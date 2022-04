في الذكرى 52 لإعلانه.. ماذا تعرف عن اليوم العالمي للأرض؟

في 22 أبريل/نيسان من كل عام يحتفل العالم بيوم الأرض، وهو حدث سنوي يقام بهدف زيادة الوعي المجتمعي بالقضايا البيئية، ويتم الاحتفال به في جميع أنحاء العالم من خلال المسيرات والمؤتمرات والمشاريع المدرسية وغيرها من الأنشطة.

هذا العام 2022 يوافق الاحتفال 52 بيوم الأرض، وهو اليوم المحدد للعديد من الفعاليات حول العالم. فوفقا لموقع منظمة "إيرث داي" (EARTHDAY.ORG) -وهي منظمة غير ربحية تنسق هذه الفعاليات- فإن موضوع يوم الأرض 2022 هو "استثمر في كوكبنا"، ويهدف هذا الموضوع إلى تشجيع الشركات والحكومات والمواطنين على التحرك الآن بشأن تغير المناخ وقضايا أخرى من أجل مستقبل أفضل.

يذكر موقع "لايف ساينس" (Live Science) أنه على الرغم من مرور أكثر من 50 يوما للأرض، فلا يزال تغير المناخ والقضايا البيئية الأخرى تهدد صحة الكوكب، كما يشير مايكل مان أستاذ علوم الغلاف الجوي في ولاية بنسلفانيا، مؤلف كتاب "حرب المناخ الجديدة: القتال لاستعادة كوكبنا" (The New Climate War: The Fight to Take Back Our Planet)، إلى أن يوم الأرض هو فرصة لتقييم وضعنا في معركة من أجل العيش بشكل مستدام على هذا الكوكب.

متى بدأ يوم الأرض؟

بدأ السناتور جايلورد نيلسون يوم الأرض عام 1970، وقد ساعد هذا الحدث على زيادة الدعم المجتمعي لإنشاء وكالة حماية البيئة (EPA) لمعالجة القضايا البيئية، ومنذ ذلك الحين ساهم يوم الأرض في إقرار العديد من القوانين البيئية في الولايات المتحدة.

بدأ نلسون يوم الأرض بعد رؤية الضرر البيئي الناجم عن تسرب النفط في سانتا باربرا بولاية كاليفورنيا الأميركية عام 1969، مستلهما من احتجاجات الطلاب المناهضة لحرب فيتنام، فقام بتنظيم فعالية تدريسية وطنية في جامعات مختلفة ركز فيها على تثقيف الجمهور حول البيئة وفقًا لموقع منظمة "إيرث داي".

وأقنع نلسون النائب بيت مكلوسكي من كاليفورنيا ليكون رئيسا مشاركا، وعين الناشط السياسي دينيس هايز منسقا وطنيا، ومع فريق مكون من 85 موظفا اختارهم هايز، تمكنوا من حشد 20 مليون شخص في جميع أنحاء الولايات المتحدة في 22 أبريل/نيسان 1970.

لماذا 22 أبريل؟

اختار الفريق يوم 22 أبريل/نيسان، لأنهم اعتقدوا أن يوما يقع في عطلة الربيع واختبارات نهاية العام سيشجع أكبر عدد من الطلاب على المشاركة، وفي هذا اليوم نظّمت آلاف الكليات والجامعات احتجاجات ضد التدمير البيئي، لكن لم يقتصر الأمر على الطلاب فقط، فقد حظي الحدث باهتمام وسائل الإعلام الوطنية وتجمع العديد من الأشخاص في الأماكن العامة للحديث عن البيئة وإيجاد طرق للدفاع عن الكوكب، ووصلت المشاركات الإجمالية لحوالي 10% من إجمالي سكان الولايات المتحدة.

وكتب نلسون في دورية عام 1980 "في ذلك اليوم أوضح الأميركيون أنهم يتفهمون ويشعرون بقلق عميق إزاء تدهور بيئتنا وتبديد مواردنا". ونما الحدث السنوي من حيث الحجم والشعبية بعد عام 1970، وفي عام 1990 أصبح يوم الأرض حدثا عالميا، حيث شارك فيه 200 مليون شخص في 141 دولة.

لماذا نحتفل بيوم الأرض؟

يُحتفَل بيوم الأرض لرفع مستوى الوعي المجتمعي حول البيئة، ولإحياء الذكرى السنوية ليوم الأرض الأول. فبعد عقود استمرت القضايا البيئية، حيث تشير منظمة "إيرث داي" إلى أن الكفاح من أجل بيئة نظيفة أصبح أكثر إلحاحا لمعالجة القضايا البيئية، وخاصة تغير المناخ.

وقال جوناثان أوفربيك عميد كلية البيئة والاستدامة في جامعة ميشيغان إن العالم "بحاجة إلى مكافحة تغير المناخ بشكل أقوى، للحفاظ على كوكبنا صالحا للسكن".

ما تأثير يوم الأرض؟

ساعد يوم الأرض الأول في وضع القضايا البيئية على جدول الأعمال الوطني في الولايات المتحدة، كما ألهم هذا الحدث أيضا تشريعات بيئية مختلفة في السبعينيات بما في ذلك قانون المياه النظيفة (1972) وقانون الحد من المواد السامة (1976)، وفقا لجامعة كولومبيا.

وقد تجاوز تأثير يوم الأرض حدود الولايات المتحدة، فعلى سبيل المثال أقرّت الجمعية العامة للأمم المتحدة رسميا يوم 22 أبريل/نيسان يوما دوليا للأرض عام 2009، وفقًا لبرنامج الأمم المتحدة للبيئة. وفي يوم الأرض 2016، تبنت الأمم المتحدة اتفاقية باريس للمناخ التي جعلت الدول في جميع أنحاء العالم تهدف إلى إبقاء الاحترار العالمي أقل من 1.5 درجة مئوية (2.7 فهرنهايت)، وأقل بكثير من 2 درجة مئوية (3.6 فهرنهايت) مقارنة بمستويات ما قبل الصناعة.

فعاليات للاحتفال بيوم الأرض

في كل عام، تشارك المنظمات والأفراد في أنشطة ومشاريع وحملات يوم الأرض للترويج وحماية البيئة، وتعدّ اختبارات يوم الأرض من الأنشطة الشائعة، وهناك منظمات مثل ناسا (NASA) و"كونسيرفيشن إنترناشونال" (Conservation International) ومنظمة "إيرث داي" (EARTHDAY.ORG)، لديها اختبارات عبر الإنترنت للأشخاص لتقييم معرفتهم البيئية، وغالبا ما يحتفل الأطفال في الولايات المتحدة من خلال إنشاء مشاريع مدرسية تحت عنوان يوم الأرض مثل الحرف اليدوية والرسومات.

ويذكر ناثانيال ويستون، الأستاذ المشارك في العلوم البيئية بجامعة فيلانوفا في بنسلفانيا سابقا، للايف ساينس، "هناك طريقتان بسيطتان للاحتفال بيوم الأرض بهدف جعل العالم أفضل قليلا: الأولى هي تعزيز فهم القضايا البيئية المهمة عن طريق زيادة عدد الأفراد الذين هم على دراية بالإجراءات الحاسمة التي نحتاج إلى اتخاذها لحماية بيئتنا، والثانية هي إلزام نفسك بالخدمة في يوم الأرض أو حوله، عبر زراعة بعض الأشجار وتنظيف الجداول المائية أو مساعدة الحدائق المحلية".