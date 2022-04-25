لا يوجد صواب أو خطأ في إعلان نتائج تحري الأهلة، وإنما هناك وجهات نظر مختلفة حول ما تعنيه الرؤية. وبشكل عام فإن علم الفلك لا يحدد ما تعنيه الرؤية، وإنما يقدم البيانات المناسبة إلى أهل الاختصاص الشرعي.

اختلفت بعض دول العالم الإسلامي في إعلان بداية شهر رمضان المبارك هذا العام، مما تسبب في حالة من الجدل، حيث قامت بلدان مثل السعودية وقطر والإمارات ومصر بإعلان الجمعة 29 شعبان 1443هـ (الموافق الأول من أبريل/نيسان 2022) هو آخر الشهر العربي، وكان السبت أول أيام الشهر الكريم. في وقت أعلنت كل من عُمان والأردن والمغرب أن بداية رمضان ستكون الأحد وسيتمم شعبان عدته 30 يوما، فهل سيحدث هذا الاختلاف في العيد أيضا؟

مشكلة رصد الهلال

لفهم الأمر دعونا نتأمل بعض المعارف الفلكية الهامة، حيث يدور القمر حول الأرض مرة كل حوالي 28 يوما، ويمكن لك بسهولة أن تلاحظ هذه الدورة من منزلك، فقط اصعد لسطح المنزل في نفس الموعد كل يوم، وتأمل موضع القمر في السماء، فستجد أنه يغير مكانه وكأنه يقفز في السماء يوما بعد يوم مبتعدا عن الشمس، في حين تتغير أيضا مساحة الضوء الساقطة عليه فينتقل من الهلال للتربيع الأول ثم للبدر.. إلخ.

الآن دعنا نفترض نظريا أننا نتمكن من إعادة الزمن للخلف يوما بعد يوم، يعني ذلك أن القمر سيعود ليقف إلى جوار الشمس تماما، وحسب علم الفلك فإن تلك هي لحظة الاقتران، وبداية الشهر القمري.

بعد لحظة الاقتران، يبدأ القمر في الابتعاد عن الشمس في السماء شيئا فشيئا، ولا نتمكن من رؤيته في البداية بسهولة لأنه يكون قريبا من الشمس، لكن بعد حوالي 14 ساعة من لحظة الاقتران يمكن لعينين مجردتين أن تريا القمر في السماء بعد غروب الشمس.

تحري الهلال

في الشريعة الإسلامية، يخرج المختصون من الهيئات الشرعية للبحث عن هلال رمضان بعد غروب شمس يوم الرؤية، وهو 29 من الشهر الهجري، ويطلب منهم أن يبحثوا عن الهلال الرقيق الذي يتبقى بعد غروب الشمس، ولو كان القمر قد ابتعد كفاية عنها كما أوضحنا قبل قليل، فإن رؤيته ممكنة بسهولة، وكلما كان أقرب للشمس كانت رؤيته أصعب.

وفي حالة تحري هلال شهر رمضان الحالي مكث القمر فقط حوالي 17 دقيقة في المتوسط بعد غروب الشمس، مما جعل رؤيته بالعينين المجردتين والتلسكوبات الضوئية صعبة، لكن بعض التلسكوبات الأخرى المزودة بتقنيات حديثة يمكن لها رصد الهلال في هذا الوضع عبر فصل ضوء الشمس عن القمر ثم إظهار الأخير كخيط رمادي رفيع جدا لكنه يظل قابلا للملاحظة.

وهنا تختلف الجهات الدينية المختصة حول مفهوم "الرؤية" فالبعض يراها تعني العين المجردة، والبعض يراها التلسكوبات الضوئية، والبعض يرى أنها ممكنة بأي طريقة أخرى، بما في ذلك الرؤية عبر الحساب الفلكي الذي يمكن أن يؤكد أو ينفي وجود القمر حتى لو لم نره.

إعلان هلال شوال

في حالة هلال شوال هذا العام (1443) فإن القواعد نفسها تطبق، إذا كانت دولتك قد حددت أول رمضان السبت (الموافق 2 أبريل/نيسان) فإن ذلك يعني أن تحري هلال شوال سيكون بعد غروب يوم السبت 29 رمضان، في دول مثل السعودية والكويت والبحرين واليمن والعراق وسوريا وفلسطين والسودان وليبيا والإمارات ومصر.

وهنا سنجد أن لحظة اقتران القمر بالشمس أصلا ستكون في تمام الساعة 21:28 مساء أي بعد غروب الشمس، مما يعني أنه لن يكون هناك هلال لرؤيته. وبالتالي، فإن هذه الدول بشكل مؤكد ستعلن تعذر رؤية هلال شوال، وأن رمضان هذا العام سيتم 30 يوما، وسيبدأ العيد يوم الاثنين أول شوال 1443هـ (الموافق 2 مايو/أيار).

ثبوت هلال شوال بالمغرب والأردن وعُمان

على الجانب الآخر، فإن بعض الدول التي اعتبرت أن أول رمضان 1443هـ هو يوم الأحد الموافق 3 أبريل/نيسان 2022 ستخرج لتحري هلال شوال مساء الأحد الموافق أول مايو/أيار، وفي هذه الحالة -بحسب بيان أصدره مركز الفلك الدولي- فإن غالبية الدول ستتمكن من رؤية القمر وإعلان ثبوت هلال شوال، والسبب في ذلك أن القمر سيبقى لوقت طويل نسبيا بعد غروب الشمس.

على سبيل المثال، عند رؤية هلال شوال في المغرب، فإنه من المتوقع أن يبقى الهلال بعد غروب الشمس لمدة حوالي 49 دقيقة، وبالتالي فإنه سيرى بسهولة بالتلسكوب، بل ويمكن أن يرى بصعوبة بالعينين المجردتين، لذلك من المرجح أن تعلن المملكة ثبوت هلال شوال، وبالتالي سيبدأ العيد يوم الاثنين.

نفس الأمر سيحدث في سلطنة عمان والأردن، يبقى القمر أكثر من نصف ساعة بعد غروب الشمس، وبالتالي سيكون من الممكن رصده بالتلسكوب بسهولة، لذلك من المرجح أن تعلن كل منهما ثبوت هلال شوال، وبالتالي سيبدأ العيد يوم الاثنين.

الخلاصة إذن أنه من المرجح بقوة أن تتفق كل دول العالم العربي هذا العام حول موعد غرة شوال، على الرغم من الاختلاف السابق فيما بينها حول بداية رمضان.

رؤية هلال شوال في تركيا

أما في تركيا وبعض الدول الأوروبية، فإن الأمر يختلف تماما عن دول العالم العربي، حيث يعتمد مبدأ ثبوت الشهر الهجري بالحساب الفلكي فقط ولا حاجة لتدخل الرؤية، فهو يغني عنها كونه أدق كطريقة لأداء نفس المهمة، ويحمل نفس المعنى المعرفي، ولذلك أعلنت تركيا مبكرا أن عيد الفطر لهذا العام 1443هـ وأول شهر شوال يكون موافقا 2 مايو/أيار.

وتشير الحسابات الفلكية إلى أن القمر يوم 29 رمضان سيكون أسفل الأفق الغربي قبل غروب الشمس أصلا، مما يعني أن جزءا من رمضان بالفعل قد دخل في اليوم التالي، ولذلك فإن شهر رمضان المبارك هذا العام في تركيا سيكون 30 يوما، وسيكون عيد الفطر موافقا ليوم 2 مايو/أيار، بالاتفاق مع غالبية الدول العربية.

وبشكل عام، فإن مركز الفلك الدولي كان قد أعلن أن منظومة رؤية الهلال هذا العام تعني أنه من المتوقع أن تعلن غالبية الدول التي ستتحرى الهلال يوم الأحد أن عدة رمضان 29 يوما وأن يوم الاثنين هو عيد الفطر السعيد، في حين أنه من المتوقع أن يكون العيد يوم الثلاثاء في كل من الهند وبنغلاديش وباكستان.

هل تتحد الدول العربية في تحديد طريقة ثبوت الهلال؟

مع كل عام، ينشأ جدل شديد حول موعد بداية رمضان وشوال وذي الحجة، وحينما تختلف الدول العربية عن بعضها البعض يتطور الجدل بين الجمهور ليتخذ طابعًا سياسيا.

وقد ينشأ خلاف بين الجمهور حول الصواب والخطأ، لكن الواقع أنه لا يوجد صواب أو خطأ في إعلان نتائج تحري الأهلة، وإنما فقط هناك وجهات نظر مختلفة حول ما تعنيه الرؤية. وبشكل عام فإن علم الفلك لا يحدد ما تعنيه الرؤية، وإنما يقدم البيانات المناسبة إلى أهل الاختصاص الشرعي.

لكن هذا الجدل كان قد أثار انتباه بعض المختصين من الهيئات الشرعية والفلكيين الشرعيين وطالبوا بوجوب أن يتفق المسلمون في الدول العربية، والعالم كله، حول آلية واحدة لتحري الأهلة مما يثبت موعد بدايات الشهور الهجرية، إلا أن هذه الدعوات لا تمتلك إلى الآن دعما كافيا لتحقيقها.