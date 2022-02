غيّرت عملية التمثيل الضوئي التي يقوم بها النبات المشهد الحيوي على الأرض، إذ تنتج النباتات في هذه العلمية -التي تعتمد على ضوء الشمس- الأكسجين، كما أنها تمدّ نظامنا البيئي بالطاقة.

وأفادت دراسة حديثة نشرت في دورية "ساينس أدفانسز" (Science Advances) في 16 فبراير/شباط الجاري بأن نوعا من البكتيريا قد طوّر قدرة فريدة تمكنه من القيام بعملية التمثيل الضوئي، كما أشارت الدراسة إلى أن الآليات الجزيئية المسؤولة عن عملية التمثيل الضوئي في هذه البكتيريا لم تشبه أيا من نظيراتها المعروفة من قبل.

وطبقا للتقرير الذي نشره موقع "ساينس ألرت" (Science Alert)، يقول ميشال كوبليزيك، الأستاذ المساعد في معهد علوم الأحياء الدقيقة التابع للأكاديمية التشيكية للعلوم (Czech Academy of Sciences) وقائد الدراسة، إن "التركيب البنيوي [للآلية الخلوية المعقدة المسؤولة عن عملية التمثيل الضوئي في هذه البكتيريا] مذهل للغاية. إنها حقا تحفة فنية طبيعية".

ويصف كوبليزيك هذا التركيب البنيوي المكتشف بأنه "لا يتمتع باستقرار هيكلي فحسب، بل إنه يظهر كفاءة عالية في امتصاص الضوء".

والجدير بالذكر أن هذه البكتيريا قد اكتُشفت قبل 8 سنوات في بحيرة "تيان إي هو" -المعروفة باسم بحيرة البجع- (Lake Tian E Hu) في صحراء "غوبي" (Gobi desert) بشرق آسيا.

Gemmatimonas took its own path. After acquiring the core photosynthetic genes from another bacterium some time in the Precambrian, it found a way to assemble an entire extra LH ring around the core complex. (3/) pic.twitter.com/CkJ1F2kfzV

