كان بركان "كافاتشي" (Kavachi) -وهو بركان نشط تحت سطح البحر في "جزر سليمان" (Solomon Islands)- موطنا لأسماك القرش منذ فترة طويلة. ووفق تقرير نشر على موقع "لايف ساينس" (Live Science) فقد أصبح موطن أسماك القرش المتطرفة تلك جنوب غرب المحيط الهادي غير مستقر في الآونة الأخيرة وذلك بالاستناد إلى ما أظهرته صور الأقمار الصناعية.

وفي الأشهر الأخيرة كشفت صور الأقمار الصناعية التابعة لوكالة ناسا عن أعمدة من المياه التي تغير لونها فوق البركان؛ وهي علامات تدل على وجود نشاط بركاني متعدد. ووفقا لـ"برنامج سميثسونيان العالمي للبراكين" (Smithsonian Global Volcanism Program) فقد تم التقاط الصور بواسطة "أداة استشعار عن بعد" (Operational Land Imager) التي تتموضع على متن القمر الصناعي "لاندسات 9".

وقد شارك مركز "غودارد لرحلات الفضاء" (Goddard Space Flight Center) -وهو تابع لوكالة ناسا في جرينبيلت بولاية ماريلاند- الأخبارَ خلال عطلة نهاية الأسبوع في تغريدة كتب عليها "لقد سمعت عن "إعصار القرش" (Sharknado)، استعد الآن لـ"بركان القرش" (Sharkcano)"، وذكرت التغريدة أيضا أن كافاتشي يعد "واحدا من أكثر البراكين البحرية نشاطا في المحيط الهادي".

🦈 You’ve heard of sharknado, now get ready for sharkcano.

The Kavachi Volcano in the Solomon Islands is home to two species of sharks. It’s also one of the most active submarine volcanoes in the Pacific, seen here erupting underwater by #Landsat 9.https://t.co/OoQU5hGWXQ pic.twitter.com/vEdRypzlgi

— NASA Goddard (@NASAGoddard) May 22, 2022