البيلوغا.

ويتيح هذا المشروع البحثي التعاوني للمشاهدين فرصة المشاركة بنشاط في تصنيف البيلوغا وتعريفها، وهو يضم حتى تاريخ كتابة هذا التقرير أكثر من 22 ألف مشارك مسجل أكملوا ما يقرب من 5 ملايين تصنيف.

ما منظمة إكسبلور؟

تعد "إكسبلور" منظمة وسائط متعددة تضم شخصيات قيادية حول العالم، كرست حياتها لاستكشاف مجموعة واسعة من الموضوعات، بما في ذلك حقوق الحيوان والصحة والخدمات الإنسانية والفقر البيئي والتعليم والروحانية.

ووفق ما ورد في موقع "إكسبلور دوت أورغ"، فقد أوضح المؤسس تشارلز أنينبيرغ وينغارتن ماهية عملهم في المنظمة بقوله "في إكسبلور نحن مؤرشفون"، وأضاف "نحن نسعى جاهدين لإنتاج أفلام تسمح للمشاهد بالانضمام إلينا في رحلتنا، بينما ننتقل إلى الموقع ونختبر ما سيحدث؛ ويبدو الأمر كما لو أن المشاهدين يسافرون مع الفريق".

وتتكون مكتبة "إكسبلور" المتنامية من أكثر من 250 فيلما أصليا، و30 ألف صورة فوتوغرافية من جميع أنحاء العالم، ويتم عرض هذه الأعمال في مهرجانات الأفلام، وعلى أكثر من 100 قناة عامة، وفي العديد من المواقع الأخرى بما في ذلك "إكسبلور دوت أورغ" و"سناغ فيلمز" (Snag Films) و"هولو" (Hulu) و"تيك بارت" (TakePart).

هل تتأثر الحيتان البيضاء بتغير المناخ؟

وفق تقرير نُشر على موقع "بولار بييرز إنترناشونال" (Bolar Bears International)، أوضح الدكتور ستيفن بيترسن من حديقة حيوان "متنزه أسينيبوين" أن الحيتان البيضاء من الأنواع التي تتكيف مع القطب الشمالي، لكن إذا تغير المناخ هناك بشكل غير معتاد فستواجه تهديدا متزايدا.

وأضاف "نعلم أيضا أن البيلوغا توجد في أقصى الجنوب من تشرشل في أماكن مثل نهر سانت لورانس (شرقي كندا)، وهي مدرجة في قائمة الأنواع المهددة بالانقراض، ولكننا لسنا متأكدين من مدى ارتباط ذلك بالمناخ ولا مقدار ما يرجع إلى الأنشطة البشرية الأخرى، كما أننا نشك في أنه بسبب ارتفاع درجة حرارة المناخ ستواجه البيلوغا تهديدات متزايدة".