قدّم المؤلف المشارك للدراسة بابتيست شييد، من مختبر لوس ألاموس الوطني، نتائج هذه القياسات في المؤتمر الـ 53 لعلوم القمر والكواكب في تكساس.

من خلال الجمع بين أشعة الليزر وميكروفون، يمكن للمركبة المريخية أن تقيس بدقة الاختلافات في سرعة انتشار الصوت التي تظهر التغيرات المفاجئة في درجة الحرارة.

وفي مقالها الذي نشرته صحيفة "لوموند Le Monde" الفرنسية، قالت الكاتبة هيرفي مورين إن المركبة الجوالة الأميركية بيرسيفيرانس التي حطّت منذ أكثر من سنة على سطح المريخ، استخدمت طريقة مميزة لقياس الاختلافات في سرعة الصوت على سطح الكوكب الأحمر.

وقامت المركبة بمزامنة أحد ميكروفوناتها مع أشعة ليزر الكاميرا الحرارية "سوبر كام" التي ينتج عند اصطدامها بصخرة على سطح كوكب المريخ أصواتا على فترات متقاربة تمامًا.

وتتيح التحولات الصغيرة المسجلة تقييم تأثير التغيرات الجوية واستنتاج التغيرات المفاجئة بدرجة الحرارة بين الأرض و"سوبر كام".

هذا وقد قدّم المؤلف المشارك للدراسة بابتيست شييد من مختبر لوس ألاموس الوطني -للتو- النتائج الأولى لهذه القياسات بالمؤتمر الـ 53 لعلوم القمر والكواكب في تكساس.