علوم|بولندا

تسمية مخلوق أحفوري قديم على اسم الرئيس الأوكراني زيلينسكي

Ausichicrinites zelenskyyi is closely related to sea stars, sea cucumbers, and sea urchins. MATTHEW NEWBY, SWNS/ZENGER
المخلوق الغريب كانت 10 أذرع طويلة ومخالب حادة تشبه المجسات للإمساك بقاع البحر (مواقع إلكترونية)
23/7/2022

نشرت مجلة نيوزويك (Newsweek) الأميركية خبرا علميا طريفا مفاده أن علماء الأحياء عثروا على كائن متحجر من اللافقاريات البحرية في أفريقيا عمره 150 مليون عام وأطلقوا عليه اسم الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي.

نجوم البحر

وكانت للمخلوق الغريب 10 أذرع طويلة ومخالب حادة تشبه المجسات للإمساك بقاع البحر، وقد كان نوعا من نجوم البحر الريشية التي تكثر اليوم على القيعان الصخرية من خط الاستواء إلى القطبين.

ويرتبط "أوسيشيكرينيتيس زيلينسكي" (Ausichicrinites zelenskyyi)، وهو الاسم العلمي لهذا المخلوق، ارتباطا وثيقا بنجوم البحر وخيار البحر وقنفذ البحر.

** داخلية** A 150 million-year-old marine invertebrate unearthed in Africa has been named Ausichicrinites zelenskyyi - after Ukraine's President Volodymyr Zelensky. The bizarre creature had 10 long arms and sharp tentacle-like claws to grip the seabed. It was a type of feather star, which are abundant today on rocky bottoms from the Equator to the poles and is closely related to sea stars, sea cucumbers, and sea urchins. MATTHEW NEWBY, SWNS/ZENGER
الكائن المتحجر من اللافقاريات البحرية عمره 150 مليون عام (مواقع إلكترونية)

وقال البروفيسور ماريوس سالامون، الذي قاد البحث من جامعة سيليزيا بمدينة كاتوفيتسه في بولندا (University of Silesia, Katowice, Poland) إن "الحفرية محفوظة بشكل غير عادي".

وأضاف سالامون "لقد سُمي الكائن المتحجر تيمنا باسم فولوديمير أولكسندروفيتش زيلينسكي الرئيس السادس والحالي لأوكرانيا، لشجاعته وبسالته في الدفاع عن أوكرانيا الحرة".

وأشارت المجلة الأميركية إلى أن نجوم البحر الريشية يمكن أن تأتي في مجموعة متنوعة من الألوان الرائعة، من الأحمر الغامق إلى البرتقالي الزاهي والأصفر الفاقع. وتتمتع أيضا بالقدرة على التخلص من أذرعها بالطريقة التي تستخدمها بعض السحالي في ذيولها كرد فعل مضاد للحيوانات المفترسة عند محاولة التهامها.

يذكر أن الدراسة التي قامت بوصف الكائن المكتشف في الحفرية نشرت في دورية "رويال سوسيتي أوبن ساينس" (Royal Society Open Science) بتاريخ 20 يوليو/تموز الجاري.

المصدر : نيوزويك