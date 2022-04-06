كشفت دراسة علمية جديدة أن الطيور، المستوطنة والمهاجرة، أصبحت تبيض مبكرا عن غير المعهود؛ وذلك بسبب ارتفاع درجات الحرارة. وهناك تخوف من أن تزداد سرعة هذه الوتيرة في المستقبل البعيد.

تبويض مبكر عن المعهود بشهر

وأجرى الباحثون مقارنة لدورات المبيض شملت نحو 72 نوعا من الطيور على فترة طويلة ناهزت القرن، ووجدوا أنها أصبحت تبيض مبكرا بنحو شهر، وهذا راجع إلى عامل التغيرات المناخية التي أصبحت تؤثر بشكل مباشر على دورة حياة الكائنات الحية، وليس فقط الطيور.

كما لاحظ الباحثون -حسب ما أكدت الدراسة التي نشرت في دورية "جورنال أوف أنيمال إيكولوجي" (Journal of Animal Ecology) يوم 24 مارس/آذار المنصرم- أن الطيور أصبحت بالتالي تبني أعشاشها في وقت مبكر في فصل الربيع وربما قبل حلوله بأيام.

وتمكن الباحثون من ملاحظة هذه التغيرات من خلال الدراسات التي أجريت على بعض أنواع البيض التي تم الاحتفاظ بها لعشرات السنين في بعض المتاحف بولاية شيكاغو الأميركية في الفترة الممتدة ما بين عامي 1872 و2015، أي لنحو 143 عاما.

وحسب الدراسة فإن حوالي الثلث (24 نوعا من أنواع الطيور) التي كانت محل الدراسة أصبحت تبيض قبل الوقت المحدد بحوالي 25.1 يوما في المتوسط، لأن منها من أصبحت تبيض قبل الوقت بنحو 10 أيام ومنها من أصبحت تبيض أبكر بحوالي 50 يوما.

تأثير التغيرات المناخية

كانت دراسات سابقة قد أكدت أن التغيرات المناخية أصبحت تؤثر مباشرة على دورة حياة كثير من الكائنات الحية كالأشجار التي أصبحت تزهر في وقت مبكر بسبب ارتفاع درجات الحرارة.

وللتأكد من أن التبويض المبكر للطيور راجع أيضا لتأثير التغيرات المناخية وبسبب غياب إحصاءات قديمة حول درجات الحرارة بمنطقة شيكاغو، عمل الباحثون على تطوير نموذج بديل يشتغل على قياس تركيز غاز ثاني أكسيد الكربون في الجو الذي يعتبر في نظر خبراء المناخ مؤشرا جيدا على ارتفاع درجات الحرارة.

وحسب الدراسة، فإن التغير الحاصل لدى الأشجار والنباتات في فصل الربيع، التي أصبحت تزهر في وقت مبكر وما يصاحبه من خروج الديدان إلى السطح التي تعتبر الغذاء المفضل للطيور هو السبب المباشر في وضع البيض مبكرا، لأنها مضطرة إلى ذلك حتى تتمكن من ضمان الغذاء لأفراخها.

وأوضح المشرف على الدراسة الباحث جون بيتس من مركز البحث المتكامل بمدينة شيكاغو الأميركية -في تصريح للجزيرة نت عبر البريد الإلكتروني- أن "الطيور أصبحت تضطر لوضع البيض مبكرا، بالتناغم مع ما يحدث في الطبيعة من الإزهار المبكر وبروز الديدان وكل ذلك بسبب التغيرات المناخية"، مضيفا أنه "لم يحدث وأن شاهدنا لحد اليوم أي إخفاق أو سوء في عملية وضع البيض مما يشكل تهديدا بالانقراض، كل ما في الأمر أن هناك وضعا مبكرا للبيض".

وردا على سؤال حول توقعات الخبراء بما يمكن أن يحدث مستقبلا إذا ما فشل العالم في الحد من التغيرات المناخية، قال "لا يمكننا الحديث عما يمكن حدوثه مستقبلا، آثار التغيرات المناخية لا زالت ماثلة أمامنا، ونحن الباحثين مطالبون بمتابعة الوضع وتنبيه العالم بما يحدث من أجل اتخاذ الإجراءات اللازمة وبسرعة، لتدارك ما يمكن تداركه".