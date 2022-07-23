نشرت مجلة نيوزويك (Newsweek) الأميركية خبرا علميا طريفا مفاده أن علماء الأحياء عثروا على كائن متحجر من اللافقاريات البحرية في أفريقيا عمره 150 مليون عام وأطلقوا عليه اسم الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي.

نجوم البحر

وكانت للمخلوق الغريب 10 أذرع طويلة ومخالب حادة تشبه المجسات للإمساك بقاع البحر، وقد كان نوعا من نجوم البحر الريشية التي تكثر اليوم على القيعان الصخرية من خط الاستواء إلى القطبين.

ويرتبط "أوسيشيكرينيتيس زيلينسكي" (Ausichicrinites zelenskyyi)، وهو الاسم العلمي لهذا المخلوق، ارتباطا وثيقا بنجوم البحر وخيار البحر وقنفذ البحر.

وقال البروفيسور ماريوس سالامون، الذي قاد البحث من جامعة سيليزيا بمدينة كاتوفيتسه في بولندا (University of Silesia, Katowice, Poland) إن "الحفرية محفوظة بشكل غير عادي".

وأضاف سالامون "لقد سُمي الكائن المتحجر تيمنا باسم فولوديمير أولكسندروفيتش زيلينسكي الرئيس السادس والحالي لأوكرانيا، لشجاعته وبسالته في الدفاع عن أوكرانيا الحرة".

وأشارت المجلة الأميركية إلى أن نجوم البحر الريشية يمكن أن تأتي في مجموعة متنوعة من الألوان الرائعة، من الأحمر الغامق إلى البرتقالي الزاهي والأصفر الفاقع. وتتمتع أيضا بالقدرة على التخلص من أذرعها بالطريقة التي تستخدمها بعض السحالي في ذيولها كرد فعل مضاد للحيوانات المفترسة عند محاولة التهامها.

يذكر أن الدراسة التي قامت بوصف الكائن المكتشف في الحفرية نشرت في دورية "رويال سوسيتي أوبن ساينس" (Royal Society Open Science) بتاريخ 20 يوليو/تموز الجاري.