في حال دخولك الدوامة، يجب ألا تتحرك في نفس اتجاه تدفق المياه ويجب أن تستهدف الحافة الخارجية بدلا من المركز. كما أنه لا بد من تجنب امتلاء قارب الكاياك بالماء.

يتغير اتجاه التيارات سريعة التدفق في المحيطات والأنهار باستمرار. وبمجرد أن تتلامس التيارات المائية التي تتحرك في اتجاهين مختلفين مع بعضها البعض فإنها لن تكون قادرة على الاستمرار في الحركة بنفس السرعة والاتجاه، وعوضا عن ذلك تلتفّ تلك التيارات وتدور حول بعضها البعض مما يؤدي إلى تشكيل "الدوامات" (whirlpools).

ويمكن أن تظهر الدوامات بأحجام مختلفة اعتمادا على حجم الماء وقوة تصادم المياه. ووفق تقرير نشر على موقع "لايف ساينس" (Live Science) تتشكل بعض الدوامات وتختفي خلال فترة زمنية قصيرة، بينما تحافظ بعض أنظمة المياه على الدوامات لعدة قرون.

كيف أنجو من الموت؟

الدوامات ليست مدمرة كما تم تصويرها في الخيال. ومع ذلك فإنها تشكل خطرا على الناس والقوارب الصغيرة. بالطبع ليس من السهل أن تتعرض عزيزي القارئ لخطر الوقوع في شرك إحدى الدوامات المائية لا سيما إن لم تكن ممن يمارسون رياضة الكاياك. ويعرف الكاياك بأنه قارب صغير أحادي الراكب ومدعم بنظام تجديف ثنائي وهنا لا بد أن يكون المجداف حرا على عكس رياضة التجديف التي يكون فيها المجداف مثبتا بالقارب.

ووفقا لـ"كين وايتنغ" بطل العالم في قوارب الكاياك، فإنه يتوجب عليك التأكد من ارتداء ملابس واقية عند دخول الماء مثل سترة النجاة والخوذة التي يمكن أن تحميك من التيارات القاسية المحيطة بالدوامات. وينصح وايتنغ بتجنب دخول الماء على الإطلاق في حال رؤية أي مؤشر يدل على وجود دوامة.

وفي حال دخولك الدوامة، يجب ألا تتحرك في نفس اتجاه تدفق المياه ويجب أن تستهدف الحافة الخارجية بدلا من المركز. كما أنه لا بد من تجنب امتلاء قارب الكاياك بالماء.

الدوامات الأشهر عالميا

"سالتستراومين" (Saltstraumen)

تقع هذه الدوامة في مضيق صغير جنوب مدينة بودو في النرويج، هناك حيث توجد أحد أقوى تيارات المد والجزر في العالم. يمكن أن تنتقل المياه بسرعة 10 أمتار في الثانية لإنشاء هذه الدوامة العملاقة التي يصل عرضها إلى 10 أمتار وعمقها إلى 5 أمتار.

"أولد سو" (Old Sow)

تتشكل هذه الدوامة في المياه الواقعة بين جزيرة "دير آيلاند" وجزيرة موس في كندا، وهي واحدة من أكبر الدوامات في نصف الكرة الغربي. ويمكن أن تختلف في الحجم بقطر يقارب 76 مترا، وتحيط بها عدة دوامات صغيرة.

"ناروتو" (Naruto)

تقع بين توكوشيما وهيوغو في اليابان ويصل قطرها إلى 20 مترا. وتتكون هذه الدوامة نتيجة المد والجزر، حيث تدخل المياه إلى مضيق ناروتو الضيق بسرعة 19.3 كيلومترا في الساعة خلال المد الربيعي.

"كوريفريكان" (Corryvreckan)

تقع هذه الدوامة بين صخرتين قبالة الساحل الغربي لأسكتلندا، وتعد ثالث أكبر دوامة في العالم.

"موسكستراومن" (Moskstraumen)

تقع هذه الدوامة في البحر النرويجي بين جزيرة موسكين والجزء الجنوبي من جزيرة موسكينيسويا، وهي ثاني أقوى دوامة في العالم حيث يبلغ قطرها في أكبر حالاتها حوالي 49 مترا.