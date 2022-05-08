بقدر ما كانت الدراسة الجديدة مفيدة لدراسات البسكويت، فلا يزال هناك العديد من الألغاز حول هذه الحلوى اللذيذة التي تتطلب تفسيرا.

قد تتخيل أن عنوان هذا المقال نوع من الدعابة، أو الفكاهة، ولكن في الحقيقة فإن بسكويت "أوريو" قد احتل عناوين الصحافة العلمية بعد نشر بحث حديث عنه في دورية علمية عالمية، حيث تقدم الدراسة الجديدة اختراقا علميا للإجابة عن سؤال حير العلماء لفترة كبيرة، وهو هل يمكن تقسيم حشوة بسكويت أوريو بالتساوي بين الرقائق؟

ووفقا لما جاء في بحث مبهج للغاية نُشر في العدد الأخير (عدد أبريل/ نيسان 2022) من دورية "فيزكس أوف فلويدس" (Physics of Fluids)، كشفت التجارب العلمية أنه حتى في ظل الظروف المعملية المُحكمة بدقة، فمن المستحيل عمليا الحصول على كميات متساوية من الكريمة على شطري البسكويت الشهير، وهي نتيجة "تؤكد أن الجانب الثقيل من الكريمة موجه بشكل موحد في معظم بسكويت أوريو.

كشف سر بسكويت "أوريو"

يعتبر بسكويت "أوريو" (Oreo) من أشهر أنواع البسكويت في العالم، وهو علامة تجارية لبسكويت تنتجه شركة "نابسكو" الأميركية، ويتكون من كريمة بيضاء تقع بين قطعتي بسكويت شوكولاتة (به نسبة 7% من مسحوق الكاكاو) وفي الثقافة الشعبية الأميركية، كلمة "أوريو" كانت تعني أن هذا الشخص أسود لكن داخله أبيض.

حاولت كريستال أوينز، طالبة الدكتوراه في الهندسة الميكانيكية في معهد ماساتشوستس للتكنولوجيا (Massachusetts Institute of Technology)، الحصول على نسبة كريمة متساوية في شطيرتي الأوريو، وأتيحت لها الفرصة لقيادة الباحثين في اختبار احتمالية تحقيق هذه النتيجة باستخدام مقياس الانحدار، وهو أداة تقيس عزم الدوران ولزوجة المواد المختلفة.

قالت أوينز في تقرير لموقع فايس Vice "كنت مدفوعة بشكل شخصي برغبة في حل تحد كان يحيرني عندما كنت طفلة كيف أفتح أوريو وأحصل على كريمة مرتبة بالتساوي على كلا الشطيرتين؟".

وأضافت "لقد فضلت طعم الكريمة مع رقائق بسكويت أوريو، ولكن إذا حصلت على قضمة من الرقائق، أجد أنها جافة جدا بالنسبة لي، وإذا غمرتها في الحليب، فسوف تنهار الرقاقة بسرعة كبيرة".

وتابعت"عندما جئت إلى معهد ماساتشوستس للتكنولوجيا، تعلمت كيفية استخدام مقياس "الريومتر" (Rheometer) في المختبر، والذي يلف عينة سائلة بين أقراص متوازية لقياس اللزوجة.. لقد استخدمت مقياس "الريومتر" الخاص بنا في الأصل لاختبار حبر من الأنابيب النانوية الكربونية كنت أصممه لطباعة ثلاثية الأبعاد للإلكترونيات المرنة، ولكن ذات يوم أدركت أنه أخيرا لدي الأدوات والمعرفة لحل هذا التحدي القديم باستخدام بسكويت أوريو".

جهاز "أوريومتر"

وفقا للدراسة، اتبعت أوينز وزملاؤها مقاربة منهجية لهذا السؤال المهم، واخترعت جهاز "أوريومتر" "Oreometer"، وهو جهاز مطبوع بطابعة ثلاثية الأبعاد، ومصمم لدراسة بسكويت أوريو، والأجسام الدائرية ذات الأبعاد المماثلة".

فحص الفريق نسبة الكريمة على كل شطيرة بصريا وقام الباحثون بتسجيل النتائج. تم أيضا إدخال عدد من التباينات في التجربة، مثل غمس البسكويت في الحليب، وتغيير معدل دوران مقياس الانسياب، واختبار نكهات أوريو المختلفة وكميات التعبئة. لكن رغم بذل قصارى جهدهم، لم يتمكن الباحثون من إيجاد حل للمشكلة التي أزعجت أوينز لعقود.

قالت أوينز "لقد أثبتت النتائج صحة ما رأيته كطفلة – يميل الكريم إلى التفكك والالتصاق بشطيرة واحدة، مما ينتج عنه شطيرة واحدة شبه عارية وواحدة تحتوي على معظم الكريمة تقريبا.

في حالة انقسام الكريمة على كلتا الرقاقتين، فإنه يميل إلى الانقسام إلى نصفين بحيث تشكل "نصف قمر" من الكريمة بدلا من طبقة رقيقة على كل منهما، لذلك ليس هناك سر للحصول على كريمة بالتساوي في كلتا الشطيرتين إن أردت شقهما".

وتابعت "كان هذا مفاجئا بالنسبة لي لأنني كنت أتخيل أنه إذا قسمت أوريو، فستحصل على الكريمة مقسمة بشكل مثالي، لكن هذه ليست الطريقة التي تعمل بها الفيزياء".

مصطلح علمي جديد

من ناحية أخرى، أكدت أبحاث الفريق الطبيعة المراوغة لأوريو، وتمتلئ الدراسة الجديدة بالكشف عن هذه الوجبة الخفيفة وخصائصها المثيرة للاهتمام.

وذكرت أوينز وزملاؤها، ولأول مرة، أن الأوريو ينتمي إلى ما يسمى بنظام النسيج "الطري". كما كشف الباحثون أن هذه الدراسة تؤصل لمصطلح جديد وهو "أوريولوجي" (Oreology) ويعرف بأنه "دراسة تدفق وكسر كعكة الساندويتش".

قدمت هذه النتائج سلسلة أخرى من التحديات لوجهة نظر أوينز للعالم فيما يتعلق بسكويت أوريو، واستنتج الباحثون أيضا "تدهور قوة رقاقة بسكويت أوريو الشوكولاتة بمرور الوقت بعد غمسه في الحليب"، وأنه يعاني من "خسارة هيكلية كبيرة" في غضون دقيقة واحدة من التعرض للحليب.

جائزة نوبل للحماقة العلمية

دراسة فيزياء البسكويت ليست جديدة، ففي عام 1999 حصل الدكتور لين فيشر على جائزة "إيغ نوبل" (Ig Nobel Prize) في الفيزياء بسبب أبحاثه الرائدة حول الوقت المطلوب لغمس قطعة البسكويت في الشاي، وبالطبع هذه الدراسة تؤرخ لمرحلة مهمة في هذا المجال.

ومن المعروف أن جائزة "إيغ نوبل" أو جائزة نوبل للجهلاء أو جائزة نوبل للحماقة العلمية، هي جائزة تمنح كل عام في أجواء مضحكة وكوميدية للأبحاث العلمية، وفي العادة يتم تصنيف الأبحاث الفائزة بأنها عديمة جدوى وسخيفة وغير محتملة، إلا أنه في بعض الأحيان ينتج عن الأبحاث الفائزة علم نافع.

وبقدر ما كانت الدراسة الجديدة مفيدة لدراسات البسكويت، فلا يزال هناك العديد من الألغاز حول هذه الحلوى اللذيذة التي تتطلب تفسيرا.

وتأمل أوينز أن عملها يجعل الناس يفكرون في المفاهيم العلمية التي تقوم عليها وجباتهم اليومية الخفيفة.

وقالت "بهذا الاسم المناسب للعلم الشبيه بعلم الأورام، آمل أن تجعل دراستنا المزيد من الأشخاص على دراية بمجال بحث علم الأوريولوجي".

واختتمت قائلة "هناك العديد من الأسئلة التي لم نتمكن من الإجابة عنها بشكل كامل في دراستنا الأولى، ولذا نرحب بالأشخاص الآخرين للمساهمة بأفكارهم وتجاربهم".