في ظروف مثالية يمكن بالعين المجردة رؤية حوالي 10 آلاف نجم في السماء. إلا أنه نادرا ما نرى في الواقع أكثر من 3 آلاف نجم بسبب التلوث الضوئي، وكذلك لاقتصار الرؤية على جزء فقط من القبة السماوية حسب موقعنا على سطح الأرض.

مع قدوم فصل الصيف يزداد الاهتمام بمراقبة السماء ليلا والتعرف على أهم النجوم التي طالما اتخذها الإنسان عبر التاريخ علامات يهتدي بها في حله وترحاله. فما هي ألمع النجوم التي يمكن أن نشاهدها؟ وكيف يمكن تحديد موقعها؟ إليك أهم ما يجب أن تعرفه عن هذا الموضوع.

ما عدد النجوم التي يمكن مشاهدتها؟

في ظروف مثالية يمكن بالعين المجردة رؤية حوالي 10 آلاف نجم. إلا أنه نادرا ما نرى في الواقع أكثر من 3 آلاف نجم بسبب التلوث الضوئي، وكذلك لاقتصار الرؤية على جزء فقط من القبة السماوية حسب موقعنا على سطح الأرض.

لكن عدد النجوم التي يملك العلماء بيانات حولها يفوق هذا العدد بكثير. إذ يقدر الباحثون أن مجرتنا تحتوي على حوالي 100 مليار نجم، معظمها ليس ساطعا بما يكفي لاكتشافه. وقد تمكن المسبار "غايا" (Gaia) الذي أطلقته وكالة الفضاء الأوروبية عام 2013 من تسجيل قياسات لأكثر من من 1.6 مليار نجم أي ما يعادل 1% فقط من نجوم المجرة.

كيف نميز النجوم عن الكواكب في السماء؟

تتميز الكواكب الخمسة المرئية بالعين المجردة (الزهرة والمريخ وعطارد والمشتري وزحل) بتوهج شديد وثابت، بينما تتلألأ النجوم.

في الواقع، وعند اختراقها للغلاف الجوي، تقوم أشعة ضوء النجوم بتعديل اتجاهها، كل مرة تعبر فيها طبقة من الهواء ذات درجة حرارة أو كثافة مختلفة. وأثناء تحرك هذه الطبقات، تبدو النجوم وكأنها تتراقص أمام أعيننا. أما الكواكب التي تعكس ضوء الشمس، فإن العين لا ترى هذا التلألؤ لأن حجمها الظاهري كبير نسبيا.

ما ألمع النجوم في سماء الصيف؟

يعتقد الكثير من الناس أن نجم الشمال -أو النجم القطبي- هو ألمع نجم في سماء الصيف ليلا، لكونه أحد النجوم القليلة التي يمكن تحديد موقعها بسهولة. فهي تقع على امتداد الخط الوهمي المار بقطبي الأرض أو محور الأرض، لذلك يستخدم في الملاحة لتحديد جهة الشمال. لكن هذا النجم الشهير ليس في الحقيقة من بين ألمع نجوم السماء في الصيف. إذن ما هو ألمع نجم في الصيف؟

السماك الرامح

نجم السماك الرامح (Arcturus) هو ألمع نجم في كوكبة العواء (Boötes) ورابع ألمع نجم مرئي من الأرض بحسب موقع "ستار فاكتس" (Star Facts).

ويمكن تحديد موقع هذا النجم بسهولة من خلال العثور أولا على كوكبة الدب الأكبر التي تكون عالية في سماء الليل. ثم البحث عن ذيله المكون من 4 نجوم واتباع مسار الخط الوهمي المار بها حتى الوصول إلى نجم لامع جدا في منطقته، إنه السماك الرامح. ويقع هذا النجم على مسافة 37 سنة ضوئية تقريبا وهو عملاق برتقالي يفوق حجمه حجم الشمس بحوالي 215 مرة.

مثلث الصيف

تظهر في سماء الصيف 3 نجوم لامعة أخرى تشكل ما يعرف لدى هواة الفلك باسم "مثلث الصيف". وهذه النجوم هي النسر الواقع (Vega) وذنب الدجاجة (Deneb) والنسر الطائر (Altair). يرتفع المثلث في جهة الشرق بعد حلول الظلام، ويحلق عاليا منتصف الليل بحلول يوليو/تموز وأغسطس/آب.

وعبر هذا المثلث يمكن مشاهدة قرص مجرتنا (درب التبانة) يتخلله عدد كبير من المجموعات النجمية الناصعة إضافة إلى بعض أشهر الغيمات الكوكبية مثل "السديم الحلقي" (Ring Nebula) وسديم "ميسييه27" (Messier 27).

النسر الواقع

يعد نجم النسر الواقع ألمع نجوم المثلث، وهو خامس ألمع نجوم السماء كلها، ويقع -وفقا لموقع "سبيس دوت كوم" (Space.com)- على بعد 25 سنة ضوئية من نظامنا الشمسي. وهو نجم يافع لا يزيد عمره على 450 مليون عام، أي حوالي عشر عمر الشمس. كان النسر الواقع في الماضي هو نجم الشمال خلال الألفية الـ 12 قبل الميلاد، وسوف يعود كذلك مرة أخرى بعد حوالي 12 ألف عام. ويُمكن مشاهدته في فصل الصيف قريبا من سمت الرأس (فوق رؤوسنا مباشرة) في دوائر العرض الشمالية المتوسطة خلال المساء.

النسر الطائر

أما النجم الثاني في المثلث، وهو النسر الطائر، فيقع في كوكبة العقاب ويشكل رأس العقاب، وقد سمي كذلك لأنه يشكل مع نجمين مجاورين له نسرا باسطا أجنحته. ويعد أحد أقرب النجوم التي تُرى بالعين المجردة ويحتل المرتبة الـ 12 كألمع نجم في سماء الليل. وهو أبيض اللون تبلغ درجة حرارة سطحه حوالي 7300 درجة مئوية، يبعد عنا أكثر من 8 سنوات ضوئية.

ذنب الدجاجة

النجم الثالث في المثلث هو ذنب الدجاجة‏ أكثر نجوم كوكبة الدّجاجة (Cygnus) لمعانا. ويحتل الترتيب الـ 19 في قائمة أكثر النجوم التي تراها العين المجردة سطوعا، لكنه في الحقيقة شديد التألق. ويبدو خافتا نسبيا بسبب بعده، إذ تبلغ المسافة التي تفصله عنا ما بين 2100 و7400 سنة ضوئية بحسب تقدير العلماء. ويصنف الفلكيون ذنب الدجاجة ضمن مجموعة النجوم العملاقة الفائقة، إذ يبلغ قطره نحو 200 ضعف قطر الشمس.

نجم العيوق

نجم العيوق (Capella) نظام نجمي شديد التألق في كوكبة ممسك الأعنة (Aurigae) وهو من أشد نجوم الكوكبة سطوعا، سادس ألمع نجم في السماء. ورغم أنه يبدو بالعين المجردة نجما واحدا، فإن كابيلا هو في الواقع نظام نجمي من 4 نجوم في زوجين ثنائيين، وفقا لموقع "أستروبيكسلز" (Astropixels).

يتكون الزوج الأول من نجمين عملاقين لامعين وكبيرين، يبلغ نصف قطر كل واحد منهما 10 أضعاف الشمس. ويعتقد علماء الفلك أن هذين النجمين في طور التمدد ويتحولان تدريجيا إلى عملاقين أحمرين. بينما يتكون الزوج الثنائي الثاني من اثنين من الأقزام الحمراء الباهتة والصغيرة والباردة نسبيًا. يدور الزوجان حول بعضهما البعض.

نجم سهيل آخر الصيف

أواخر الصيف يظهر نجم سهيل (Canopus) ثاني ألمع نجم في السماء ليلا بعد الشعرى اليمانية، وألمع نجم في مجموعة النجوم المكونة لكوكبة القاعدة.

ويقع سهيل على بعد حوالي 310 سنوات ضوئية من الشمس، تسهل مشاهدته من نصف الكرة الأرضية الجنوبي، أما في النصف الشمالي فيظهر أواخر الصيف باتجاه الجنوب. ولا يظهر في سماء المنطقة العربية إلا أواخر أغسطس/آب، وتحديدا يوم 24 منه. ويعد ظهوره علامة على نهاية الصيف وبداية برودة الجو.