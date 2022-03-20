في سبق بحثي تمكن فريق دولي بقيادة جامعة سيدني University of Sydney من فك شفرة الحمض النووي لأحد الأنواع المعرضة للخطر، وهو حيوان المها الأيقوني الذي يمثل رمزا ثقافيا ووطنيا في منطقة الخليج العربي. وقد نشرت الدراسة في دورية رويال سوسيتي أوبن ساينس Royal Society Open Science بتاريخ 16 مارس/آذار الجاري.

رمز ثقافي ووطني

عام 1972 تعرض المها العربي، وهو نوع من الظباء التي تعيش في البرية، لخطر الانقراض نتيجة لممارسات الصيد الجائر. وعاش تعداد بسيط من هذا النوع في حديقة حيوان فينيكس Phoenix Zoo الأميركية، وعند المهتمين برعاية الحيوانات النادرة في السعودية، ليكون بذلك أول حيوان يتم إنقاذه من الانقراض في البرية.

وبعد مرر عقد من الزمن، تم "إعادة تعريف" ذلك النوع، والذي يوجد منه ما يقارب 1200 حيوان موزع في مجموعات برية حول العالم تتركز بشكل رئيسي في شبه الجزيرة العربية.

كما يوجد 6000 إلى 7000 حيوان يعيش ضمن الأقفاص، فعلى سبيل المثال تضم محمية الوسطى للحياة البرية Al-Wusta Wildlife Reserve في سلطنة عُمان 600 حيوان نادر.

وحسب تقرير نشر بتاريخ 16 مارس /آذار الجاري على موقع "فيز دوت أورغ" Phys.org لايزال المها العربي يواجه خطر الانقراض في البرية، وذلك حسب "قائمة حمراء" للأنواع المهددة بالانقراض أصدرها الاتحاد الدولي لحفظ الطبيعة (IUCN). ورغم ذلك لم توضع إستراتيجيات تربية تراعي التنوع الجيني لهذا النوع.

ويقول الأستاذ المساعد جيم غونغورا من جامعة سيدني "اكتسبت المها العربية، على مر العصور، أهمية ثقافية قوية في شبه الجزيرة العربية نظرا لخصائصها الفريدة وقوتها، مما يمكنها من العيش في بيئات صحراوية قاسية. بل إنها أصبحت رمزا وطنيا في المملكة السعودية وسلطنة عمان وقطر والإمارات. ولهذا السبب نعمل بجد لضمان بقائها من أجل حيوان المها نفسه وللحفاظ على هذا الارتباط الثقافي".

وأضاف غونغورا "يمكن أن يكون هذا العمل على مثل هذه الأنواع الأيقونية بمثابة معيار للاستدامة طويلة الأجل لبرامج حفظ الأنواع النادرة الأخرى. وهذا يشمل تلك التي تجري في محمية الوسطى للحياة البرية في عمان التي تضم غزال الرمال، غزال الجبل، الوعل النوبي".

يعتبر المها العربي حيوانا فريدا من نوعه، ويتميز بطول قرونه التي يمكن أن تصل إلى متر واحد. ويمكنه التجوال لمسافة 75 كيلومترا في اليوم بحثا عن الطعام، كما يعرف هذا النوع بامتلاكه للـ "الحاسة السادسة" حيث تستشعر حيوانات المها العربية موقع المطر القادم وتتحرك نحوه للشرب، كما أنها تتغذى على النباتات التي تزدهر في ظروف رطبة، مثل الأكاسيا.

وتعتبر حيوانات المها التي يتراوح عمرها ما بين 15 و20 عاما مصدرا رئيسيا للغذاء للحيوانات المفترسة التي تعيش في شبه الجزيرة العربية، بما في ذلك الضباع المخططة والذئاب العربية والوشق.

تنويع القطعان

وقد جمع الباحثون عينات وراثية من 138 حيوانا من المها العربي في محمية الوسطى للحياة البرية في عمان، بالإضافة إلى 36 عينة تاريخية من حديقة حيوان فينيكس Phoenix Zoo التي تعود إلى نسل قطيع عاش هناك في السبعينيات. ودرسوا الحمض النووي وحددوا الاختلافات الجينية التي ساعدتهم في تصنيف الأنواع المختارة بدقة.

ووجد أن المنظومة الجينية لحيوانات المها العربي قد تنوعت بشكل جيد، الأمر الذي يثبت قدرة تلك القطعان على التكيف مع البيئات المتغيرة والحفاظ على صحة جيدة. وقال المؤلف الرئيسي للدراسة الأستاذ غونغورا "هذا يعني أن إستراتيجيات الحفظ القائمة على التزاوج العشوائي يمكن أن تكون ناجحة بشكل معقول".

اكتشف غونغورا وفريقه 3 مجموعات من الأسلاف ممن لم يتم توزيع جيناتها بالتساوي عبر القطعان الحالية في محمية الوسطى للحياة البرية. واقترحوا -بناء على ذلك- إستراتيجية تربية مستهدفة حيث يمكن للإناث أن تتكاثر مع ذكور من سلالات وراثية أخرى. وعلق الباحث بالقول "لا يتعلق بقاء الأنواع بحجم العشيرة فقط لكنه يتعلق أيضا بالتنوع الجيني".

البنوك الحيوية رمز ثقافي

يعمل غونغورا مع زملائه مع محمية الوسطى للحياة البرية لتنفيذ هذه الإستراتيجية، بمجرد رفع قيود السفر بسبب فيروس كورونا.

ويوصي الباحثون أيضا بتخزين العينات الجينية للمها العربي في بنك حيوي لتحليلها الجيني في المستقبل. بالإضافة إلى ذلك، يمكن أيضا اعتبار البنوك الحيوية لعينات البويضات والحيوانات المنوية بمثابة بوليصة تأمين طويلة الأجل ضد الانقراض.