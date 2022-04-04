عسّاف حائز على دكتوراه من الجامعتين اللبنانية واليسوعية في الكيمياء، وهو أستاذ مدرّب بكلية الهندسة الجامعة اللبنانية في اختصاص البترو كيمياء منذ عام 2013.

فاز الدكتور جان كلود عساف المحاضر في كلية الهندسة بالجامعة اللبنانية بجائزة "ديري تك لايف ديمو"(DairyTech Live Demo) في يوم الابتكار الغذائي والزراعي (AFID2022) الذي نظمه مركز ابتكار الأعمال والاحتضان (Berytech) في لبنان لرواد الأعمال، بتمويل من الاتحاد الأوربي، بتاريخ 22 مارس/آذار 2022.

وبحسب بيان صادر عن الجامعة اللبنانية، حصل الدكتور عساف على الجائزة بعدما عرض آلة تتعلق بإزالة السموم الفطرية المسرطنة كالأفلاتوكسين من الحليب، تمّ تطويرها بتعاون مشترك بين فريق من الجامعة ضمّ كلا من الدكتور عساف والبروفسور علي شكر والبروفسور علي عطوي، وفريق من كلية العلوم جامعة القديس يوسف في بيروت ضم البروفسور نقولا لوقا والدكتور أندريه الخوري.

وبناء على براءات الاختراع التي حصل عليها هذا الفريق مسبقا، فقد تم استخدام مواد الامتصاص الحيوية الآمنة بما في ذلك البيوفيلم البكتيري فضلا عن الكيتين وقشور القريدس المعالجة في تصميم هذه الآلة، والقريدس حيوان مائي شبيه بالروبيان.

وتسمح الطريقة المُبتكرة في التخلص من هذه السموم عبر الاستفادة من قشور القريدس لتنقية الحليب، وعدم هدر كميات كبيرة منه في حال عدم مطابقته لمواصفات الجودة، كما تفتح التقنية المستحدثة آفاقا جديدة في التطبيقات الصناعية التي ستساعد في القضاء على السموم الفطرية الضارة بصحة الإنسان والموجودة في الكثير من الأطعمة السائلة.

آلة عساف تحصد الجوائز

وكان الدكتور عسّاف قد حصل من قبل على المركز الأول في جوائز "ليرا" (LIRA) لدعم المشاريع الصناعية عام 2018، وذلك عن مشروعه (آلة جديدة لإزالة السموم الفطرية المسرطنة من الأطعمة السائلة) بعدما حصل على براءة اختراع من وزارة الاقتصاد والتجارة اللبنانية بهذا الخصوص.

وعسّاف حائز على دكتوراه من الجامعتين اللبنانية واليسوعية في الكيمياء، وهو أستاذ مدرّب في كلية الهندسة بالجامعة اللبنانية في اختصاص البترو كيمياء منذ العام الجامعي 2013-2014، ودكتور محاضر في كلية الهندسة الجامعة اليسوعية.

وفي تصريحات سابقة لموقع الجامعة، شدد الدكتور عساف على ضرورة إيلاء موضوع "سلامة الغذاء" اهتماما، ومتابعة لأن أي خطر عليها يهدد حياتنا بشكل مباشر.

وأشار عسّاف إلى أن الهدف من مشروعه تطوير تقنية جديدة لإزالة السموم من الأطعمة السائلة كالحليب والعصائر وغيرها، ويضيف أنه وبناء على بيانات براءات الاختراع الخاصة به، تم استخدام مواد الامتصاص الحيوية الآمنة بما في ذلك قشور القريدس والكركند المعالجة لتطوير آلته الجديدة لإزالة السموم الفطرية المسرطنة.

لِمَ تُعد السموم الفطرية مصدر قلق؟

بحسب تقرير لمنظمة الصحة العالمية، فالسموم الفطرية مركبات سامة تُنتجها بعض أنواع العفن (الفطريات) التي تنمو على العديد من الأغذية مثل الحبوب والفاكهة المجففة والثمار الجوزية والتوابل بطريقة طبيعية.

ويمكن للعفن أن يتكون إما قبل الحصاد أو بعده، وأثناء التخزين، ومعظم السموم الفطرية مستقرة كيميائياً وتتحمل عملية معالجة الأغذية، وقد تم تحديد عدة مئات من السموم الفطرية المختلفة، ولكن السموم الفطرية الأكثر شيوعا والتي تشكل مصدراً للقلق على صحة الإنسان والماشية تشمل الأفلاتوكسينات والأوكراتوكسين ألف والباتولين والفيومونسنات والزيارالينون والنيفانول والدييوكسي نيفالينول.

وتظهر السموم الفطرية في السلسلة الغذائية نتيجة لتلوث المحاصيل بالعفن، ويمكن أن يحدث التعرض للسموم الفطرية على نحو مباشر بتناول الأغذية الملوثة، وعلى نحو غير مباشر عن طريق الحيوانات التي تغذت على أعلاف ملوثة، ولاسيما حليب هذه الحيوانات.

وبعض السموم الفطرية المنقولة بالأغذية تكون لها آثار حادة مباشرة، أو ترتبط في الأغذية بآثار طويلة الأجل على الصحة، بما في ذلك السرطان والعوز المناعي. وتُعد الأفلاتوكسينات من أشد السموم الفطرية سمية، وتنتجها بعض أنواع العفن التي تنمو في التربة والنباتات العطبة والدريس والحبوب.

ويمكن أن تؤدي جرعات الأفلاتوكسين الكبيرة إلى تسمم حاد (التسمم بالأفلاتوكسين) وقد تهدد الحياة، وعادة ما يكون ذلك عن طريق إتلاف الكبد. وقد ثبت أيضاً أن الأفلاتوكسينات سامة للجينات، أي أنها تضر بالحمض الريبي النووي المنزوع الأكسجين، ويمكن أن تسبب السرطان في أنواع الحيوانات. كما تشير البيّنات إلى أنها قد تسبب سرطان الكبد في البشر.