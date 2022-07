تدريجيا تتحول العاصمة البريطانية لندن من "مدينة الضباب" إلى "مدينة الشمس"، بتسجيلها درجات حرارة تاريخية وغير مسبوقة خلال هذا الأسبوع، ما دفع الحكومة البريطانية لإعلان حالة الطوارئ والتوصية بعدم السفر إلا للضرورة وعدم الخروج بالنسبة لكبار السن.

وسجلت بعض المناطق في بريطانيا درجات حرارة اقتربت من 40 درجة، وهو رقم لم تسجله منذ نصف قرن، وكذلك الحال في عدد من الدول الأوروبية خصوصا فرنسا والبرتغال وإسبانيا وإيطاليا التي رفعت مستوى الإنذار لديها إلى الأحمر.

هذا الوضع جعل عددا من خبراء البيئة يدقون ناقوس الخطر، بكون أوروبا تدخل مرحلة جديدة من تاريخها تودع فيها الأجواء الباردة والأمطار الغزيرة وتدخل في نادي الدول الحارة، والمشكلة الحقيقية أن دولا مثل بريطانيا غير مؤهلة لموجات حر طويلة؛ فالبيوت والمباني كلها مشيدة من أجل الحماية من البرد القارس، وتوفير التدفئة، لكنها لا تأخذ بالحسبان موجات الحرارة المرتفعة.

ووفق صحيفة "غارديان" (The Guardian)، دخلت المملكة المتحدة منطقة اللاعودة، وهذا يعني أن البلاد على موعد مع درجات حرارة مرتفعة ولفترات أطول.

وتنقل الصحيفة البريطانية عن نيجيل أرنيل -وهو بروفيسور المناخ في "جامعة ريدينغ"- قوله إن "البلاد تواجه ارتفاعا حادا لدرجات الحرارة وكل الأدلة تشير لكوننا نتجه نحو الأسوأ؛ وهو فترات أطول لارتفاع درجات الحرارة".

وتزيد خطورة درجات الحرارة من ارتفاع عدد الوفيات التي تتسبب فيها سنويا، ووفق دراسة لجامعة "بريستول"، فإنه خلال السنوات العشر الماضية، ارتفع عدد الأشخاص الذين يموتون بسبب موجات الحرارة بحوالي ألفي شخص سنويا، وهذا الرقم مرشح لمزيد من الارتفاع.

يمكن القول إن موجة الحر تكون قاتلة في عدد من الدول الأوروبية، وتعد خطيرة جدا على هذه الدول خصوصا على كبار السن، وتعد الحرارة المرتفعة من بين أكثر أسباب الوفيات فتكا في أوروبا، ففي سنة 2020، توفي بالمملكة المتحدة وحدها أكثر من 2500 شخص بسبب بضعة أيام من الحرارة، علما أن تلك السنة لم يتم فيها تسجيل درجات حرارة كالتي يتم تسجيلها هذه السنة.

ووفق "لجنة التغير المناخي" (Climate Change Committee) في المملكة المتحدة، فإن الحرارة الشديدة باتت توصف بأنها تهديد خطير للصحة العامة في البلاد، وما يزيد الوضع تعقيدا في رأي اللجنة هو أن المملكة المتحدة غير مستعدة على الإطلاق للتعامل مع هذه الظاهرة، ووفق المصدر نفسه فإنها حذرت من هذا السيناريو قبل 10 سنوات لكن بدون جدوى.

ووفق دراسة لجامعة أكسفورد، فإن موجات الحر يمكن أن يكون لها أيضا تأثير كبير على الصحة العقلية، ووفق نفس الدراسة فإن هناك ارتباطا بين زيادة درجات الحرارة وارتفاع معدلات الانتحار، ومع كل زيادة بنسبة درجة واحدة في الشهر فإن معدلات الانتحار ترتفع أيضا بنسبة ما بين 1 و2%.

