الأولمبياد الأفريقي للرياضيات يعد النسخة الأفريقية للأولمبياد العالمي للرياضيات، وينظمها سنويا الاتحاد الأفريقي للرياضيات منذ عام 1987 لفائدة الشبان دون 20 عاما.

توجت كل من المغرب وتونس بالميدالية الذهبية في الدورة الـ29 للأولمبياد الأفريقي للرياضيات التي انتظمت مؤخرا في المغرب، وحاز المشاركون من البلدين على جل الميداليات الذهبية في الدورة.

وشارك في هذه الدورة التي انتظمت في الفترة من 19 إلى 28 يونيو/حزيران الماضي في جامعة محمد السادس للفنون التطبيقية بمدينة بن جرير المغربية، 9 دول أفريقية، هي جنوب أفريقيا ونيجيريا وموريتانيا وكوت ديفوار وكينيا ورواندا وبتسوانا إلى جانب تونس والمغرب.

هيمنة تونسية مغربية

وقد حصلت تونس والمغرب في هذه الدورة على المركز الأول برصيد 152 نقطة لكل منهما، بعد فوز تونس بميداليتين ذهبيتين وفضيتين وبرونزيتين والمغرب بذهبيتين وفضيتين وبرونزية. في حين احتلت جنوب أفريقيا المركز الثالث بعد أن حصدت فضيتين و3 ميداليات برونزية وجمعت 119 نقطة في المسابقة الرسمية، وفقا للترتيب الرسمي للمشاركين الذي حصلت عليه الجزيرة نت من جمعية "رياضيات المغرب" التي تشرف على إعداد الشباب المغربي للمشاركة في المسابقات الدولية في الرياضيات.

أما على المستوى الفردي فقد نال 5 من المشاركين ميداليات ذهبية، أولهم الشاب المغربي معاذ انوا الذي حقق أعلى علامة بحصوله على 42 نقطة، يليه التونسي آدم بيزيد (40 نقطة)، والمغربي سعد الشيري (38 نقطة)، ثم التونسي عبد الرحمن فراس بن حميدان والنيجيري أواكمفوم جاكوب برصيد 35 نقطة لكل منهما.

كما حصلت التونسيتان ياسمين الزاهي وملاك الشويخ والمغربيان آدم الخراز وجارد سلاتر والموريتاني خليفة شيخ باي، إلى جانب 3 مشاركين من جنوب أفريقيا، على ميداليات فضية في هذه المسابقة. في حين تقاسم متسابقون من 7 بلدان مختلفة 12 ميدالية برونزية تم توزيعها في اختتام الدورة.

ملكة الرياضيات الأفريقية تونسية

من ناحية أخرى، توجت التونسية ياسمين الزاهي بلقب "ملكة الرياضيات الأفريقية" وهو لقب يسند لأفضل الطالبات المشاركات في الأولمبياد، وفق السيد رؤوف ثابت الكاتب العام للجمعية التونسية لمسابقات وثقافة الرياضيات، في تصريح خاص للجزيرة نت عبر الهاتف. ويهدف هذا اللقب إلى تشجيع الفتيات على اقتحام مجال الرياضيات والمشاركة في هذه المسابقة الأفريقية المرموقة التي يهيمن عليها الذكور إلى حد الآن.

ونالت الزاهي الميدالية الذهبية في هذه المسابقة بحصولها على 26 نقطة، متقدمة بـ6 نقاط على وصيفتها التونسية الثانية ملاك الشويخ التي أسندت لها الميدالية الفضية.

وفي المسابقة غير الرسمية التي نظمت على هامش الأولمبياد، تمكن 3 شبان تونسيين من الحصول على 3 ميداليات (فضية وبرونزيتين). وبحسب السيد رؤوف ثابت فإن "مشاركة الفريق التونسي، كانت ناجحة هذا العام، خاصة أن الدورة الحالية ينظمها المغرب الشقيق أحد المنافسين الرئيسيين في الأولمبياد".

وكانت الدورة السابقة للأولمبياد الأفريقي للرياضيات قد جرى تنظيمها السنة الماضية في تونس وفاز فيها المغرب بالمرتبة الأولى، متقدما على كل من جنوب أفريقيا وتونس.

يذكر أن الأولمبياد الأفريقي للرياضيات تعتبر النسخة الأفريقية للأولمبياد العالمي للرياضيات، وينظمها سنويا الاتحاد الأفريقي للرياضيات منذ عام 1987 لفائدة الشبان دون 20 عاما. وهي تمثل فرصة هامة لإبراز المواهب الأفريقية في مجال الرياضيات. ويحظى الفائزون فيها بفرص كبيرة للتسجيل في أكبر الجامعات الأوروبية والأميركية بعد انتهاء تعليمهم الثانوي، بحسب السيد ثابت.