برزت "الجمعية العربية للفيزياء" إلى الوجود كأول هيئة عربية علمية في التخصص، ولبنة جديدة تضاف إلى الصرح العلمي العربي الذي لازال في طور الإنجاز.

تم تأسيس الجمعية يوم 7 يونيو/حزيران 2021، إلا أن الاحتفال بميلادها سيكون يوم 7 أبريل/نيسان القادم، في حفل علمي افتراضي كبير تحت شعار "نحو نهضة عربية فيزيائية حقيقية" سيشارك فيه 8 من علماء الفيزياء العالميين من الفائزين بجوائز نوبل وغيرها من الجوائز العالمية المرموقة في الفيزياء.

ومن أبرز علماء الفيزياء المشاركين في هذا الحفل، البروفيسور روجر بنروز Roger Penrose من جامعة أكسفورد الحائز على جائزة نوبل في الفيزياء لعام 2020، والبروفيسور الياباني تاكاكي كاجيتا Takaaki Kajita الحائز على جائزة نوبل في الفيزياء لعام 2015، والبروفيسور الهولندي جيرارد هوفت Gerard’t Hooft الفائز بجائزة نوبل لعام 1999.

التأسيس والبناء

وقامت فكرة تأسيس الجمعية العربية للفيزياء The Arab Physical Society (APS) على محاكاة الجمعيات الفيزيائية العالمية الكبيرة مثل الجمعية الفيزيائية الأميركية، معهد الفيزياء البريطاني، الجمعية الفيزيائية الأوروبية، وغيرها من الجمعيات العالمية التي قدمت الكثير للبشرية في مجال الفيزياء.

وتعود فكرة التأسيس للدكتور المصري شعبان خليل رئيس قسم الفيزياء النظرية بجامعة زويل الذي عمل مع فيزيائيين عرب لتجسيد الفكرة على أرض الواقع.

يقول الدكتور خليل، وهو رئيس الجمعية العربية للفيزياء، في تصريح عبر البريد الإلكتروني للجزيرة نت "كنا نفكر في ضرورة جمع الفيزيائيين العرب بمختلف تخصصاتهم في هيئة واحدة لتوحيد جهودهم التي رغم أنها كانت كبيرة لكنها كانت مبعثرة على مختلف المعاهد والجامعات العربية. هدفنا الأسمى يكمن في تعزيز التواصل في اتجاه النهضة والتكامل العربي في مجالات علوم الفيزياء وتطبيقاتها".

وأوضح متحدثا عن مختلف مراحل التأسيس "قبل أشهر عديدة قمت بالاتصال والعمل مع بعض الزملاء من الفيزيائيين العرب في مختلف تخصصاتهم للبدء بالعمل في هذا الاتجاه من خلال عقد اجتماعات أسبوعية طوال شهور، تكللت بتشكيل النواة الأولى (الهيئة التأسيسية)".

وتضم الهيئة التأسيسية أسماء كثيرة على غرار فيروز مالك من الجزائر، محمد صندوق من العراق، ومن الأردن عمار السكجي، ومن المغرب فريدة فاسي، ومن البحرين شوقي الدلال، ومن تونس سونيا حداد.

ويضيف محدثنا أن الجمعية حاليا في مرحلة التوسع، فبعد استكمال عملية التأسيس سوف يتم انتخاب مجلس إداري للجمعية يضم الرئيس ونائبه وأمينا عاما وأمين الصندوق.. إلخ، بالإضافة لتشكيل أقسام متخصصة تضم أغلب تخصصات الفيزياء وتطبيقاتها مثل الفيزياء النظرية والفيزياء الفلكية.

الأهداف والنشاطات المستقبلية

وبعد استكمال بناء مختلف هياكلها، ستنطلق الجمعية العربية للفيزياء في تجسيد نشاطات واسعة على أرض الواقع بهدف توسيع المعرفة الفيزيائية في العالم العربي، من خلال تحسين التعليم العلمي، البحث وبناء القدرات البشرية، وأيضا تشجيع التعاون العلمي بين الباحثين والطلاب العرب.

يقول الدكتور خليل "تعزيز التميز والإبداع في مجال الفيزياء مع تنظيم أنشطة علمية وتعليمية مختلفة سيعود بالنفع على المنطقة العربية والإنسانية على حد سواء". ومن بين هذه الأنشطة التي تسعى الجمعية إلى تنظيمها: إقامة مؤتمرات وندوات علمية وورش عمل ومدارس صيفية وشتوية في الفيزياء إضافة إلى تنظيم محاضرات متخصصة للجمهور العام والخاص أيضا.

كما يخطط أعضاء الجمعية إلى تأسيس مجلة علمية محكمة في الفيزياء بكامل تخصصاتها كفضاء مفتوح للباحثين والعلماء لنشر بحوثهم ودراساتهم العلمية. ولتوطيد الشراكة والتعاون العلمي مع العالم الخارجي، تخطط الجمعية أيضا إلى الانضمام للجمعيات الفيزيائية والمؤسسات العلمية الدولية في المجال.

وفي سؤال حول إمكانية إطلاق جائزة للعلماء العرب في الفيزياء، أجاب الدكتور خليل "نتمنى ذلك، لكن هذا يتوقف على قدرة الرعاة، والدعم الموجه للجمعية. ومن أولوياتنا أيضا أن نقدم دعما للطلاب لعمل زمالات في المراكز العلمية العربية المميزة ولحضور المؤتمرات العلمية".