اكتشف علماء أكبر بكتيريا في العالم في منطقة جزر "غوادلوب" (Guadeloupe) الفرنسية الواقعة جنوب البحر الكاريبي، ومن المحتمل أن تكون أكبر بـ20 مرة من الرقم القياسي المسجل سابقا.

وتقول مجلة "لوبوان" (Le Point) الفرنسية في تقرير لها إن هذا الاكتشاف أثار اهتمام الهيئات العلمية في غوادلوب، ويمكن أن يُحدث ثورة في البحث الدولي في علم الأحياء الدقيقة، وهذه البكتيريا مرئية بالعين المجردة على عكس بقية أنواع البكتيريا الأخرى التي نحتاج إلى المجهر لرؤيتها، ويمكن أن يبلغ حجمها سنتيمترين.

ومن أجل فهم أفضل لهذا الاكتشاف الفريد من نوعه، يكفي إلقاء نظرة على الأرقام. فحسب ما يشير إليه صحفيو "فرانس إنفو" (France Info)، فإن أكبر بكتيريا مكتشفة حتى الآن كانت عبارة عن جرثومة عملاقة تختزل الكبريت في ناميبيا، وكان حجمها أقل بقليل من مليمتر، أي إنها أصغر بـ20 مرة من حجم البكتيريا العملاقة المكتشفة حديثا.

Very excited to share our preprint on "A centimeter-long bacterium with DNA compartmentalized in membrane-bound organelles" #microbiology #chemosynthesis #CellBiology #bacteria https://t.co/OPYIrkqz8S pic.twitter.com/sA1RDn4zpx

— Jean-Marie Volland (@JeanVolland) February 18, 2022