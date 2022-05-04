نيويورك تايمز: السطح الجليدي لبلوتو يخفي تحته عددا من البراكين

علامات النشاط البركاني على كوكب بلوتو في الماضي الجيولوجي الحديث ربما تكون مدفوعة بجسم مائي تحت الأرض، وفق ما أورده تقرير لموقع صحيفة "نيويورك تايمز" (The New York Times) الأميركية.

وحسبما جاء في التقرير، فإنه في يوليو/تموز 2015 أعطت مركبة الفضاء "نيو هورايزونز" (New Horizons)، التابعة لوكالة "ناسا" (NASA)، البشرية الصورة المقربة الوحيدة لبلوتو. ووجدت المركبة أن الكوكب القزم، بعيدا عن كونه متجمدا وعديم الملامح، كان يتباهى بفوهات تأثير ملحمية وجليد الميثان وثلج النيتروجين.

وقال التقرير إن اثنين من جبال بلوتو، "رايت مونس وبيكارد مؤنس" (Wright Mons and Piccard Mons)، يشتبه في كونهما من البراكين، إذ إنهما بدلا من قذف الصخور المنصهرة، تكوّنا من الجليد وقادران على الثوران، في عملية تُعرف باسم البراكين الجليدية.

براكين جليدية

وبعد سنوات من الفحص الدقيق للبيانات من نيوهورايزونز، يعتقد العلماء أنهم اكتشفوا أدلة على اندلاع الحمم الجليدية مؤخرا، وهي علامة على أن بلوتو موطن للبراكين الجليدية التي كانت نشطة في الماضي الجيولوجي الحديث.

ونقل التقرير عن كيلسي سينغر، كبير الباحثين في معهد ساوث ويست للأبحاث في بولدر بكولورادو (Southwest Research Institute in Boulder, Colo) ومؤلف الدراسة التي نشرت أمس الثلاثاء في دورية "نيتشر كوميونيكيشن" (Nature Communications)، قوله "حاولنا العثور على طريق آخر لتفسير ذلك، لكننا ببساطة لم نستطع".

وأوضح التقرير أنه إذا كان الفريق على صواب، فإن الآثار المترتبة على ذلك كبيرة. فأي بركان ثائر يتطلب مصدر وقود منصهر. وإذا كانت رواسب الحمم الجليدية صغيرة، فإن العالم السفلي الموجود أسفل هذه البقعة مباشرة على قشرة بلوتو الجليدية، كان -إلى حد ما على الأقل- ساخنا وسائلا مؤخرا.

ويعطي هذا الاكتشاف مصداقية للفرضية القائلة بأن بلوتو الحالي هو عالم محيطي، ولكن من غير المحتمل أن يبدو ذلك بالنسبة لجرم جليدي صغير جدا وبعيد عن الشمس.

قباب بركانية أصغر

وفي العقود الأربعة الماضية، تم رصد سمات البراكين المتجمدة المحتملة في جميع أنحاء النظام الشمسي، من الكوكب القزم سيريس في حزام الكويكبات، حتى قمر نبتون الشتوي تريتون.

ولم يُشاهد قط ثوران بركاني جليدي، ولكن رؤية واحدة على عالم مثل بلوتو لن تكون أقل من سريالية: قد تنبثق الحمم الجليدية ببطء من فتحة أو شق قبة ككتلة هلامية، مخاطية -شيء يشبه المعجون لكنه مصنوع من واحد أو عدة مركبات كيميائية مجمدة- وتحتفظ إلى حد كبير بشكلها الضخم في بيئة منخفضة الجاذبية وباردة للغاية.

ويشير اكتشاف رايت مونس وبيكارد مونس على بلوتو -وهما جبلان جليديان بهما حفر مركزية تشبه الفتحات البركانية- إلى أنهما كانا أيضا عضوين في نادي البراكين البركانية. ولكن ثبت صعوبة تحديد ما إذا كانت هذه البراكين الجليدية هي كما تبدو، وهل لا تزال نشطة؟

بعد الفحص العلمي لصور مركبة نيو هورايزونز، تشتبه الدكتورة سينغر وزملاؤها في أن رايت مونس وبيكارد مونس ليسا براكين جليدية كبيرة، بل من المحتمل أن يكونا مستعمرات من قباب بركانية أصغر، يتم إنشاؤها عادة عندما تنفجر الحمم البركانية الشديدة ببطء وتشكل أكواما. يبدو أن العديد من هذه القباب نمت في المنطقة نفسها وتم سحقها معا، مما جعل منهما كتلتين جبليتين.

هل لا تزال على قيد الحياة؟

لاحظ الفريق أن معظم المنطقة مغطاة ببقع غير منتظمة متموجة تتكون في الغالب من جليد مائي. لا تشبه هذه التضاريس رواسب ملتوية في مكان آخر على بلوتو تكونت بفعل التعرية. هذا يترك تفسيرا واحدا محتملا: لقد تم تكوينه عن طريق تدفقات حمم الجليد المائي. ولأن رواسبها تفتقر إلى الحفر، اندلعت التدفقات قريبا من الناحية الزمانية من الحاضر الجيولوجي.

قد تكون الانفجارات الجليدية غريبة على هذا الكوكب، ولكن ربما تكون بعض الأساسيات الجيولوجية مألوفة: تماما كما توجد البراكين النشطة في الأرض فوق خزانات من الصخور المنصهرة جزئيا، قد توجد قباب بلوتو البركانية فوق خزانات سائلة جزئية من الجليد المائي. ولكن في حالة الكوكب القزم، قد تتغذى هذه الخزانات على محيط واحد كبير. وقد أشارت دراسات سابقة إلى أن بلوتو به محيط تحت السطح، على الرغم من صعوبة شرح وجوده.

كان من الممكن أن يفقد عالم بهذا الحجم الحرارة من تكوينه منذ فترة طويلة، ولا يحتوي على عناصر مشعة كافية لإطلاق الحرارة في قلبه الصخري، لذلك يجب تجميد أي سائل أسفل غلافه الخارجي الجليدي. ومن المستحيل حاليا إثبات مختلف الفرضيات للاحتباس الحراري.

البحار الجوفية الخاصة

ليس من الخيال تخيّل عوالم مجمدة تحتوي على محيطات. يوروبا قمر كوكب المشتري، وإنسيلادوس الذي يدور حول زحل، كلاهما له محيطات داخلية لا جدال فيها. لكن التفاعلات الجاذبية مع كواكبها والأقمار القريبة التي يُعتقد أنها تسخنها لا تنطبق على بلوتو.

ومع ذلك، فإن التضاريس البركانية الجليدية الفتية في بلوتو تدعم قضية البحار الجوفية الخاصة بها، بينما تضيف دليلا إلى نظريتين: أن عوالم المحيطات شائعة في الكون، وأن العلماء لا يمكنهم دائما شرح كيف يكون وجود هذه العوالم ممكنا.

وقالت جاني راديبو، عالمة الكواكب في جامعة "بريغهام يونغ" (Brigham Young University) غير المشاركة في الدراسة "كنا بحاجة إلى خيال أفضل".