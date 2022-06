أعلنت الأكاديمية النرويجية للعلوم والآداب اليوم الأربعاء، الأول من يونيو/حزيران 2022، أسماء الفائزين "بجائزة كافلي" (Kavli Prize) العالمية.

وفاز بالجائزة كل من:

1. كوني أيرتس (بلجيكا)، ويورغن كريستنسن دالسغارد (الدانمارك) وروجر أولريك (الولايات المتحدة الأميركية) بجائزة كافلي في الفيزياء الفلكية وذلك لإسهاماتهم البحثية التي أحدثت ثورة في فهمنا لبواطن النجوم.

2. ديفيد ألارا (الولايات المتحدة الأميركية)، ورالف نوزو (الولايات المتحدة الأميركية)، وجاكوب ساجيف (إسرائيل)، وجورج وايتسايدز (الولايات المتحدة الأميركية) بجائزة كافلي في علوم النانو لابتكارهم طلاء -على النطاق الجزيئي- للأسطح، مما يتيح تحكما غير مسبوق وهندسة لخصائص السطح.

3. جان لويس ماندل (فرنسا)، وهاري أور، وكريستوفر والش (الولايات المتحدة الأميركية) وهدى الزغبي (لبنان / الولايات المتحدة الأميركية) بجائزة كافلي في العلوم العصبية لاكتشافهم الأساس الجيني لاضطرابات الدماغ المتعددة.

وتُمنح هذه الجائزة كل سنتين للعلماء الذين ساهموا في تغيير فهمنا عن الكون الكبير (الفيزياء الفلكية)، والكون الصغير (علوم النانو)، والكون المعقد (العلوم العصبية). ويُمنح كل مجال من المجالات الفائزة جائزة مالية قدرها مليون دولار أميركي وميدالية ذهبية وشهادة تقدير. وسوف يتسلم الفائزون الجائزة في حفل يقام في العاصمة النرويجية أوسلو في السادس من سبتمبر/أيلول القادم.

تمهيد لجائزة نوبل

الجدير بالذكر أن هذه الجائزة قد مُنحت أول مرة عام 2008. وحتى الآن، فاز بهذه الجائزة المرموقة 65 عالما، ولاحقا فاز 10 من هؤلاء العلماء بجائزة نوبل في العلوم من بينهم:

• أردم باتابوتيان وديفيد جوليوس اللذان حصلا على جائزة كافلي للعلوم العصبية عام 2020. وقد تُوّج العالمان بجائزة نوبل في الطب أو الفيسيولوجي عام 2021 لدورهما في اكتشاف "مستقبلات درجة الحرارة واللمس".

• جينيفر دودنا وإيمانويل شاربنتييه اللتان حصلتا على جائزة كافلي لعلوم النانو عام 2018. وقد حازت العالمتان على جائزة نوبل في الكيمياء عام 2020 لدورهما في تطوير تقنية "كريسبر-كاس 9" لتحرير الجينوم.

• كيب ثورن وراينر فايس اللذان حصلا على جائزة كافلي في الفيزياء الفلكية عام 2016. وقد تُوّج العالمان بجائزة نوبل في الفيزياء عام 2017 لدورهما في اكتشاف "موجات الثقالية".

يشار إلى أن الأكاديمية النرويجية للعلوم والآداب تتلقى طلبات الترشيح لهذه الجائزة من أكاديميات دولية ثِقال وغيرها من المنظمات العلمية المماثلة، مثل الأكاديمية الصينية للعلوم، والأكاديمية الفرنسية للعلوم، وجمعية ماكس بلانك في ألمانيا، والأكاديمية الوطنية للعلوم في الولايات المتحدة، والجمعية الملكية في المملكة المتحدة.

وتُكلِّف الأكاديمية 3 لجان مستقلة بمراجعة ومناقشة الترشيحات الواردة، ومن ثم تقديم التوصيات التي نالت إجماعهم إلى الأكاديمية.

وتأسست جائزة كافلي عام 2005 من خلال مشروع مشترك بين "الأكاديمية النرويجية للعلوم والآداب" (the Norwegian academy of science and letters)، و"وزارة التعليم والبحث النرويجية" (The Norwegian Ministry of Education and Research)، و"مؤسسة كافلي" (Kavli foundation). وتعد جائزة كافلي أحد الأنشطة المبكرة التي دشنتها المؤسسة بهدف تكريم العلماء وتقدير البحوث المميزة. وقد منحت أولى جوائزها عام 2008.