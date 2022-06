تألقت الباحثة المصرية مريم هيثم عصمت وبرز اسمها كواحدة من الباحثات العربيات المتميزات بعد مشاركتها في إطلاق "تلسكوب جيمس ويب" الذي يعتبر من أكبر المشاريع العلمية التي تشرف عليه وكالة "ناسا" الأميركية.

كما تميزت عن الكثير من الباحثات العربيات بجمعها بين العلوم والأدب حيث سبق لها التتويج بلقب أصغر روائية في الوطن العربي عام 2017 عن رواية باللغة الإنجليزية (The Escaping Flashback) كما صدر لها كتاب أكاديمي في الميكانيكا الكلاسيكية وعدد من الترجمات العلمية.

عن تجربتها العلمية ومساهمتها في مشروع "تلسكوب جيمس ويب" وتوفيقها بين العلوم والأدب تحدثنا مريم هيثم عصمت في حوار مع الجزيرة نت عبر البريد الإلكتروني:

أحببت العلم منذ الصغر حيث كان والداي شغوفَين بالقراءة فكان منزلنا مزين بالكتب وأجواؤه مفعمة بحب العلم والفنون والمعرفة بشكل عام.

أما أنا فقد كنت مولعة بكتب التاريخ وعلم البصريات وتاريخ العلوم الإسلامية، مما أوقد في نفسي حبا كبيرا للفيزياء والفن.

لقد كبرت على قراءة سير وإنجازات علماء الحضارة الإسلامية كابن الهيثم، مؤسس علم البصريات، ومريم الأسطُرلابية التي كانت من مصممي أداة الأسطرلاب وهي أداة فلكية كانت تستخدم في الحسابات الفلكية، وعباس بن فرناس. وفوق كل ذلك كان هؤلاء العلماء شعراء وفلاسفة ومفكرين، ولذلك فقد تمحورت شخصيتي حول كل هذه القامات الملهِمة.

وعندما تخرجت من التعليم الثانوي بالقاهرة، التحقت بجامعة "لايكومينج" (Lycoming College) في ولاية بنسلفانيا بالولايات المتحدة لدراسة الفيزياء والأدب، حيث تخرجت ببكالوريوس في الفيزياء الفلكية، مع تخصص ثانوي في الرياضيات، وبكالوريوس آخر في الأدب الإنجليزي من قسم الكتابة الإبداعية.

بالنسبة للدراسة، بعض الجامعات الأميركية تمنح الطلاب فرصة لدراسة أكثر من مجال في نفس الوقت لذلك قررت إضافة تخصص الأدب إلى الفيزياء، بالنسبة إليّ، التوفيق بين العلمين مهم جدا فكلاهما يكمّل الآخر.

حتى عمر 16 عاما، كنت أود أن أكون أديبة فقط، ولكن بعد دراستي للفيزياء بالثانوية قررت أن أكون أديبة وباحثة في الفيزياء معا فهما علمان لا ينفصلان عن بعضهما، الأدب يدفع المرء إلى التفكير والتمعن في النفس وفي سلوك الناس من حولنا، والفيزياء تدفعنا إلى التفكير والتمعن في الكون وفي حركة الأجسام الفلكية.

فالأدب والفيزياء بالنسبة لي سبيلان لاكتشاف العالم من حولنا، والفارق يكمن فقط في أنهما يستخدمان لغتين مختلفتين، فالأدب يستخدم اللغات كالعربية والإنجليزية، والفيزياء تستخدم لغة الرياضيات.

فكرة تأسيس شركة "كواش" (Quash) تعود لاثنين من زملائي في الدراسة، وهما عمر هشام ومصطفى ناجي عام 2016، حيث تحدثنا في كيفية إنشاء شركة لمساعدة طلاب الثانوية بمصر على اختيار مجال مناسب في الجامعة بالإضافة إلى تعليمهم مهارات تساعدهم في التعليم الجامعي مثل تقديم وكتابة مشاريع تخص مجالاتهم.

دوري كان يتمثل أساسا في تقديم استشارات في بعض مناحي العلوم وقد لقيت نجاحا كبيرا.. أنا لست جزءا من الشركة وإنما كنت مجرد مستشارة ساعدت في تأسيسها.

قمتُ واثنان من زملائي بتصميم وبناء تلسكوب راديوي لرؤية الشمس وكوكب المشتري بكل ما يدور حوله من أقمار وكويكبات، كما قمنا بإنشاء مرصد علم الفلك الراديوي بالجامعة بناء على هذا التلسكوب.

ثاني بحث عملت عليه كان كمهندسة برمجيات على كاميرا الأشعة تحت الحمراء لاكتشاف كواكب خارج المجموعة الشمسية ضمن برنامج تلسكوب جيمس ويب الفضائي.

وثالث بحث عملت عليه كان رسالة بكالوريوس للفيزياء الفلكية يتمثل في مشروع طموح لتحديد عدد النجوم الطارقة (المذكورة في سورة "الطارق") في مجرة درب التبانة باستخدام تقنية الإشعاع الجاذبي والكهرومغناطيسي لتلسكوب اسمه "ليسا" LISA) (Laser Interferometer Space Antenna)). والمفروض إن شاء الله أن "ليسا" (LISA) سيتم إطلاقه رسميا في سنة 2030، ويرصد النجوم الطارقة والثقوب السوداء.

