نظرية جديدة: الكواكب تنشأ من حلقات الغبار والغاز المتكونة حول النجوم الميتة

وضع فريق من علماء الكون نظرية جديدة عن أصل نشأة الكواكب، حيث وجدوا أن النجوم التي توشك على الموت قادرة على إحداث كواكب من حولها، وهي العملية التي من شأنها أن تعيد تفسير الكثير من المفاهيم حول نشأة الكون.

وكان الاعتقاد السائد لدى العلماء أن الكواكب تأتي في العادة بعد نشأة النجوم، مثلما هي الحال في المجموعة الشمسية، فنشأة نجم الشمس كانت قبل حوالي 4.6 مليارات سنة، ثم أتت بعده الأرض في حدود 4.5 مليارات سنة.

لكن هذه الدراسة التي أجراها علماء من الجامعة الكاثوليكية في لوفن البلجيكية، ونشرت نتائجها في عدد فبراير/شباط من دورية "أسترونومي آند أستروفيزيكس" (Astronomy and Astrophysics)، كشفت وجود حيثيات أخرى في نشأة الكواكب لم تكن معروفة من قبل.

نشأة الكواكب تأتي من الغازات والذرات المحيطة بالنجوم الميتة في شكل حلقات (الجامعة الكاثوليكية في لوفن)

النجوم الثنائية

ويقول العلماء في البيان الصحفي الصادر عن الجامعة في الأول من فبراير/شباط الجاري، إن نشأة كواكب المجموعة الشمسية مثلا كانت من الغازات والذرات المحيطة بنجم الشمس في شكل حلقات، وهنا يتحدث العلماء عن مليون سنة كانت تفصل نشأة الأرض عن نجم الشمس.

لكن هذه الحلقات المكونة من الغاز والذرات والتي تحيط بالنجوم تحسبا لولادة كواكب جديدة، لا نجدها فقط حول النجوم الحديثة النشأة، بل يمكن أن تنشأ مستقلة عن أي نجم يوشك على الموت مثلما هي الحال في النجوم الثنائية التي يوشك أحدها على الموت، حيث يمكن أن نجد هذه الحلقات حوله.

وقال الباحث المشرف على الدراسة جاك كلوسكا -في البيان الصحفي- إن أعضاء فريقه العلمي درسوا الكثير من النجوم الثنائية المترامية في كوننا الفسيح، وعددها حوالي 85 نجما ثنائيا، ووجدوا أن حوالي 10% من هذه النجوم التي يوشك نظامها على الموت، محاطة بغازات وغبار، ومكوناتها تشير إلى قرب نشأة كواكب.

وأضاف جاك كلوسكا -في البيان الصحفي- "وجدنا أيضا أن بعض المعادن الثقيلة كالحديد قد اختفت من الحلقات التي تحوم حول هذه النجوم الميتة، وهذا دليل علمي كبير على قرب ولادة كوكب جديد، لأن الكوكب الناشئ هو الذي يمتصّ هذه المواد استعداد لتكونه، ومن هنا استنتجنا أن من الممكن أن تنشأ كواكب من نجوم ميتة".

مليون سنة بين نشأة كوكب الأرض ونجم الشمس (بيكسابي)

نظرية بحاجة إلى التأكيد

وبالرغم من أن العمل الكبير الذي قام به فريق الجامعة كان مرتكزا أساسا على معطيات مفتوحة للجمهور العام، فإن الباحث جاك كلوسكا أكد أن ما توصلوا إليه ما زال نظرية تحتاج إلى تأكيد، لأن نتائج البحث عميقة جدا كونها تعطي تفسيرات جديدة لنشأة الكواكب وتغير الكثير مما كنا نعرفه عنها من قبل.

وأوضح البروفيسور هانس فان وينكل مدير معهد علم الأكوان بالجامعة الكاثوليكية في لوفان، في البيان الصحفي، أن "تأكيد أو دحض هذه النظرية المدهشة الجديدة حول نشأة الكواكب سيكون تحديا كبيرا للنظريات الموجودة حاليا".

وللتأكد من صحة هذه النظرية الجديدة، سيقوم علماء الكونيات في الجامعة بإجراء تجارب باستعمال التلسكوبات الكبيرة للمرصد الأوروبي "أسترال" الذي تم إنشاؤه في صحراء تشيلي.