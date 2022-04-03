في تقرير نشرته صحيفة "لوبوان" (Le Point) الفرنسية، قالت الكاتبة ناتالي لامورو، إن فكرة "الحياة الأبدية" حلم قديم قدم العالم قاد أجيالًا من الرجال والنساء للبحث عن أمور غريبة مثل الكأس المقدسة أو ينبوع الشباب.

وتعد هذه المحاولات التي تم حشدها لتخليص البشرية من الأمراض والشيخوخة من خلال الابتكارات العلمية والتقنية، استمرارا لمحاولات الأقدمين البحث عن طريق للخلود أو التحرر من طبيعتنا الفانية.

قنديل البحر الخالد

وحسب هيلين ميرل بيرال، الباحثة في آليات موت الخلايا، فإن المفارقة أن قاع المحيطات مليء بالمخلوقات الصغيرة غير العادية القادرة على العودة إلى شكلها اليافع.

وأبرز هذه المخلوقات التي ركز عليها العلماء قنديل البحر الخالد الذي يسمى علميا بـ"تيورتبسايس". ومن بين الخصائص المميزة لهذا الحيوان المائي قدرته على تجديد خلاياه إلى أجل غير مسمى.

وذكرت الكاتبة أنه يوجد نوعان من قنديل البحر من جنس تيورتبسايس المعروفة بقناديل البحر الخالدة: أولهما "تيورتبسايس نيوتراكولا" الذي اكتشفه جون ماكرادي عام 1857 في البحر الكاريبي، والثاني قنديل البحر الخالد الذي درسه كريستيان سومر وهو طالب في علم الأحياء البحرية في إيطاليا عام 1988 في مياه البحر الأبيض المتوسط.

ويقلّ طول تيورتبسايس نيوتراكولا عن 5 ملليمترات. أما النوع الثاني "قنديل البحر الخالد" فيتغير شكله اعتمادًا على بيئته، فهو يمتلك 8 مجسات في المياه الاستوائية مقابل 24 مجسا أو أكثر في المناطق المعتدلة.

خالد نظريا.. ولكن كيف؟

تنمو قناديل البحر الصغيرة وتتكاثر ثم تموت. ولكن عندما تتدهور ظروفها المعيشية مثل نقص الغذاء ودرجة حرارة الماء غير المناسبة والتعرض للإصابة والشيخوخة، يفعّل قنديل البحر خاصية رفض الموت حيث يغير قنديل البحر شكله ليعود بالزمن إلى مرحلة البوليب ويستأنف مسار الحياة الطبيعية مرة أخرى مما يجعله "خالدا نظريا".

تشبه هذه العملية إلى حد ما الفراشة التي تتحول إلى شرنقة مرة أخرى أو إنسانا يعود إلى حالة الجنين. وقد لاحظ شين كوبوتا، الباحث في علم الأحياء البحرية بجامعة كيوتو اليابانية، عام 2011 تجديد قنديل البحر الخالد لنفسه 10 مرات على التوالي.

ويُطلق على هذه العملية في قلب هذه التحولات اسم "التمايز المتبادل"، حسب ستيفانو بيراينو، عالم الأحياء بجامعة ليتشي الإيطالية وأحد العلماء الأوائل الذين كشفوا عن هذه الظاهرة.

يتوافق تباين التمايز مع الحركة العكسية حيث تفقد الخلايا المتخصصة هيكلها وتعود إلى حالة أولية، غير متمايزة، دون خصائص ثم تظهر حالة جديدة من التمايز، ولكن بأي آلية؟

ويعرف العلماء أن بعض الجينات تصبح نشيطة عند بدء هذه العملية لكنهم يجهلون كيف يتم التحكم في المفاتيح الجزيئية التي تسمح للجينات بالنشاط والخمول. إذا علمنا ذلك، يمكننا على سبيل المثال إعادة تنشيط جينات معينة حتى تتمكن الخلايا من الاستمرار في إنتاج بروتينات أساسية معينة.

والسؤال المطروح: هل استطاعت قناديل البحر استعمار كل البحار في العالم بفضل هذه القدرة المذهلة على "التمايز المتبادل"؟ في الحقيقة، الأمر ليس كذلك.

توضح بيلا جليل، الباحثة في البيئة البحرية، أن "المشطيات والشعاب المرجانية وشقائق النعمان البحرية وقناديل البحر منتشرة على نطاق واسع وهي تعد من الأنواع الغازية البحرية والمائية الداخلية وتفتقر إلى آلية التحويل التبادلي التي يتميز بها قنديل البحر الخالد.

ولغزو البحار والمحيطات بهذه السرعة، عاش قنديل البحر الخالد في شقوق السفن المملوء بالمياه التي تجوب العالم وتكاثر في هذه البيئة المجهدة من خلال عكس دورة حياته.

هل يجب أن نقلق من هذا الانتشار؟

قالت بيلا جليل إن "لقناديل البحر آثارًا بيئية واقتصادية دراماتيكية تتراوح من الأضرار التي تلحق بمصايد الأسماك إلى تلوث البنية التحتية الساحلية والبحرية، إلى المخاطر على صحة الإنسان".

وتابعت "نحن لا نعرف إن كان هذا الأمر يهدد التنوع البيولوجي. نحتاج أولاً إلى تحديد عدد أنواع تيورتبسايس الموجودة. اكتشفت الدراسات الجزيئية ما بين 7 و9 أنواع من جنس تيورتبسايس، وقد يكون أحد الأنواع مجمعًا من اثنين إلى 4 أنواع مخفية".

وبسبب هذا التعقيد الواضح، يجب إعادة تقييم الحالة الغازية أو المتوطنة للأنواع المحلية بعناية. ومع ذلك، تشير البيانات المتاحة إلى أن قنديل البحر الخالد نوع غازي.