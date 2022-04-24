انطلقت رحلة الاستكشاف من ميناء جدة، وتهدف لإجراء مسوحات كاملة لاكتشاف بيئة البحر الأحمر على طول سواحل المملكة على مدى 19 أسبوعا

رصد المركز السعودي لتنمية الحياة الفطرية حوتا نادرا من نوع "بريدي" في البحر الأحمر، بعد توثيقه لحيوان "الأطوم" وهو من الأنواع المهددة بالانقراض، في إطار رحلة استكشاف بحرية بدأت في فبراير/شباط الماضي.

حوت "بريدي" النادر

نشر الحساب الرسمي للمركز الوطني السعودي لتنمية الحياة الفطرية على موقع تويتر صورة للحوت يوم 16 أبريل/نيسان الماضي، ووصف الصورة بأنها "حوت بريدي" (Baleanoptera edeni brydei) ظهر لنا على بُعد 60 كيلومترا من شواطئ القنفذة أثناء صعوده للتنفس.

وينسب حوت "بريدي" إلى "يوهان برايد" صاحب أول مصنع لصيد الحيتان في جنوب أفريقيا عام 1900، وهذه الحيتان نادرة جدا في البحر الأحمر، وتقدر أعدادها في البحر الأحمر بنحو ألفي كائن فقط، وتم توثيق 5 حيتان خلال رحلة استكشاف البحر الأحمر.

حوت بريدي (Baleanoptera edeni brydei) ظهر لنا على بعد 60 كيلومترًا من شواطئ القنفذة أثناء صعوده للتنفس. هذه الحيتان نادرة جدًا في البحر الأحمر. تم توثيق خمسة حيتان خلال رحلة استكشاف البحر الأحمر.#RSDE#رحلة_العقد pic.twitter.com/tj5Aca84FZ — المركز الوطني لتنمية الحياة الفطرية (@NCW_center) April 15, 2022

ويمثل هذا الحوت الشكل الأكبر من بين مجموعة من الحيتان التي تضم شكلين مفترضين من الركوليات: أولهما حوت بريدي، وهو الشكل الأكبر الذي يوجد في جميع أنحاء العالم بالمناطق المعتدلة الدافئة والمياه الاستوائية، وحوت عدن (Balaenoptera edeni)، وهو الشكل الأصغر الذي يقتصر وجوده على منطقة المحيط الهندي.

ويتميز حوت "بريدي" بأنه صغير الحجم، وجسمه مصقول وناعم، ويبلغ الطول المتوسط لذكور حيتان بريدي نحو 12 إلى 13 مترا، بينما تكون الإناث أكبر قليلا بنحو 13 إلى 14 مترا، وبوزن يصل إلى ما يتراوح بين 13 و15 طنا لكلا الجنسين. ويغطي جسمه جلد لونه رمادي دخاني داكن من أعلى، وأبيض من أسفل، ويبلغ طول رأسه ربع طوله الإجمالي، بمقدمة مدببة، خلافا للحيتان الأخرى.

حيوان "الأَطوم" (بَقَرَةُ البَحْرِ)

وفي "تغريدة" سابقة نشرت يوم 16 أبريل/نيسان الماضي، على موقع تويتر علق الحساب الرسمي للمركز الوطني السعودي لتنمية الحياة الفطرية على صورة لحيوان "الأَطوم"، وقال "يعد حيوان الأطوم من الأنواع المهددة بالانقراض التي تُقدّر أعدادها في البحر الأحمر بنحو ألفي كائن.. ورحلة استكشاف البحر الأحمر ستساعدنا في معرفة مدى دقة هذا الرقم".

وفي رده على أحد المتابعين الذي تساءل: ما سبب انقراضها؟ وهل بالإمكان حمايتها؟ أجاب المركز "حيوان الأطوم لم ينقرض بعد ولكنه معرض للانقراض، والمركز يستهدف هذا الكائن بالحماية في خططه الإستراتيجية. ومن أهم مهدداته: الصيد العرضي، واصطدامه بالقوارب أثناء خروجه للتنفس، وخسارة موائل غذائه.

و"الْأَطوم" حيوان هادئ ومسالم، ويتميز بانسيابية الجسم والعضلات القوية ويصل وزنه إلى 500 كيلوغرام، وطوله إلى 3 أمتار. وله أسلوب مميز في الأكل حيث يقوم بعمل حفر في القاع بفمه، كي يتمكن من الوصول لجذور الحشائش في قاع البحر، حيث يتغذى بصفة مستمرة على أعشاب البحر والنباتات، ويفضل الأماكن الساحلية الضحلة ذات المياه الدافئة حيث تتوفر أنظمة إيكولوجية سليمة وصحية مما يدعم وجود الكثير من الحشائش.

"أوشن إكسبلورر".. رحلة استكشاف البحر الأحمر

ومنذ فبراير/شباط الماضي، أطلق المركز رحلة استكشاف بالبحر الأحمر، بمشاركة سفينة الأبحاث العالمية "أوشن إكسبلورر"، وسفينة الأبحاث الوطنية "العزيزي" التابعة لجامعة الملك عبد العزيز، وجامعة الملك عبد الله للعلوم والتقنية "كاوست".

انطلقت رحلة الاستكشاف من ميناء جدة الإسلامي، وستوفر الرحلة، التي تضم 126 باحثا، أول مسح شامل لمناطق لم تسبق دراستها تبدأ من منطقة عفيفي جنوب البحر الأحمر حتى خليج العقبة شمالا، ومن المقرر إجراء مسوحات كاملة لاكتشاف بيئة البحر الأحمر على طول سواحل المملكة على مدى 19 أسبوعا.

كما تهدف الرحلة إلى تقديم تصور واضح عن بيئات البحر الأحمر ودراسة أنواع الثدييات والتنوع الأحيائي والخصائص البيئية "الفيزيائية والكيميائية"، كما سيقدم المشروع الخرائط الأحيائية للشُّعب المرجانية والحشائش البحرية والسلاحف البحرية، وغيرها من الكائنات التي يزخر بها البحر الأحمر.

وبعد رحلة استكشافية استمرت 6 أسابيع، أعلن عن اكتشاف كائنات بحرية عملاقة ونادرة وجزر جديدة شمال البحر الأحمر. وتم اكتشاف قمة بحرية بارتفاع يصل 635 مترا كأعلى ناطحات سحاب العالم، وأكبر حوض مياه مالحة بأعماق بحار العالم، فضلا عن مشاهدات لحبار عملاق وكائنات أخرى لم تسبق مشاهدتها بالمنطقة.