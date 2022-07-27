رقمٌ قياسي جديد.. اكتشاف أقدم مجرة في الكون عمرها 13.5 مليار عام

من المرجو من التلسكوب جيمس ويب العثور على المجرات الأولى التي تشكلت بعد الانفجار العظيم.

تمكّن تلسكوب جيمس ويب التابع لوكالة الفضاء الأميركية "ناسا"، من اكتشاف أقدم مجرة في الكون كانت موجودة قبل 13.5 مليار سنة، وقد أطلق عليها اسم "جي إن- زد 13" (GN-z13)، أو "غلاس- زد 13" (GLASS-z13).

وبحسب ما أورده تقرير لموقع "ساينس ألرت" (Science Alert)، فإن تاريخ هذه المجرة يعود إلى 300 مليون سنة بعد الانفجار العظيم، أي قبل حوالي 100 مليون سنة من الرقم القياسي السابق لأقدم مجرة في الكون والذي كان من نصيب مجرة "جي إن- زد 11" (GN-z11) التي اكتشفها تلسكوب هابل عام 2015، ويعود تاريخها إلى 400 مليون سنة بعد ولادة الكون.

بقعة حمراء بقلب أبيض

يأتي هذا الاكتشاف بعد أن قام فريق دولي من العلماء بقيادة "مركز هارفارد وسميثسونيان للفيزياء الفلكية" (Harvard and Smithsonian Centre) في ماساتشوستس بالولايات المتحدة الأميركية، بتحليل البيانات التي تضمنتها صور التلسكوب جيمس ويب الفضائي.

كانت المجرة المكتشفة "جي إن- زد 13" تبدو مثل بقعة حمراء بقلب أبيض، وقد تمّ العثور عليها باستخدام كاميرا الأشعة تحت الحمراء نيركام (NIRCam)، الموجودة على متن تلسكوب جيمس ويب الفضائي القادرة على اكتشاف الضوء القادم من أقدم النجوم والمجرات.

ويستخدم تلسكوب "جيمس ويب" نطاقا واسعا من ضوء الأشعة تحت الحمراء لرؤية "الزمن الماضي"، ويتم ذلك من خلال تحليل الوقت الذي يستغرقه الضوء للانتقال عبر الفضاء. وعندما تُترجم المجرة من الأشعة تحت الحمراء إلى الطيف المرئي، فإنها تظهر على شكل رقعة حمراء مع بياض في مركزها، كجزء من صورة أكبر للكون البعيد تسمى "المجال العميق" (deep field).

خصائص المجرة المكتشفة

وقد وجد العلماء في مركز هارفارد وسميثسونيان للفيزياء الفلكية أن قطر مجرة "جي إن- زد 13" (GN-z13) يبلغ نحو 1600 سنة ضوئية، مما يجعلها "مجرة صغيرة جدا"، مقارنة مع مجرتنا "درب التبانة" التي يناهز قطرها 100 ألف سنة ضوئية.

وأثناء التحقق في منطقة المجرة "جي إن- زد 13″، رصد تلسكوب جيمس ويب أيضا المجرة "جي إن- زد 11″، التي سبق أن اكتشفها تلسكوب هابل عام 2015، واعتبرت حينها أقدم مجرة في الكون.

ولاحظ العلماء أنه على الرغم من أن كلتا المجرتين قديمة، فإن كل مجرة صغيرة جدا، بالإضافة إلى ذلك فإن كلا منهما تمتلك كتلة تعادل مليار شمس، وذلك لأنهما تشكلتا بعد وقت قصير من حدوث الانفجار العظيم، وقد حدث ذلك عندما كانت المجرات تنمو وتلتهم النجوم في المنطقة.

وعلى الرغم من وجود المجرة "جي إن- زد 13" في أقدم عصر للكون، فإن عمره الدقيق لا يزال مجهولا، حيث كان من الممكن تشكلها في أي وقت خلال أول 300 مليون سنة.

ويأمل العلماء في أن يساعد جيمس ويب على قياس العمر الدقيق للمجرة المكتشفة "جي إن- زد 13" وكتلتها التي تعتبر كبيرة للغاية، قياسا بكتلة المجرات التي ظهرت على الفور تقريبا بعد الانفجار العظيم، حيث إن من المرجو من التلسكوب جيمس ويب العثور على المجرات الأولى التي تشكلت بعد الانفجار العظيم.