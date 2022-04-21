يعرف أبريل/نيسان بشهر التراث العربي الأميركي، حيث يتم فيه الاحتفاء سنويا بالإنجازات التي حققها العرب في الولايات المتحدة. في هذا المقال قدم موقع (History) هيستوري 5 ابتكارات مهمة لباحثين عرب مازال تأثيرها قويا إلى يومنا هذا: في مجال الإعلام، الاتصال، الإنترنت، الحاسوب، الجراحة.

الإرسال التلفزيوني وشاشات الكريستال السائل

يرجع الفضل في تطور الإرسال التلفزيوني وشاشات الكريستال السائل إلى الباحث العربي حسن كامل الصباح، الذي ولد في منطقة النبطية جنوب لبنان عام 1895. ودرس الرياضيات ثم درّسها في الجامعة الأميركية في بيروت، قبل أن يهاجر إلى الولايات المتحدة سنة 1921.

بعد فترة قصيرة من الدراسة في معهد ماساشوستس للتكنولوجيا (MIT) حصل الصباح على درجة الماجستير في الهندسة من جامعة إلينوي في شيكاغو.

ثم حصل على وظيفة بمختبر شركة جنرال إلكتريك، عام 1923، بموجب عقد ينص على منحه دولارا واحدا مقابل كل براءة اختراع يحققها. وقد قدم خلال فترة عمله بالشركة، بين عامي 1927 و1935، طلبا للحصول على 52 براءة اختراع.

وتشمل براءات الاختراع التي حصل عليها خلال نفس الفترة: 3 ابتكارات في تكنولوجيا الإرسال التلفزيوني، 2 حول أنبوب الأشعة المهبطية، وهي عبارة عن شاشات تحتوي على صمام إلكتروني يستخدم في أجهزة الرادار والتلفزيون.

وتوفي الباحث في حادث سيارة عام 1935، واستمر مهندسو جنرال إلكتريك في الاعتماد على التكنولوجيا التي اخترعها، بما في ذلك تطوير شاشة الكريستال السائل (LCD). يذكر أن الصباح قدم العديد من المساهمات الهامة في العلوم والتكنولوجيا والهندسة، خاصة في مجال الطاقة الشمسية.

تقنية التعرف على المشاعر

تعتبر الباحثة المصرية رنا القليوبي مطورة تقنية التعرف على المشاعر. وبدأ اهتمامها بهذا المجال عندما كانت تكمل بحثها في الدكتوراه بجامعة كامبريدج في إنجلترا، حيث كانت لا تشعر بأنها تستطيع التواصل مع أحبائها حقا في مصر. كانت تتمنى أن يتمكن جهاز الحاسوب الخاص بها من نقل حالتها العاطفية بشكل أفضل لعائلتها وأصدقائها البعيدين عنها. من هنا قررت أن تجد طريقة لصنع تكنولوجيا تكون أكثر ذكاء عاطفيا.

بعد حصولها على الدكتوراه، شغلت القليوبي منصب باحثة علمية في مجموعة الحوسبة العاطفية في MIT Media Lab. وتمكنت رفقة فريقها من تطوير "مساعدة سمعية عاطفية" بالإضافة إلى زوج من النظارات التي يمكنها قراءة المشاعر بالتزامن مع الإشارات الاجتماعية، وهو ما يعرف باسم "الأطراف الاصطناعية للذكاء العاطفي الاجتماعي".

سنة 2006 ابتكرت الباحثة -بمساعدة زميل لها- التكنولوجيا القابلة للارتداء للأشخاص المصابين بالتوحد والذين يجدون صعوبة في التعرف على مشاعر الآخرين ومعالجتها أثناء تواصلهم.

وقد شاركت القليوبي رفقة زميلها في معهد ماساتشوستس للتكنولوجيا في تأسيس شركة Affectiva، التي تستخدم التعلم العميق، وعلوم الحاسوب، وعلم الخطاب وكميات هائلة من بيانات العالم الحقيقي لتطوير تقنية التعرف على المشاعر. وعرفت الباحثة بتقنيتها الرائدة التي تقرأ بدقة التغييرات الدقيقة في تعابير الوجه التي تنقل المشاعر.

آي بود وآيفون

قبل سنة 2001، كانت مشغلات MP3 المحمولة موجودة لتمكنك من الاستماع إلى الموسيقى خارج البيت، لكن لم يكن أي منها شائعا بما يكفي لجعل الجهاز فعالا في تمكين الناس من الاستماع إلى الموسيقى أثناء التنقل، لكن كل شيء تغير عندما وظف ستيف جوبز، الرئيس التنفيذي لشركة آبل، الباحث العربي الأميركي أنتوني فاضل وجعله مسؤولا عن مجموعة مشاريع خاصة جديدة داخل الشركة مكلفة بفعل ذلك بالضبط.

وكانت النتيجة جهاز iPod، الذي تم إطلاقه عام 2001. ثم واصل فاضل، المعروف الآن باسم "أبو جهاز iPod"، الإشراف على أول 18 نسخة مطورة للجهاز قبل أن يكلفه جوبز بمهمته التالية: صنع هاتف محمول مع نفس الميزات المتعددة مثل آي بود.

وكان المنتج النهائي هذه المرة آيفون، والذي مكن الأشخاص من حمل جهاز حاسوب مضغوط للغاية مع إمكانية استخدام الإنترنت في جميع الأوقات. وقد غيرت هذه الخاصية طريقة وصول الأشخاص إلى المعلومات. يذكر أن فاضل شارك في تطوير الأجيال الثلاثة الأولى من آيفون.

الجراحة عن بعد

ولد مايكل ديباكي في بحيرة تشارلز بولاية لويزيانا عام 1908 لأبوين مهاجرين لبنانيين، ونشأ وهو يقضي وقتا في صيدلية والده، ويستمتع بالخياطة والبستنة وتعلم كيفية عمل المحركات والآلات الأخرى. وحصل على شهادة الطب عام 1932، وعمل في قسم الاستشاريين الجراحيين في مكتب الجراحة العامة بالجيش من عام 1942 إلى 1946.

وخلال هذا الوقت قام ديباكي وزملاؤه بتطوير وحدات خاصة لتقديم الرعاية جراحيا للجنود الجرحى بالقرب من الخطوط الأمامية. واشتهروا بعملهم خلال نزاع كوريا وفيتنام، والمعروفة الآن بوحدات المستشفى الجراحي المساعد المتنقل (MASH).

استمرت مساهمات ديباكي في الجراحة على مدى العقود العديدة التالية، وشملت إجراء أول إزالة ناجحة لانسداد الشريان السباتي سنة 1953، وتطوير مفهوم جراحة مجازة الشريان التاجي وهي عملية تعيد توجيه الدم حول جزء الشريان المسدود كليا أو جزئيا في القلب سنة 1963، وأول عرض لجراحة القلب المفتوح ينتقل إلى الخارج عبر الأقمار الصناعية سنة 1965، كما أنه أول من استخدم قلبا اصطناعيا جزئيا سنة 1966.

أمن الإنترنت

في الثمانينيات، بدأ الباحث المصري طاهر الجمل العمل في مجال أمن الإنترنت، رغم أنه لم يكن يحظى بنفس الأهمية التي يحظى بها الآن في أذهاننا. يقول ريتشارد غاردنر، مطور برامج ومدير تنفيذي لشركة موديولاس Modulus "نشر الجمل بحثا عام 1984 حول نظام التشفير والتوقيع الرقمي على أسس اللوغاريتمات المنفصلة، والذي استخدم في تطوير خوارزمية التوقيع الرقمي (DSA)".

أصبح عمل الجمل أكثر تأثيرا بعد أن تبناه المعهد الوطني الأميركي للمقاييس والتكنولوجيا (NIST) باعتباره معيار التوقيع الرقمي (DSS). يوضح غاردنر "كما يوحي الاسم، أصبح معيار التوقيعات الإلكترونية".

ووفقا لعبد الرحمن هنيدي، رجل الأعمال الأميركي العربي ومؤسس Financeive، فإن اختراع الجمل للوغاريتم المنفصل كان علامة فارقة في علم التشفير. ويشرح قائلا "ألهم عمله أنواع تشفير أخرى ومهد الطريق لإنشاء خوارزميات أكثر تقدما، مثل معيار التشفير المتقدم".

إضافة إلى ذلك، كان الجمل مطور طبقة مآخذ التوصيل الآمنة (SSL) وهو بروتوكول يحافظ على أمان الاتصالات عبر الإنترنت مثل البريد الإلكتروني والرسائل الفورية. وبسبب هذا الإنجاز التكنولوجي الكبير، أصبح الباحث يُعرف باسم "أبو SSL".