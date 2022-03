يفيد تقرير أممي صدر الاثنين 28 فبراير/شباط الماضي بأن نحو مليون صنف من النباتات والحيوانات مهدد بالانقراض بفعل التغيّر المناخي، مضيفا أن 91% من الوفيات الناتجة عن مخاطر الطقس تحدث في الدول النامية.

جاء ذلك في الجزء الثاني من تقرير أصدرته، الاثنين، الهيئة الحكومية الدولية المعنية بتغيّر المناخ (IPCC)، التابعة للأمم المتحدة، حصلت الجزيرة نت على نسخة من ملخصه. والتقرير هو السادس من نوعه بعد تقرير خامس صدر عام 2014، ويركز على "الآثار والتكيف والقابلة للتغيير" في ظل التغيرّ المناخي.

وفي أغسطس/آب 2021 نشرت الهيئة الجزء الأول من تقريرها السادس، وتوقعت فيه أن غازات الاحتباس الحراري الناتجة عن الأنشطة البشرية تسببت في حدوث ما يقرب من 1.1 درجة مئوية من الاحترار العالمي بحلول 2010-2019، مقارنة بالفترة بين 1850 و1900، وتوقعت أن تبلغ درجة الحرارة العالمية 1.5 درجة مئوية من الاحترار، أو تتجاوزها، على مدى السنوات الـ20 المقبلة.

ونتيجة لتغير المناخ وتدهور الأراضي، أشارت الهيئة الدولية إلى أن مليون نوع من الحيوانات والنباتات على شفا الانقراض، العديد منها سينقرض في غضون عقود.

وقالت إن نحو 15% فقط من اليابسة وأقل بقليل من 8% من المحيطات يخضع لشكل من أشكال حماية النظام البيئي.

وأوضحت أن تغير المناخ يؤثر حاليا على ما لا يقل عن 10 آلاف و967 نوعا في القائمة الحمراء للأنواع المهددة بالانقراض، وفق الاتحاد الدولي لحفظ الطبيعة (ICUN).

وحذر التقرير من أن المخاطر المناخية التي تؤثر سلبا على النظم البيئية ستؤدي إلى الحد أيضا من الخدمات التي تقدمها الأنظمة للمجتمع، وقد تقلل من الوصول إلى الطاقة والرعاية الصحية والمياه والتجارة الدولية. ويقول إن الأبحاث أظهرت أن تغير المناخ بفعل الإنسان يمكن أن يشمل 80% من مساحة اليابسة في العالم، حيث يقيم 85% من السكان.

